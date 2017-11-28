Операция "перехват": военный самолет США не выполнил задание в Черном море

"Опасные действия", "рискованные сближения" и все в таком духе. Всякий раз, когда в небо поднимается российский истребитель для перехвата самолетов США, идущих к нашим границам, американская сторона начинает пропагандистскую свистопляску.

Американцы продолжают "баловаться" в Черном море. Что греха таить – вести разведку. В том числе при помощи специальных воздушных судов. А Россия скрупулезно и в рамках международной практики отвечает на эту бурную деятельность. В этот раз для перехвата очередного самолета-разведчика, который вроде бы и находился над нейтральными водами, но стремительно приближался к российской границе, в воздух был поднят истребитель Су-30. Российские летчики, приблизившись к воздушному объекту, идентифицировали его как P-8A Poseidon.

Этот самолет, разработанный корпорацией "Боинг", оборудован многоцелевой РЛС, позволяющей получать изображение с высоким разрешением объектов на суше и на море. Нет сомнений, какие именно изображения нужны Вашингтону. Кроме того, на его борту есть противокорабельные ракеты и противолодочные торпеды. В общем, такой вполне себе серьезный аппарат. Как следует из сообщений Минобороны, увидев российского "коллегу", американский самолет-разведчик изменил траекторию полета. После чего истребитель ВКС России вернулся на аэродром базирования. В принципе, достаточно заурядная для нынешнего времени история. Особенно при учете того широко известного факта, что в последние три-четыре года американцы резко увеличили количество разведывательных полетов над Черным морем, Балтикой и в других регионах вблизи российских границ. И каждый раз, когда в небо, как того и требует безопасность страны, взмывает российский истребитель для перехвата, американская сторона начинает очередную информационно-пропагандистскую свистопляску. Мол, опасные действия, рискованные сближения и все в таком духе.

Этот случай ничем не отличается от других. Представитель Пентагона Мишель Балданза мгновенно заявила, что Су-30 "небезопасно" перехватил американский самолет над Черным морем. Дескать, американцы работали в международном воздушном пространстве и не сделали ничего, чтобы спровоцировать ответные действия российской стороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, кстати, неоднократно признавал профессиональную и безопасную работу российских пилотов. Но что иногда можно допускать в Брюсселе – хотя бы факультативно – никак нельзя делать в Вашингтоне. Вот и "гонят волну". При этом ВКС России регулярно осуществляют сопровождение и перехват воздушных судов стран НАТО у границ России. Это неопровержимый медицинский факт. А Минобороны публикует еженедельные отчеты со статистикой полетов иностранных военных самолетов у российских границ.

Увы, в Вашингтоне, видимо, не все отчетливо понимают, что такие полеты – это и есть прямое провоцирование России на неизбежные ответные действия. На перехваты. И хорошо еще, что эти небольшие инциденты волей случая – может ведь, к примеру, техника подвести – не закончились печально. Если в небе случится что-либо серьезное, ответственность будет лежать точно не на российской стороне, занятой исключительно охраной собственной государственной границы.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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