Порошенко и голодомор. Почему перед главкомом падают солдаты?

Уже не первый раз на торжественных мероприятиях с участием президента Украины военнослужащие падают в обморок. Украинские СМИ теряются в догадках.

Как пишут украинские СМИ, уже второй солдат почетного караула упал в обморок перед Порошенко. Первый случай, мы помним, был на инаугурации.

А теперь, как сообщается, солдату передавило фуражкой голову во время мероприятий в память о погибших во время голодомора. Вообще-то органы, необходимые для поддержания жизнедеятельности, находятся внутри черепной коробки, которую так просто не передавишь. Но в президентский полк, вероятно, набирают особенных людей.

Это доказывает хотя бы криминальная хроника, в которой часто мелькают элитные солдаты: то самовольно покидают часть, то грабят кассиров, то пьют и дебоширят.

Может, кстати, именно нездоровый образ жизни так косит караульных?

Хотя, конечно, может быть и обычное волнение. Что тогда, на инаугурации, что сейчас. Мероприятие ответственное: кажется, в конце ноября все на Украине подчинено памяти о трагическом периоде начала 30-х годов прошлого века. Который Киев настойчиво стремится представить геноцидом народа Украины со стороны сталинского режима. И призывает все прогрессивные государства признать это.

В этот раз из общего антироссийского хора выпала Великобритания, которая отказалась признать голодные годы геноцидом украинцев. Однако не потому, что решила изучить факты. А потому что конвенция ООН о геноциде была принята в 1948 году, а международное право ретроспективно принимать нельзя.

А вот американские сенаторы и этим не смутились и постановили, что голод 1932-1933 годов был "геноцидом, устроенным Иосифом Сталиным и советским режимом против народа Украины".

Никто, конечно, не учел русских, казахов, белорусов и другие народы СССР, которые тоже голодали. В политических вопросах такие детали обычно не принимаются во внимание – Европа и США в последнее время усердно демонстрируют именно такой подход.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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