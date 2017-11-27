Старый друг лучше новых двух. ХДС и СДПГ могут вновь сойтись

СДПГ выставила Меркель свои требования. Повышение пенсий, налог на богатство. Обычное дело. Как обычно и то, что это – только для вида. Настоящий их райдер – он для тет-а-тет. И там условия посерьезней – затрагивают зону личного комфорта канцлерин.

Ладно Ангела Меркель. Ее немцы потому и зовут "канцлерин", а не канцлер, что все-таки подразумевают: нет-нет, да и проявится в ней женское начало. Сейчас уже второй раз за 12 лет ее власти. Хотя впервые это была не она. По крайней мере, она так и не призналась, что на снимке сорокалетней давности среди трех граций на нудистском пляже видны в том числе и ее прекрасные черты. Но теперь-то не отвертеться. Это она называла лучшим выходом досрочные выборы. И это она через несколько дней отвергла их с той же категоричностью. "Мы не вправе просить людей снова голосовать". А кто не помнит, чье имя "непостоянство", пусть перечитает Шекспира.

Мартину Шульцу лучше этого не делать. Не потому, что классику должен знать наизусть, все-таки по первой профессии – библиотекарь. А потому что незачем ему лишний раз сыпать себе соль на самолюбие и пепел на голову. Ведь непостоянство – это и про него. Он громко и прилюдно потирал руки в предвкушении новой избирательной кампании, гордясь вдруг обретенной оппозиционностью и упорством в стремлении разрушить этот надоевший альянс с ХДС/ХСС. Но накануне и он признал, что торг уместен.

И как-то очень тут же СДПГ выкатила Меркель свои требования. Реформа страховой системы, повышение пенсий, увеличение налога на богатство. Обычное дело. Как обычно и то, что все это – только для вида. Настоящий их райдер – он для тет-а-тет. И там условия посерьезней – затрагивают зону личного комфорта Меркель. И ей придется потесниться, чтобы не потерять все. Соцопросы совсем не в ее пользу. Больше половины немцев теперь не хотят видеть ее вновь на посту главы правительства. Причем 61% не сомневаются, что провал переговоров приведет к ее отставке. То есть, они не сомневаются в том, что сумеют ей это устроить в случае перевыборов.

Казалось бы, новая кампания – для Шульца шанс. И, возможно, за ним пошли бы, не получи СДПГ при нем самый низкий результат в своей истории. Поэтому не в его положении качать права. Зато президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера как раз-таки положение обязывает. А назначать выборы его никто обязать не может. А сам он не хочет. Потому и требует от социал-демократов сесть с Меркель за один стол. И сядут, поскольку "досрочность" им тоже ничего хорошего не сулит. Все же понимают, что реальная альтернатива "муттер" – это "Альтернатива для Германии".

Так что, и снова здравствуй, старая добрая "большая коалиция". Они особо и не бранились, чтобы тешиться. Просто поэкспериментировали на стороне. "Эсдеки" сходили налево. Меркель от нечего делать попробовала втроем. Не получилось. Теперь она точно знает, что старый друг лучше новых двух. Тем более, судя по его непостоянству, если друг – подружка. Сочетание их партийных цветов – это, конечно, не так весело, как "Ямайка". Зато "Красное и черное". Классика. Они – как две шторки на одном карнизе. Их можно развести, можно свести. Но если потянуть за одну, то обе с этим карнизом окажутся ниже плинтуса. Поэтому висеть им вместе, видимо, и висеть, чтобы посторонние даже в окно не заглянули, не то что в дверь вошли.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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