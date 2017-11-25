Большое ухо: маленькая Дания решила "прислушаться" к России

Что делать, чтобы лучше понимать Россию? Подслушивать. Так решили в Дании. В Балтийском море на датском острове Борнхольм появится башня радиоперехвата. По словам начальника военной разведки страны Ларса Финдсена, "эта инициатива повысит способность узнавать о намерениях России в отношении Дании, а также о российских военных амбициях на соседних территориях".
Итак: новая башня будет под 90 метров в высоту – ее уже сравнивают со Статуей Свободы. Неизвестно, правда, какова она в обхвате, то есть достигнут ли датчане американской толщины талии почти 11 метров, но и без того, согласитесь, планы строительства исключительно яркие. Как утреннее сновидение. Встал человек с постели, посмотрел в окно и сказал: "Да, здесь будет башня, как на Манхэттене"! (Вспоминается реплика датского профессора Хансена из фильма "Осенний марафон": "Андрей! Дом, где я спал, называется трезвеватель?"…)
Заметьте, датчане беспокоятся не только за себя. У них как у представителей страны-соосновательницы НАТО ответственность перед всем блоком. И особенно – перед прибалтийскими государствами, которые поддержали очередной виток шпиономании жалобой на "предполагаемую российскую кампанию по дезинформации". А как известно, малый малого жалеет. Особенно когда в головах у обоих, как говорил тот же профессор Хансен, "маленький раскардаш"…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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