F-16 низко полетел: осень. НАТО учится в Эстонии летать по-новому

Сколько бы ни убеждали жителей Эстонии, что американские истребители несут им "звук свободы", не ценят они эту "музыку". Особенно, когда самолеты летят прямо над головой. Несознательные эстонцы считают, что это не только шумно, но и небезопасно.

Больше всего мне нравится, когда весной над моим домом летят стаи гусей и уток. Стоишь, запрокинув голову, слушаешь их гомон и наполняешься ощущением счастья. Еще я люблю наблюдать за серебряными крестиками пассажирских самолетов, медленно плывущими над Эстонией в страны далекие и близкие, теплые и холодные. И совершенно мне не нравится, когда на бреющем полете над моей головой проносятся военные самолеты стран НАТО, дислоцированные на авиабазе Эмари.

Но, похоже, что совсем скоро мне и другим жителям Эстонии вновь предстоит пройти через это испытание, которое военные именуют "учебными полетами на небольшой высоте". Бельгийские истребители F-16 будут тренироваться летать в эстонском небе на высоте 152 метра и выше.

Бельгийские, испанские, немецкие, американские – они появились в нашем небе после того, как в марте 2004 года была создана так называемая Миссия по патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики. Это произошло после присоединения к военному альянсу Литвы, Латвии и Эстонии, у которых имеются номинальные ВВС, но в их составе нет ни одного мало-мальски серьезного военного самолета. Зато есть командные должности и прилагающиеся к ним высокие офицерские звания. Эстонскими ВВС руководит полковник Яак Тариен – человек глубоко романтичный и склонный к ярким, эмоциональным высказываниям. Об этом свидетельствует один из эпизодов его биографии. Несколько лет тому назад он, буквально трепеща от нетерпения, как влюбленный, ожидающий первого свидания, встречал прибывающие в Эстонию американские истребители F-16. И даже обратился к населению республики с посланием, в котором говорилось, что эти боевые машины должны принести к нам "звук свободы", и этот звук, по мнению бравого полковника, должен был обязательно понравиться местному населению.

Оставим эти неуклюжие восторги на совести командующего ВВС Эстонии, как говорится, каждому свое: "Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик". Он человек военный, а я простой обыватель, и мне шум и грохот, издаваемый военной техникой, откровенно не по душе. А еще у меня есть все основания полагать, что иностранные военные самолеты в небе – это не только шумно, но и небезопасно.

У всех жителей нашей страны еще свежи воспоминания о том, как у немецкого истребителя, прибывшего в Эстонию для участия в миссии военной полиции, во время рулежки по взлетной полосе авиабазы Эмари отвалился внешний топливный бак. Тут можно было бы отделаться фразой о том, что у каждого может случиться неприятность, однако все оказалось не так просто. В ходе журналистского расследования было выяснено, что в Германии использование внешних баков на самолетах этого типа приостановлено. Немцы – люди практичные и расчетливые, выбрасывать это старье им, наверное, было жаль, и они отправили его охранять границы Эстонии. И никто не гарантировал, что подобные эпизоды никогда более не повторятся. Поэтому, когда над моей головой с ревом проносится боевая машина, инстинктивно втягиваешь голову в плечи: а вдруг какой-нибудь кусочек и от нее отделился и планирует в моем направлении.

Ощущение постоянного дискомфорта – вот как можно охарактеризовать то состояние, которое испытывают рядовые граждане Эстонии, да и всей Прибалтики, от того, что на этой территории размещаются войска США и других стран Североатлантического альянса. А их присутствие и весомо, и зримо. Это и тяжелая военная техника, размещенная в специально оборудованных хранилищах, что позволит военным из НАТО в случае необходимости очень быстро развернуть на границе с Россией внушительную военную группировку. Это и стремительно расширяющаяся под нужды альянса военная база в городе Тапа, расширение и развитие центрального полигона Сил обороны. И, безусловно, это авиабаза в Эмари, которую, кстати, в дальнейшем планируется использовать, не только как место размещения самолетов "воздушной полиции" НАТО, но и для нужд ВВС США.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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