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Россия отвечает и за Сирию, и за Асада. А за что, интересно, отвечают США?

12:0026.11.2017
(обновлено: 12:10 26.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречиПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Соединенные Штаты отвечают в мире за победы, а все остальные – за поражения. Причем степень ответственности в Вашингтоне научились определять по фото. А если попробовать по деньгам? Можно много чего выяснить. Причем, о самих США.

Американские дипломаты знают все. Вот, например, фотографию со встречи в Сочи президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада они считают доказательством того, что именно Москва должна отвечать за действия Дамаска. Представитель Госдепартамента Хезер Науэрт на брифинге: "Мы все видели эту фотографию, на которой он (Путин) обнимает Башара Асада… Я думаю, эти объятия – доказательство того, что Владимир Путин несет определенную ответственность за помощь Сирии, чтобы оказать давление на Башара Асада…". 

Вид на город Сочи
© Fotolia / D1974
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Заметьте, коллега Джен Псаки говорит не о том, что Россия остановила террористов и тем самым спасла жизни многим потенциальным жертвам терактов по всему миру, в том числе на Западе. Не о том, что американцы неизвестно с кем и за что боролись два десятка лет на Ближнем Востоке, а Россия решила большинство вопросов всего за два года. Не о том, что Россия выступает за целостность государств и нерушимость международного права. Нет, Науэрт об этом говорить, похоже, не интересно. Ну, если Госдеп хочет по гамбургскому счету – можно.

Как в Вашингтоне понравится утверждение, что именно США и страны Запада привели к власти Адольфа Гитлера? А Асад – это даже не Сомоса, которого так "нежно" опекали американцы во времена Франклина Делано Рузвельта. Думаете, насчет Гитлера для красного словца сказано? Отнюдь! Гитлер стал рейхсканцлером Германии 30 января 1933 года, а лидером национал-социалистов был с 1921 года. И все на Западе знали, что собой представляет идеологическая программа НСДАП. Но, тем не менее, в мае 1933 года глава Рейхсбанка Ялмар Шахт едет в США, встречается с президентом Франклином Рузвельтом, капитанами американских деловых кругов – и получает кредиты (и не первые!) на сумму до 1 млрд долларов. Из США Шахт едет в Британию – и получает заем в 2 млрд долларов на развитие промышленности. Думаете, американцы и англичане не догадывались, какую именно промышленность будут развивать нацисты? Знали прекрасно! "Стандарт Ойл" строил в Германии бензиновые заводы, американские авиапроизводители делились техническими секретами со своими немецкими "друзьями"…

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Да что там чертежи! Немецкий военный гигант "И.Г.Фарбениндустри", финансировавший избирательную кампанию Гитлера, находился под контролем рокфеллеровской "Стандарт Ойл".

Думаете, когда началась Вторая мировая война, американцы (заодно с британцами) потупили глаза и покаялись? Нет, конечно! К 1941 году, согласно статистике, американские инвестиции в экономику Германии составили полмиллиарда долларов!.. Я не говорю уже о Мюнхенском сговоре. Это отдельный разговор. А тут "простенький" такой гамбургский счет. И самое главное: если, скажем, мальчик Коля из Нового Уренгоя – просто простачок, которого или использовали, или сам по малолетству "использовался", то "выкрутасы" Науэрт – это серьезно. Ее мысль можно свести к одному: США отвечают в мире за победы, а все остальные (в том числе Россия) – за поражения. Если что в Сирии пойдет не так, виноватый уже найден. И какой такой Сомоса? Ну да, "свой сукин сын" (опять же по Рузвельту). Был да сплыл. А Гитлера героически победили бравые американцы. Это все знают. А то, что американский капитал нацистов финансировал – так это ж бизнес, ничего личного!..

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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