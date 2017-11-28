На бизнес-форуме в Индии Соединенные Штаты представляет советник президента США. Иванка Трамп. И в чем проблема? Американские СМИ считают, что в Тиллерсоне. Госсекретаре. Ну, им только повод дай.
Вся в отца. Иванка Трамп поставила Рекса Тиллерсона на место
Если правду говорят, что Рекс Тиллерсон в сердцах отпустил крепкое словцо в адрес хозяина Белого дома, то в отношении его дочки он уже может не повторяться. Ему достаточно сказать более дипломатично: вся в отца. Потому что сегодня она еще и вместо отца. И это, если верить СМИ, Рекса особенно бесит. Ведь прежде в Индию на Международный саммит по предпринимательству ездил сам президент США и его госсекретарь. Барак Обама и Джон Керри. Чин по чину. Топовое мероприятие. Нарендра Моди принимает лично. Будет он и сейчас. И Трамп будет. Только не он, а она.
Хедлайнер форума, как ее заранее подавали в Хайдарабаде. Здесь соберутся полторы тысячи бизнесменов. В принципе, статус главы американской делегации вполне соответствует принимающей стороне. Моди – премьер. И у Иванки – премьера. Это самый высокий уровень ее представительства. Даже женская "двадцатка" в Гамбурге перед "двадцаткой" основной – ни в какое сравнение. Там-то был девичник. А тут настоящее дело. Можно сказать, "по последнему писку Моди". Если учесть не только то, сколь плотно Дональд Трамп присел на тесное партнерство с Дели, но и то, что сам индийский лидер Иванку и пригласил. Папе приятно. А Рекс оскалился.
Как пишет пресса, он считает, что в качестве высшего дипломата США страну должен представлять он. А коль не пригласили, вот вам – демарш. Тиллерсон отказался отправить с Иванкой Дональдовной команду высокого уровня. В группе дипсопровождения никого старше заместителя помощника госсекретаря. Он бы еще ноту протеста Трампу послал. Впрочем, масс-медиа и так подают его саботаж как личное оскорбление президентской фамилии. Ну, им только повод дай.
Уже вспомнили, что глава Госдепа давно места себе не находит. А иной раз и вслух пеняет Иванке и ее Джареду, что, мол, не их это – внешнеполитическое дело. Просочилась информация, например, что сказал как-то, будто эти двое "обошли его" в течение первых 10 месяцев правления Трампа. Да и вообще, много на себя берут. В этом, кстати, его поддерживает и шеф аппарата Белого дома Джон Келли. Но у того хотя бы хватает такта не покушаться на зону комфорта Иванки. Пытается ограничить лишь влияние ее мужа. А Тиллерсон-то, получается, бросил вызов лично ей.
Казалось бы, Рексу не нужны проблемы с президентом. Если, конечно, он еще хочет остаться. Поскольку этого уже не хочет никто. Кроме президента. Госсекретаря, если верить утечкам, ненавидят даже в его ведомстве. Говорят, увлекся борьбой с бюрократией настолько, что, сократив штат на треть, создал дипломатический вакуум. Демократы в конгрессе и вовсе обвиняют его в "преднамеренном увольнении сотрудников самого высокого ранга", в том числе в "исходе более 100 старших дипломатов". Так что, быть может, ему с Иванкой просто-напросто уже и послать некого. А дефицит кадров он лишь прикрывает нежеланием работать на ее международный авторитет.
В любом случае, теперь он гораздо ближе к отставке, чем прежде. И хотя, по слухам, летом и сам готов был уйти, но тогда вице-президент Майк Пенс уговорил не пороть горячку. А сейчас Пенсу уже придется уговаривать Трампа. Известно же, что бывает, когда тот видит свою дочь расстроенной. "Томагавки", понятно, Тиллерсону не грозят, но пулей он может вылететь вполне.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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