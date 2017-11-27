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Совет Европы боится всего: и ухода России, и окрика из США, и шантажа Киева

15:1627.11.2017
(обновлено: 15:17 27.11.2017)
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© Depositphotos / ifeelstockШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, ФранцияШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Depositphotos / ifeelstock
Совет Европы без России – это шаг назад для Европы, считает генсек организации. И с ним нельзя не согласиться. А вот интересно, когда Европа лишала Россию права голоса, это было движение в каком направлении?

Совет Европы опасается выхода России из организации и рассматривает вопрос о снятии санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине. Генсек Совета Турбьерн Ягланд считает, что если Москва покинет организацию, то это станет негативным событием для Европы. А членство России в Совете Европы важно для россиян, считает Ягланд (какой заботливый генсек!… – уже умиляется кто-то). Впрочем, российский сенатор Алексей Пушков, комментируя это заявление, выразил мнение, что Россия от отсутствия в ПАСЕ ничего не потеряла, а вот Парламентская ассамблея без России ущербна.

Флаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Ситуация с открытым финалом". Политолог о позиции СЕ по поводу санкций
В конце июня Москва решила приостановить уплату части взноса в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий делегации. А Россия, как известно – один из основных плательщиков. 

Ранее тот же Ягланд сказал, что из-за решения Москвы не платить "мы должны реструктурировать организацию, сократить персонал на 10%".

Поэтому неудивительно, что руководство Совета Европы намерено пригласить российскую делегацию 14 декабря в Париж для обмена мнениями о будущем Совета Европы и роли ее Ассамблеи.

В общем, у функционеров организации наступили тяжелые времена и одолевают их не менее тяжелые раздумья. С одной стороны, деньги позарез нужны на чиновничьи фантазии. Но, с другой стороны, они помнят, как плохо кончил предыдущий председатель ПАСЕ Педро Аграмунт. Он был подвергнут остракизму за поездку в Сирию с российскими депутатами и встречу с Башаром Асадом. А еще за то, что выступал за поиск компромисса с Россией. 

В Европе, как известно, насчет России круговая порука, за исполнением которой зорко следят из-за океана. И все знают, чем может закончиться нарушение омерты. Ну, конечно, не будут топить с камнем на шее, но кусочка брюссельского пирога уж точно лишат. 

Флаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Фото : Council of Europe
"Круговая порука": эксперт объяснил позицию Совета Европы по санкциям
А тут еще постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба шантажирует весь Совет Европы. Пригрозил, что если СЕ пойдет на нормализацию отношений с Москвой, то Киев пересмотрит свои связи с организацией. Возможно, еще в кулуарах Ассамблеи как бы невзначай Кулеба уже показал Ягланду фотокарточку Педро Аграмунта. Дескать, помни, не забывай… А что? Типичные майданные приемчики…

Украина, конечно, уже надоела европейцам. И дело вовсе не в ней. Ягланд готов пойти на сближение с Россией. Но уж больно хочется, чтобы антироссийский порочный круг разорвал бы кто-нибудь другой. Пусть этот другой и пострадал бы. Зато тема стала бы открыта для дискуссий, а там, глядишь, и до отмены всяких антироссийских санкций дело дойдет. Как бы теперь найти этого "другого"? Наверно, Ягланд уже об этом задумался всерьез, раз совершает вояж по европейским столицам. 

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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2 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
И на елку влезть ...
15:18
27.11.2017
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ivanmix19693
В каждой европейской стране есть все необходимые министерства и структуры, необходимые для управления государством. А вот все "дублирующие" структуры, что есть в Евросоюзе - парламенте, совет европы и т.п. - вот это нужно Америке, чтобы удобнее было руководить и давать команды своим вассалам в Европе. Это на 100% точно!!!
15:32
27.11.2017
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