Россия отвечает и за Сирию, и за Асада. А за что, интересно, отвечают США?

Соединенные Штаты отвечают в мире за победы, а все остальные – за поражения. Причем степень ответственности в Вашингтоне научились определять по фото. А если попробовать по деньгам? Можно много чего выяснить. Причем, о самих США.

Американские дипломаты знают все. Вот, например, фотографию со встречи в Сочи президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада они считают доказательством того, что именно Москва должна отвечать за действия Дамаска. Представитель Госдепартамента Хезер Науэрт на брифинге: "Мы все видели эту фотографию, на которой он (Путин) обнимает Башара Асада… Я думаю, эти объятия – доказательство того, что Владимир Путин несет определенную ответственность за помощь Сирии, чтобы оказать давление на Башара Асада…".

Заметьте, коллега Джен Псаки говорит не о том, что Россия остановила террористов и тем самым спасла жизни многим потенциальным жертвам терактов по всему миру, в том числе на Западе. Не о том, что американцы неизвестно с кем и за что боролись два десятка лет на Ближнем Востоке, а Россия решила большинство вопросов всего за два года. Не о том, что Россия выступает за целостность государств и нерушимость международного права. Нет, Науэрт об этом говорить, похоже, не интересно. Ну, если Госдеп хочет по гамбургскому счету – можно.

Как в Вашингтоне понравится утверждение, что именно США и страны Запада привели к власти Адольфа Гитлера? А Асад – это даже не Сомоса, которого так "нежно" опекали американцы во времена Франклина Делано Рузвельта. Думаете, насчет Гитлера для красного словца сказано? Отнюдь! Гитлер стал рейхсканцлером Германии 30 января 1933 года, а лидером национал-социалистов был с 1921 года. И все на Западе знали, что собой представляет идеологическая программа НСДАП. Но, тем не менее, в мае 1933 года глава Рейхсбанка Ялмар Шахт едет в США, встречается с президентом Франклином Рузвельтом, капитанами американских деловых кругов – и получает кредиты (и не первые!) на сумму до 1 млрд долларов. Из США Шахт едет в Британию – и получает заем в 2 млрд долларов на развитие промышленности. Думаете, американцы и англичане не догадывались, какую именно промышленность будут развивать нацисты? Знали прекрасно! "Стандарт Ойл" строил в Германии бензиновые заводы, американские авиапроизводители делились техническими секретами со своими немецкими "друзьями"…

Да что там чертежи! Немецкий военный гигант "И.Г.Фарбениндустри", финансировавший избирательную кампанию Гитлера, находился под контролем рокфеллеровской "Стандарт Ойл".

Думаете, когда началась Вторая мировая война, американцы (заодно с британцами) потупили глаза и покаялись? Нет, конечно! К 1941 году, согласно статистике, американские инвестиции в экономику Германии составили полмиллиарда долларов!.. Я не говорю уже о Мюнхенском сговоре. Это отдельный разговор. А тут "простенький" такой гамбургский счет. И самое главное: если, скажем, мальчик Коля из Нового Уренгоя – просто простачок, которого или использовали, или сам по малолетству "использовался", то "выкрутасы" Науэрт – это серьезно. Ее мысль можно свести к одному: США отвечают в мире за победы, а все остальные (в том числе Россия) – за поражения. Если что в Сирии пойдет не так, виноватый уже найден. И какой такой Сомоса? Ну да, "свой сукин сын" (опять же по Рузвельту). Был да сплыл. А Гитлера героически победили бравые американцы. Это все знают. А то, что американский капитал нацистов финансировал – так это ж бизнес, ничего личного!..

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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