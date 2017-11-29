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Американская мечта о мире для украинцев – Киев недоволен

17:3429.11.2017
(обновлено: 17:35 29.11.2017)
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© AFP 2017 / Sergei SupinskyМитинг перед посольством США в КиевеМитинг перед посольством США в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Дональд Трамп поддержал желание Украины "вернуть свои территории". В Москве это поняли как попытку реанимировать процесс имплементации Минских договоренностей. У Киева на уме – как всегда нечто "третье": пугать американцев русскими, например.

"Увидеть прогресс на Украине" – вот то, чего сегодня больше всего желает Дональд Трамп, если верить спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру. Причем желание это, по его же словам в интервью изданию Politico, не единственное: американскому президенту хочется также "больше конструктива" в отношениях с Россией. Связь между первым и вторым трамповским "хочу" самая прямая, так как главная его мечта, которой он поделился опять же с Волкером, – "увидеть, что Украина вернула свои территории". 

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Политолог: "шаг назад" — назначение Волкера, а не его встреча с Сурковым
Сразу скажем: слово "Крым" не то что не произносилось, а кажется, даже и не мыслилось. Под "своими территориями" Украины были обозначены те, что "потеряны на востоке страны", то есть зона конфликта в Донбассе. Курт Волкер, уже никого не цитируя, от себя лично добавил, что "перспективы установления мира на Украине остаются туманными", что "боевые действия продолжатся". Он даже не пытается скрыть своей приверженности идее поставок украинцам летального оружия (они, кстати, уже три года просят и ждут). Но Дональд Трамп слов "летальное оружие" пока не произносит. А просто повторяет, окидывая мысленным взором украинские степи, что "хочет добиться мира", что "хочет это сделать" и "чтобы это разрешилось". Слова загадочные. Что такое, например, "это"? Чего такого сделает Трамп – и "оно" разрешится?..

В Москве американские настроения поняли как попытку реанимировать процесс имплементации Минских договоренной. Во всяком случае, именно в таком ключе высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пожелал и США пройти в решении украинского вопроса некоторую "долю пути". Общего с Россией, разумеется. Потому что одно дело – сказать: я очень хочу мира и вы там все сделайте для этого что-нибудь, а другое дело – поработать самому. Все-таки не в жмурки играем: завязал глаза – поводил руками – и стало хорошо и весело…

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Политолог о заявлениях Волкера: Украина для США — ненадежный партнер
Что же Киев думает по поводу американской мечты о мире для украинцев? Кажется, она ему не нравится! Особенно, если рука об руку с этой мечтой пойдет Россия. Поэтому – что? Россией надо пугать, и Трампа – больше, чем кого-либо. "Агрессия России не ограничится востоком Украины", – нагнетает Георгий Тука, замминистра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц". Его воспаленное воображение уже нарисовало карту боевых действий на "украинской местности", где захватническими целями России обозначены Херсон, Одесса, Николаев, Харьков и Закарпатье. Не очень рассчитывая, что Трамп и после этой, видимой только Туке "картинки" сильно напугается, замминистра по чему-то там украинскому временному в эфире ICTV называет Россию "обжорой", "мощным врагом" и требует ее "уничтожения как государства". Сильно сказано! И, похоже, не только с завязанными глазами, но и с обмотанной горячим полотенцем головой…   

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Американская мечта совсем не о мире для украинцев !!!
18:23
29.11.2017
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