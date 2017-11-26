РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

F-16 низко полетел: осень. НАТО учится в Эстонии летать по-новому

14:0026.11.2017
(обновлено: 15:31 26.11.2017)
01130
© AP PhotoИстребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 годаИстребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 года
© AP Photo
Сколько бы ни убеждали жителей Эстонии, что американские истребители несут им "звук свободы", не ценят они эту "музыку". Особенно, когда самолеты летят прямо над головой. Несознательные эстонцы считают, что это не только шумно, но и небезопасно.

Больше всего мне нравится, когда весной над моим домом летят стаи гусей и уток. Стоишь, запрокинув голову, слушаешь их гомон и наполняешься ощущением счастья. Еще я люблю наблюдать за серебряными крестиками пассажирских самолетов, медленно плывущими над Эстонией в страны далекие и близкие, теплые и холодные. И совершенно мне не нравится, когда на бреющем полете над моей головой проносятся военные самолеты стран НАТО, дислоцированные на авиабазе Эмари. 

Военные учения НАТО в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Когда война с Россией?.. Духи чужих предков не дают покоя Эстонии
Но, похоже, что совсем скоро мне и другим жителям Эстонии вновь предстоит пройти через это испытание, которое военные именуют "учебными полетами на небольшой высоте". Бельгийские истребители F-16 будут тренироваться летать в эстонском небе на высоте 152 метра и выше. 

Бельгийские, испанские, немецкие, американские – они появились в нашем небе после того, как в марте 2004 года была создана так называемая Миссия по патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики. Это произошло после присоединения к военному альянсу Литвы, Латвии и Эстонии, у которых имеются номинальные ВВС, но в их составе нет ни одного мало-мальски серьезного военного самолета. Зато есть командные должности и прилагающиеся к ним высокие офицерские звания. Эстонскими ВВС руководит полковник Яак Тариен – человек глубоко романтичный и склонный к ярким, эмоциональным высказываниям. Об этом свидетельствует один из эпизодов его биографии. Несколько лет тому назад он, буквально трепеща от нетерпения, как влюбленный, ожидающий первого свидания, встречал прибывающие в Эстонию американские истребители F-16. И даже обратился к населению республики с посланием, в котором говорилось, что эти боевые машины должны принести к нам "звук свободы", и этот звук, по мнению бравого полковника, должен был обязательно понравиться местному населению. 

Оставим эти неуклюжие восторги на совести командующего ВВС Эстонии, как говорится, каждому свое: "Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик". Он человек военный, а я простой обыватель, и мне шум и грохот, издаваемый военной техникой, откровенно не по душе. А еще у меня есть все основания полагать, что иностранные военные самолеты в небе – это не только шумно, но и небезопасно. 

Бомбардировщик Stratofortress B-52. Архивное фото
CC BY 2.0 / Wilson Hui / Бомбардировщик Stratofortress B-52
Кому грозит "Гигантское копье". В-52 — в небе над Эстонией
У всех жителей нашей страны еще свежи воспоминания о том, как у немецкого истребителя, прибывшего в Эстонию для участия в миссии военной полиции, во время рулежки по взлетной полосе авиабазы Эмари отвалился внешний топливный бак. Тут можно было бы отделаться фразой о том, что у каждого может случиться неприятность, однако все оказалось не так просто. В ходе журналистского расследования было выяснено, что в Германии использование внешних баков на самолетах этого типа приостановлено. Немцы – люди практичные и расчетливые, выбрасывать это старье им, наверное, было жаль, и они отправили его охранять границы Эстонии. И никто не гарантировал, что подобные эпизоды никогда более не повторятся. Поэтому, когда над моей головой с ревом проносится боевая машина, инстинктивно втягиваешь голову в плечи: а вдруг какой-нибудь кусочек и от нее отделился и планирует в моем направлении.

Ощущение постоянного дискомфорта – вот как можно охарактеризовать то состояние, которое испытывают рядовые граждане Эстонии, да и всей Прибалтики, от того, что на этой территории размещаются войска США и других стран Североатлантического альянса. А их присутствие и весомо, и зримо. Это и тяжелая военная техника, размещенная в специально оборудованных хранилищах, что позволит военным из НАТО в случае необходимости очень быстро развернуть на границе с Россией внушительную военную группировку. Это и стремительно расширяющаяся под нужды альянса военная база в городе Тапа, расширение и развитие центрального полигона Сил обороны. И, безусловно, это авиабаза в Эмари, которую, кстати, в дальнейшем планируется использовать, не только как место размещения самолетов "воздушной полиции" НАТО, но и для нужд ВВС США.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!  

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена