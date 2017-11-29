Ну возьмите меня, или Сказ о том, как Украина в НАТО шла

В Киеве в последнее время слышат только то, что очень хотят услышать. А если никто ничего такого не говорит, приходится услаждать свой слух самостоятельно. История про "сближение Украины с НАТО" – это как раз об этом.

Ждать или не ждать, для украинских политиков – не вопрос. Для себя они уже четко решили. Ждать! И тут же проартикулировали свое решение западным партнерам. Конкретно – руководству Североатлантического альянса. Ждем, заверила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, сигнала относительно возможного членства незалежной в НАТО.

Все заявления (например, того же Жана-Клода Юнкера) насчет членства Украины в ЕС и НАТО – не в счет. В Киеве способны воспринимать только те сигналы, которые хотят слышать. Вот скажут: быть когда-нибудь Украине в составе альянса! – это украинские политики услышат, а все прочие заявления тут же отзываются в Киеве приступами временной глухоты и слепоты. И с намеченного пути никто сворачивать не намерен. По крайней мере, уж точно не нынешний политический истеблишмент. Ну, по крайней мере, на словах. Петр Порошенко даже отчитался о переходе на стандарты НАТО.

Сделал он это, презентуя новый украинский БТР. Дескать, это первая военно-техническая отечественная новинка, которая полностью соответствует стандартам альянса. Уж лучше бы он не выдавал столь пафосного комментария. Ведь, во-первых, этот БТР – всего лишь переделанная советская боевая машина, снятая с производства в шестидесятых годах прошлого века. А во-вторых, тот апгрейд, который провели украинские кулибины, не дал никаких преимуществ. В соцсетях Петра Порошенко просто на смех подняли.

Одни комментаторы разглядели, что за новый комплект навесной брони выдается вариант, хорошо известный еще с 2008 года. Другие рассмотрели, что фары на БТР позаимствованы с ГАЗ-53. Один из пользователей предположил, что за оптоэлектронную систему наведения выдают видеокамеры с домофона и дверной глазок. Украинские пользователи просто поинтересовались у Петра Порошенко: не стыдно ли ему за такие ноу-хау и за состояние армии, из которой все бегут.

Но это все мелочи. Главное – видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. В прелестном новогоднем фильме главный герой, пользуясь этим девизом, все-таки научился проходить сквозь стены. Может быть, и у украинских политиков получится?

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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