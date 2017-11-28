Может, математика и царица наук, но не военных. По крайней мере, не военных Пентагона. Они с ней явно не дружат. Точность – это вообще не их вежливость. Хотя и вежливость – это не их.
Пентагон сильно ошибся в Сирии. В три с лишним раза
Пентагон удивил оперативностью. За считанные дни увеличил военное присутствие в Ираке с пяти до девяти тысяч, а в Сирии – так и вовсе в три с половиной раза: с 500 до 1720 штыков. И ладно если бы перебросил, а то ведь пересчитал. Или передумал. Вначале чиновники министерства обороны и вслед за ними аппарат Белого дома называли цифры поменьше, а затем, как они объяснили, применили новую систему подсчета. Стали, видимо, включать в перепись еще и тех, кто вышел, на обеде или в самоволке.
Впрочем, и эта технология, судя по всему, не идеальна. Сознался же как-то командующий американской коалицией в Сирии, что у него в подчинении 4 тысячи солдат армии США. Тут же, правда, спохватился: оговорился, мол. И назвал те самые 500 человек. Но, выходит, что и с ними оговорился. Так что, может, математика и царица наук, но не военных. По крайней мере, не военных Пентагона. Они с ней явно не дружат. Точность – это вообще не их вежливость. Хотя и вежливость – это не их.
Но одно дело, когда ошибки в расчетах влияют на численность мирного населения. Как в той же Сирии, например, или в Афганистане с Ираком, где Штаты решают задачи борьбы с терроризмом по своим условиям. Тут, как говорится, какая разница, сто человек погибли или тысячи. И другой вопрос, когда не сходится состав собственного контингента. Это уже бардак. Но похоже и на "двойную бухгалтерию". Тем паче, это Пентагону свойственно. Очень может быть, что в Сирии на самом деле полтысячи кадровых бойцов. Но за 1700 заплатят больше.
То есть, это расширение, не отходя от кассы. Кто же рискнет проверить. В горячей-то точке. Ну а если ревизор какой все же осмелится и нагрянет, то ему всегда скажут, что главные силы ушли на помощь своим в Ираке. Так же, если что, ответят и там. Министр обороны Джеймс Мэттис уже так и говорит, что нестыковки в цифрах – они из-за того, что "перемещаются" войска из региона в регион. Впрочем, по его словам, "иногда политическая чувствительность и соглашения могут ограничивать раскрытие численности в целях безопасности". Дескать, путают следы и сбивают с толку.
Что же тогда для них изменилось в Сирии, коль решили не шифроваться? А то и изменилось, что им надоело постоянно слышать о том, что Россия оставила США не у дел. И хотя дел у Пентагона здесь и правда никаких – они внутренние: показать, что он еще кое-что значит, хочется. Например, 50 тысячам беженцев в лагере Эр-Рубкан. Они не могут получить гуманитарную помощь из-за того, что американцы закрыли территорию вокруг своей военной базы Эт-Танф в радиусе 55 километров. А для того и закрыли, чтобы никто не смог пересчитать их по головам.
В армии же, как в женщине, должна быть какая-то тайна. Чем они там занимаются – понятно, как дважды два. Пусть хотя бы никто не знает, сколько их этим занимается. Впрочем, их командующий уже сказал, что дважды два – четыре. У него с математикой все хорошо. Считать умеет. А вот молчать – не очень. Хотя тысячи их или пятьсот, в Сирии они ошиблись на порядок. И это не о количестве. Но еще и о том, что это – не их порядок.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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