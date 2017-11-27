Совет Европы боится всего: и ухода России, и окрика из США, и шантажа Киева

Совет Европы без России – это шаг назад для Европы, считает генсек организации. И с ним нельзя не согласиться. А вот интересно, когда Европа лишала Россию права голоса, это было движение в каком направлении?

Совет Европы опасается выхода России из организации и рассматривает вопрос о снятии санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине. Генсек Совета Турбьерн Ягланд считает, что если Москва покинет организацию, то это станет негативным событием для Европы. А членство России в Совете Европы важно для россиян, считает Ягланд (какой заботливый генсек!… – уже умиляется кто-то). Впрочем, российский сенатор Алексей Пушков, комментируя это заявление, выразил мнение, что Россия от отсутствия в ПАСЕ ничего не потеряла, а вот Парламентская ассамблея без России ущербна.

В конце июня Москва решила приостановить уплату части взноса в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий делегации. А Россия, как известно – один из основных плательщиков.

Ранее тот же Ягланд сказал, что из-за решения Москвы не платить "мы должны реструктурировать организацию, сократить персонал на 10%".

Поэтому неудивительно, что руководство Совета Европы намерено пригласить российскую делегацию 14 декабря в Париж для обмена мнениями о будущем Совета Европы и роли ее Ассамблеи.

В общем, у функционеров организации наступили тяжелые времена и одолевают их не менее тяжелые раздумья. С одной стороны, деньги позарез нужны на чиновничьи фантазии. Но, с другой стороны, они помнят, как плохо кончил предыдущий председатель ПАСЕ Педро Аграмунт. Он был подвергнут остракизму за поездку в Сирию с российскими депутатами и встречу с Башаром Асадом. А еще за то, что выступал за поиск компромисса с Россией.

В Европе, как известно, насчет России круговая порука, за исполнением которой зорко следят из-за океана. И все знают, чем может закончиться нарушение омерты. Ну, конечно, не будут топить с камнем на шее, но кусочка брюссельского пирога уж точно лишат.

А тут еще постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба шантажирует весь Совет Европы. Пригрозил, что если СЕ пойдет на нормализацию отношений с Москвой, то Киев пересмотрит свои связи с организацией. Возможно, еще в кулуарах Ассамблеи как бы невзначай Кулеба уже показал Ягланду фотокарточку Педро Аграмунта. Дескать, помни, не забывай… А что? Типичные майданные приемчики…

Украина, конечно, уже надоела европейцам. И дело вовсе не в ней. Ягланд готов пойти на сближение с Россией. Но уж больно хочется, чтобы антироссийский порочный круг разорвал бы кто-нибудь другой. Пусть этот другой и пострадал бы. Зато тема стала бы открыта для дискуссий, а там, глядишь, и до отмены всяких антироссийских санкций дело дойдет. Как бы теперь найти этого "другого"? Наверно, Ягланд уже об этом задумался всерьез, раз совершает вояж по европейским столицам.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.