Пришел-таки на польскую землю враг лютый – оскал звериный. Ничего человеческого. Ни границ, ни международного права не разумеет. Одно слово, свинья. В Варшаве-то надеялись, что это будет русский медведь. Но нет: кабан. Не русский.

Развели как ляхов. Пентагон раскрутит Польшу еще на 500 миллионов Your browser does not support HTML5 audio

Можно подумать, что у США сбился прицел. Говорили, что сенат же вроде бы на оружие для Украины выделил 500 млн долларов. А оно ровно на такую же сумму в Польшу пойдет. Правда, за ее деньги. Но только потому, что в Вашингтоне как раз чуткие и внимательные люди сидят. Краем уха услышали, что у поляков проблемы, и уже готовы отправить им системы залпового огня, артиллерию попроще, ракеты и прочие боевые аксессуары: снаряжение, системы наведения, GPS-приемники. Пентагон предложил, Госдеп поддержал. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.

Хотя сами поляки лишь накануне из газет узнали, насколько у них все плохо. Настоящая агрессия. Пришел-таки на их землю враг лютый – оскал звериный. Ничего человеческого. Ни границ, ни международного права не разумеет. Поражает все на своем пути. Одно слово, свинья. В Варшаве, конечно, надеялись, что это будет русский медведь. Нет. Кабан-космополит. Много кабанов. Очень много кабанов. И все несут опустошение. Спасу нет. Вот в каком облике настигли страну непрошеные гости. Казалось, отбилась от африканской миграции. Так на тебе: миграция африканской чумы свиней.

Нашествие такое, что военное ведомство ставит армию в ружье. Это следует из распоряжения главы генерального командования под грифом "очень срочно". Его опубликовал в Twitter экс-министр обороны Семоняк. Солдат планируют отправить в отпуск, чтобы охотились на четвероногих разносчиков заразы. Но не карабинами же. Уже не тот масштаб. Тут нужен калибр покрупнее. Мобильные артиллерийские системы залпового огня HIMARS – то что надо. А еще ракеты класса "воздух – воздух". Кабаны, конечно, не летают. Но если их загнать в аэробус, то появляются варианты.

В любом случае, если министр обороны Мачеревич говорит, что "траты необходимы для того, чтобы противостоять угрозам", значит – держись, животное. Больше-то на Польшу никто не нападает. И ведь как вовремя решили они своим сеймом довести военные расходы до 2,1% ВВП. Хотя НАТО не требует тратить больше двух. Но эта десятая, вероятно, как раз – на защиту от хрюкающего неприятеля. Как говорится, блок не выдаст, свинья не съест. Тут, правда, еще вопрос, кто большую свинью полякам подкладывает: чужая чума или чумная власть. Несусветную дичь ведь несут обе. И ущерб государству, судя по всему, сопоставимый.

И лишь американцы участливо потирают руки. Причем сами признают, что "продажа вооружения не изменит баланс сил в регионе". Зато изменит их доходы. На комплексы "Пэтриот" Пентагон Варшаву уже раскрутил. Это был высший пилотаж. 16 пусковых установок впарил. В ней самой, наверное, не понимают, куда им столько. Но, знаете, как это бывает. Психология.

"Берите, мы сами пользуемся. А то уже Швеция интересуется. А мы вам скидочку хорошую сделаем". И ведь правда, получилось за какие-нибудь смешные 10,5 млрд долларов.

Просмеявшись, Вашингтон продолжил. "Ну, тогда уже давайте мы вам еще и вооружения на 500 миллиончиков довесим для ровного счета, чтобы 11 и без сдачи". И тоже не обманули. Сдачи-то давать некому. И все справедливо. Они же ляхи. Вот их и развели как ляхов.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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