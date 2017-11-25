Большое ухо: маленькая Дания решила "прислушаться" к России

Служба военной разведки Дании объявила о строительстве новой радиолокационной станции. Она нужна, чтобы "взять под колпак" прибалтийский регион и часть территории России.

Что делать, чтобы лучше понимать Россию? Подслушивать. Так решили в Дании. В Балтийском море на датском острове Борнхольм появится башня радиоперехвата. По словам начальника военной разведки страны Ларса Финдсена, "эта инициатива повысит способность узнавать о намерениях России в отношении Дании, а также о российских военных амбициях на соседних территориях".

Новый стратегический объект мыслится взамен старого – так называемого "большого уха в сторону востока": здесь же, на Борнхольме, десятилетиями работал радиолокационный комплекс, созданный для нужд холодной войны. Когда показалось, что нужды больше нет, комплекс закрыли, и вдруг датчане поняли, что им все-таки надо и именно по нужде. Как говорят инициаторы стройки – "с учетом смены парадигмы политического восприятия России".

Итак: новая башня будет под 90 метров в высоту – ее уже сравнивают со Статуей Свободы. Неизвестно, правда, какова она в обхвате, то есть достигнут ли датчане американской толщины талии почти 11 метров, но и без того, согласитесь, планы строительства исключительно яркие. Как утреннее сновидение. Встал человек с постели, посмотрел в окно и сказал: "Да, здесь будет башня, как на Манхэттене"! (Вспоминается реплика датского профессора Хансена из фильма "Осенний марафон": "Андрей! Дом, где я спал, называется трезвеватель?"…)

Не построенная пока борнхольмская башня уже стала предметом национальной гордости. Еще бы, ведь ее шпионские возможности позволят перехватывать всю низкочастотную радиосвязь, притом во всем балтийском регионе. Как уточняет аналитик из Института обороны Дании Йоханнес Рибер Нордбю, важное внимание будет сосредоточено "на радиокоммуникации между кораблями и подводными лодками", но главное все же – "на некоторой части территории России". Прослушивать российские радиосигналы на сверхдлинных частотах – вот приоритетная задача.

Заметьте, датчане беспокоятся не только за себя. У них как у представителей страны-соосновательницы НАТО ответственность перед всем блоком. И особенно – перед прибалтийскими государствами, которые поддержали очередной виток шпиономании жалобой на "предполагаемую российскую кампанию по дезинформации". А как известно, малый малого жалеет. Особенно когда в головах у обоих, как говорил тот же профессор Хансен, "маленький раскардаш"…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik