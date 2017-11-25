А вдруг потом Юрмала? В Латвии испугались российской двухсотрублевки

Национал-радикалы в прибалтийских странах как будто соревнуются в неофициальном зачете, кто найдет больше поводов для очередной волны антироссийской истерии. Поводы – один краше другого.

Из Латвии в Европейский центральный банк и другие структуры ЕС направлено обращение с призывом запретить на территории Евросоюза хождение российских купюр достоинством в 200 рублей, где изображены достопримечательности Севастополя.

Автор инициативы, один из лидеров Латвийской социал-демократической рабочей партии Раймондс Лейниекс-Пуке, считает, что "в соответствии с санкциями, которые Евросоюз ввел против России, а также из солидарности с Украиной" на территории ЕС банки и "обменники" не должны принимать российские банкноты номиналом в 200 рублей. Те самые, на которых изображены Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям в Севастополе.

В самой России банкноты еще не получили достаточного распространения, а в соседней республике уже пытаются решить их судьбу на территории ЕС. Латвийский ревнитель европейских санкций требует юридически отрегулировать оборот купюр с "политическим подтекстом". Тем временем у него на родине кредитные организации продолжают работать с российскими деньгами и российскими туристами, которые впрочем, перед поездкой в Ригу, как и в другие города ЕС, предпочитают обменять рубли на евро у себя дома.

Создается впечатление, что национал-радикалы в прибалтийских странах как будто соревнуются в неофициальном зачете, кто найдет больше поводов для очередной волны антироссийской истерии . Засчитывается все. Помехи мобильной связи – виноваты российские военные со своими учениями. А игрушечные "Вежливые люди" воспитывают положительное отношение к российским военным, надо их законом запретить на территории Латвии. Так что может и с российской купюрой так поступят. Как говорится, у разума есть пределы – а у глупости нет.

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.