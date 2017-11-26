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Литва смело дала отпор "вежливым людям". Игрушечным

10:0026.11.2017
(обновлено: 10:01 26.11.2017)
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© REUTERS / Jessica RinaldiМестные жители закупаются в магазине игрушек и товаров для детей Toys R Us в черную пятницуМестные жители закупаются в магазине игрушек и товаров для детей Toys R Us в черную пятницу
© REUTERS / Jessica Rinaldi
Если ведешь непримиримую борьбу с Россией, надо хоть иногда одерживать победы. А это сложно. Особенно если противник на битву не явился. Потому что про нее и не знает. Вот и приходится самим как-то выкручиваться.

Помните детские конструкторы, которые должны были развивать? У каждого второго они развивали не то, что предполагалось. А вот почему: в день подарка или при первой сборке терялась какая-нибудь нужная и важная втулка в количестве 1(одной) штуки. Без нее собрать вожделенный вертолет, грузовик или кран было невозможно. Но поскольку подарено – играй. 

Военнослужащие НАТО во время учений в Латвии
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
Под мухой. Военных Прибалтики догнала угроза с востока
Периодически из рук юного техника возникали какие-то малопонятные агрегаты, загогулины и инновационные конструкторские сооружения. Вместо того чтобы развивать понятие "что куда и что к чему" мозг решал задачи "а что еще к этому можно прикрутить" и так же новаторски дополнял все это смыслом. В итоге, теряя в последовательности и сноровке двигаться по определенному плану, тренировалось умение эти планы ломать. И рубило канаты, отправляясь в дальнее плавание, воображение.

Особенно оно могло порезвиться в ролевых играх, героями которых были сложенные или разбросанные по детской пластмассовые, железные или даже стойкие оловянные солдатики. Юное воображение было автором сценария своего первого сериала. Менялись места, условия и обстоятельства. Неизменным был лишь жизненный путь героев: невыразительный, вечно падающий. Те же, кто по детской неаккуратности становились героями с ограниченными возможностями, гибли при первой же возможности. Любимый герой, наделенный обычно именем собственным, не умирал вообще никогда. Он выходил целехоньким из любой передряги, намекая, что игры не закончены и сериал будет продолжен. 

Ладно, повспоминали и хватит. Тем более что урожай моего года вырос и созрел. Многие преобразовались в очень серьезных людей, по крайней мере  с серьезными выражениями и солидным туловищем. Кое-кто даже превратился в государство, им хмуриться по должности положено. Вместе с тем не отпускает ощущение, что смотрим мы все тот же детский сериал, только со взрослыми озабоченными лицами. Так что давайте соберем морщины в кулак и со всей нахмуренностью подойдем к следующей новости.

Башня Гедимина в Вильнюсе
© Fotolia / dabldy
"Воспользовались ситуацией". Политолог о литовском "законе Магнитского"
Литовское правительство одобрило запрет на торговлю товарами, "целью которых является пропаганда войны, положительное отношение к агрессии в отношении других государств или покушение на суверенитет государств". 

Вы думаете, что речь идет о компьютерных играх? Нет. Это о детских игрушках – солдатиках "Вежливые люди". Еще несколько цитат: "обнаружены детские игрушки, в которых зафиксированы моменты аннексии Крыма, определяющие положительное отношение к такого рода оккупационным действиям". И "целью является предотвращение распространения дезинформации и осуществления информационной войны недружественными к Литве государствами при помощи таких средств". 

Как видите, все очень серьезно, по-взрослому. Коварный режим Кремля, потеряв надежду получить союзников среди выросших, использует неконвенционное оружие и пытается завладеть растущими умами растущих. И хоть кордон надежный, гвоздики забиты и загнуты, агенты Москвы все равно просачиваются и просачиваются, как мыши. Но стойкое оловянное литовское правительство готово к их вторжению. Щелкунчики законопроектов уже собрали под елкой Панталоне, Скарамушей, трубочистов, барабанщиков и других разных кукол. Можно уже включать Чайковского. 

Граница России и Литвы
© Фото : Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Главное — процесс. В Литве переучет ущерба от советской "оккупации"
Это хорошо, что в последнее время в Прибалтике так заботятся о патриотическом воспитании. Нужно думать о том, чтобы игрушки развивали патриотизм. Тут главное, чтобы не было как с тем конструктором и втулкой: развивать должен был одно, а развилось другое. Втулка – основа всего. Поэтому и "втулят" здесь каждый день про российскую агрессию. Ненависть к России прекрасно коррелирует, по крайней мере, на словах, с вроде как любовью к своей стране. В итоге общество, сжимая кулаки от праведной злобы, нет-нет да хотя бы разок в день включит российский канал. Ждет оно, что в один прекрасный миг там тоже заиграют Чайковского, только другую мелодию. Вы зря смеетесь – если один раз было, будет и еще – вера теплится. А эти солдатики… При таком внимании к угрозам надо хотя бы иногда кого-то побеждать. Не солдат, так хоть солдатиков.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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сергей горшков
Уж больно витиеватая "подводка" к событию, в общем то, малозначимому. Ну, запретили там игрушечных "зелёных человечков", можно только пожалеть убогих и посмеяться. В двух - трёх фразах.
11:34
26.11.2017
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S F
РИА, уважаемое, тормозните Петю! Такое несёёёёт! Мысль только в последних трёх строчках!!!
11:30
26.11.2017
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