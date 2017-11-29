Эта ракета улетела не дальше прежних – упала в тех же экономических водах Японии. Но впервые забралась выше МКС. То есть, запуск по "оптимальной" боевой траектории приземлил бы ее в любой точке США. И в Белом доме тоже. Стало быть, дошли до точки.
"Цветущая крепость", или Как КНДР повысила градус напряжения
Если Китай – Поднебесная, Япония – Страна восходящего солнца, Корея (вся вообще) – Страна утренней свежести, то и у КНДР должно быть свое собственное второе имя. Имя, отражающее суть и характер. И теперь оно у республики есть. Это – Страна цветущей крепости. По-корейски – "Хвасон". Много смыслов. И все подходят. Крепость – это и непробиваемость, и твердость. А цветущая крепость – люди знающие поймут – это еще и повышение градуса.
И не только потому, что, как о нем говорят, так себя вести можно лишь под воздействием чего-то такого, после которого и море по колено, и горы по плечу. А потому, что этот "Хвасон" – уже "Хвасон-15". Прежде невиданная межконтинентальная баллистическая ракета. Считай, первачок. Ким Чен Ын, правда, с такой "продукцией" для всех что бутлегер. Без лицензии. Со своим самогонным аппаратом да в калашный ряд ядерных держав. Но ведь вставляет же, судит он по произведенному эффекту. И это в КНДР еще траву не ели. Вероятно, скоро начнут. Уж очень громко у них сейчас получилось.
Хотя после предыдущего испытания он молчал больше двух месяцев. Что ему совершенно не свойственно. Уже пошли слухи, что серьезно болен. Западные таблоиды писали о его редком появлении на публике. Их физиогномисты всматривались в его лицо на единичных снимках и выносили диагноз: мол, совсем плох. Кому-то, вероятно, даже подумалось, а чем черт не шутит, может, и решится эта северокорейская проблема как-нибудь сама собой, естественным, так сказать, путем. Не дождетесь, ответил он всем сразу. И тут же стало понятно, и почему молчал, и почему на перемывание косточек вопреки обыкновению не реагировал. Сюрприз готовил.
В середине своего дня признал, что он удался. Ракета улетела не дальше прежних – упала в тех же экономических водах Японии. Но впервые забралась выше МКС. Поднялась на четыре с половиной тысячи. Все оценили. Значит, реальная дальность снаряда – от 10,5 до 13 тысяч километров. То есть, запуск по "оптимальной" боевой траектории приземлил бы его в любой точке США. И в Белом доме тоже. Стало быть, Ким дошел до точки.
А ведь казалось, потому и выдерживал паузу, что ждал предложений. И даже в Сеуле признавали, что этим затишьем выполнил главное условия для возобновления переговоров. Однако никто ему ничего хорошего так и не сказал. Зато теперь слов столько, что он опять может быть собой доволен. Планета вновь зашевелилась и крутится вокруг него. Заявления, угрозы, сожаления. Экстренный Совбез ООН. Вроде бы и упала ракета недалеко от Японии, но, судя по реакции, достала всех.
А много ли человеку надо? Реакции. Особенно, если он занимается атомом. Ведь как часто видел он сон, тот удивительный сон, в котором Штаты все танцуют под "Хвасон". Там лица падают ниц, и лезет глаз из глазниц. И вот теперь "Хвасон" – он явь, а не каприз. Дональд Трамп и после этого сказал: "Мы справимся". Успокоил. Если, конечно, не знать, что когда-то именно так говорила еще та Меркель.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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