F-16 низко полетел: осень. НАТО учится в Эстонии летать по-новому

Больше всего мне нравится, когда весной над моим домом летят стаи гусей и уток. Стоишь, запрокинув голову, слушаешь их гомон и наполняешься ощущением счастья. Еще я люблю наблюдать за серебряными крестиками пассажирских самолетов, медленно плывущими над Эстонией в страны далекие и близкие, теплые и холодные. И совершенно мне не нравится, когда на бреющем полете над моей головой проносятся военные самолеты стран НАТО, дислоцированные на авиабазе Эмари.
Бельгийские, испанские, немецкие, американские – они появились в нашем небе после того, как в марте 2004 года была создана так называемая Миссия по патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики. Это произошло после присоединения к военному альянсу Литвы, Латвии и Эстонии, у которых имеются номинальные ВВС, но в их составе нет ни одного мало-мальски серьезного военного самолета. Зато есть командные должности и прилагающиеся к ним высокие офицерские звания. Эстонскими ВВС руководит полковник Яак Тариен – человек глубоко романтичный и склонный к ярким, эмоциональным высказываниям. Об этом свидетельствует один из эпизодов его биографии. Несколько лет тому назад он, буквально трепеща от нетерпения, как влюбленный, ожидающий первого свидания, встречал прибывающие в Эстонию американские истребители F-16. И даже обратился к населению республики с посланием, в котором говорилось, что эти боевые машины должны принести к нам "звук свободы", и этот звук, по мнению бравого полковника, должен был обязательно понравиться местному населению.
Оставим эти неуклюжие восторги на совести командующего ВВС Эстонии, как говорится, каждому свое: "Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик". Он человек военный, а я простой обыватель, и мне шум и грохот, издаваемый военной техникой, откровенно не по душе. А еще у меня есть все основания полагать, что иностранные военные самолеты в небе – это не только шумно, но и небезопасно.
Ощущение постоянного дискомфорта – вот как можно охарактеризовать то состояние, которое испытывают рядовые граждане Эстонии, да и всей Прибалтики, от того, что на этой территории размещаются войска США и других стран Североатлантического альянса. А их присутствие и весомо, и зримо. Это и тяжелая военная техника, размещенная в специально оборудованных хранилищах, что позволит военным из НАТО в случае необходимости очень быстро развернуть на границе с Россией внушительную военную группировку. Это и стремительно расширяющаяся под нужды альянса военная база в городе Тапа, расширение и развитие центрального полигона Сил обороны. И, безусловно, это авиабаза в Эмари, которую, кстати, в дальнейшем планируется использовать, не только как место размещения самолетов "воздушной полиции" НАТО, но и для нужд ВВС США.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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