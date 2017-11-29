США и Европа: плечом к плечу по дороге в ад?

Интересная все-таки логика у США: Россия постоянно что-то должна им доказывать и в чем-то оправдываться. А Америка возьмет, дескать, на себя роль судьи. Интересно, с чего они вообще взяли, что Россия собирается перед ними каяться? Да и в чем?

Тяжелая эта ноша – быть светочем демократии, мира и прогресса! Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь борется с "российской агрессией". Выступая в Научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, он победоносно рапортует: "Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы… США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии с помощью совместной санкционной политики".

Говорит, что Москва должна принять меры для восстановления территориальной целостности Украины и выполнить "свои обязательства в рамках "Минска"".

На что он такое намекает, интересно? Если про Крым, то поздно. А что касается Минских соглашений (кстати, напомню, что о Крыме в них ни полслова), то спросил бы лучше Тиллерсон о том, как их выполняет Украина, а заодно Германия с Францией. Париж и Берлин не могут, получается, уговорить Порошенко выполнить взятые на себя обязательства. Но в Вашингтоне на это смотрят сквозь пальцы. Но почему-то уверены, что Москва имеет возможность приказывать Донбассу. Опять двойные стандарты? Или просто все уже давным-давно "смешалось в доме Облонских"?

Кстати о двойных стандартах. Опять же новости из Госдепа. Представитель ведомства Хезер Науэрт назвала новый российский закон о статусе иностранного агента для СМИ угрозой свободе прессы и нарушением прав человека в России.

Ответ посольства России в Вашингтоне не заставил себя ждать. Напечатан в Facebook: "Заявление госдепа США – очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все "с ног на голову" в теме иностранных агентов. В Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения. А в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы. Так и не поняли, что подобная логика действий в отношении России бесперспективна".

Интересная все-таки логика у Вашингтона! Россия постоянно что-то кому-то должна доказывать, под чем-то непонятным подписываться, выполнять невыполнимое.

Ну а Вашингтон? А как же его размышления о том, стоит ли давать летальное оружие Киеву? Или это из другой "оперы" получается? Кстати, и вооружать Польшу заодно, и известно против кого. Из последнего: США одобрили продажу Польше ракет класса "воздух-воздух" и ракетно-артиллерийских систем на сумму 500 млн долларов.

Не надо быть провидцем, чтобы понять, что для Польши и Украины все эти американские фантазии и прожекты добром не кончатся. Впрочем, и в Варшаве, и в Киеве, кажется, это понимают. У них даже гимны похожи: "Еще Польша не погибла…" (Jeszcze Polska nie zginęła) и "Ще не вмерла України…". Звучит, конечно, оптимистично. А если еще добавить к этим фразам знак вопроса?

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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