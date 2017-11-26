Литва смело дала отпор "вежливым людям". Игрушечным

Помните детские конструкторы, которые должны были развивать? У каждого второго они развивали не то, что предполагалось. А вот почему: в день подарка или при первой сборке терялась какая-нибудь нужная и важная втулка в количестве 1(одной) штуки. Без нее собрать вожделенный вертолет, грузовик или кран было невозможно. Но поскольку подарено – играй.
Особенно оно могло порезвиться в ролевых играх, героями которых были сложенные или разбросанные по детской пластмассовые, железные или даже стойкие оловянные солдатики. Юное воображение было автором сценария своего первого сериала. Менялись места, условия и обстоятельства. Неизменным был лишь жизненный путь героев: невыразительный, вечно падающий. Те же, кто по детской неаккуратности становились героями с ограниченными возможностями, гибли при первой же возможности. Любимый герой, наделенный обычно именем собственным, не умирал вообще никогда. Он выходил целехоньким из любой передряги, намекая, что игры не закончены и сериал будет продолжен.
Ладно, повспоминали и хватит. Тем более что урожай моего года вырос и созрел. Многие преобразовались в очень серьезных людей, по крайней мере с серьезными выражениями и солидным туловищем. Кое-кто даже превратился в государство, им хмуриться по должности положено. Вместе с тем не отпускает ощущение, что смотрим мы все тот же детский сериал, только со взрослыми озабоченными лицами. Так что давайте соберем морщины в кулак и со всей нахмуренностью подойдем к следующей новости.
Вы думаете, что речь идет о компьютерных играх? Нет. Это о детских игрушках – солдатиках "Вежливые люди". Еще несколько цитат: "обнаружены детские игрушки, в которых зафиксированы моменты аннексии Крыма, определяющие положительное отношение к такого рода оккупационным действиям". И "целью является предотвращение распространения дезинформации и осуществления информационной войны недружественными к Литве государствами при помощи таких средств".
Как видите, все очень серьезно, по-взрослому. Коварный режим Кремля, потеряв надежду получить союзников среди выросших, использует неконвенционное оружие и пытается завладеть растущими умами растущих. И хоть кордон надежный, гвоздики забиты и загнуты, агенты Москвы все равно просачиваются и просачиваются, как мыши. Но стойкое оловянное литовское правительство готово к их вторжению. Щелкунчики законопроектов уже собрали под елкой Панталоне, Скарамушей, трубочистов, барабанщиков и других разных кукол. Можно уже включать Чайковского.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика
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