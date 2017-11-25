Трампа – на десерт. Рецепт приготовления импичмента

Что ни день, то новый секс-скандал. Конечно, по накалу страстей и интересу публики никому за Вайнштейном и Спейси не угнаться. Но это, очевидно, и не нужно. При приготовлении сложного десерта важно выдержать нужную температуру.

Очередной жертвой кампании борьбы за нравственную чистоту пал креативный директор студий Pixar и Walt Disney Animation Джон Лассетер. Производитель мультфильмов пока не уволен, а вынужденно ушел в полугодовой отпуск из-за поступивших в его адрес обвинений пишет Hollywood Reporter. Только представьте, что делал Лассетер. Он обнимал своих сотрудниц и даже обсуждал их внешний вид. Ужас, правда?

Тема сексуальных домогательств не сходит с американских и европейских новостных сайтов. Счет обвиняемых пошел на десятки, кого только в этом списке сексуальных маньяков нет. И режиссеры, и бывшие президенты, и действующие министры, и актеры, и бизнесмены. Палитра последствий таких обвинений градируется от отпуска голливудского мультипликатора Лассетера до самоубийства экс-министра Уэльса Карла Сэрджента. А отправной точкой стало дело Харви Вайнштейна, которого обвинили десятки актрис. Обвинили не только в приставаниях, но и во вполне конкретных преступлениях, таких как изнасилование и подкуп. Пусть с этим разбирается американское правосудие. Но вопросов при этом возникает немало.

Что такое домогательство? Чем оно отличается от знаков внимания? Как знакомиться мужчинам и женщинам? Почему обвинения в так называемом харассменте часто звучат спустя десятилетия? Разве значительная часть американской культуры не навязывала стереотипы "отвязного" сексуального поведения? Что делать с сериалом "Секс в большом городе"? Неужели придется пересматривать итоги "сексуальной революции"? Это все вопросы риторические.

Но есть еще один вопрос, который должен задать себе здравомыслящий человек: кому выгодно? Если представить, что существует чемпионат мира по домогательствам, то кто, чисто гипотетически, может или должен стоять на пьедестале? Любой нормальный мужчина не просто может, а должен рваться как минимум в полуфинал – это мое субъективное мнение. Но если отбросить иронию и сарказм, то чемпионом мира по домогательствам, по идее, должен стать мужчина, которого окружают самые красивые и незамужние женщины. И такой мужчина есть.

Дональд Трамп с 1996 до 2015 был владельцем конкурса "Мисс Вселенная". Начиная с 90-х годов прошлого века, в конкурсе могли принять участие самые красивые девушки со всего мира с одним ограничением – возрастной ценз участниц от 18 до 27 лет. Вы только представьте, какой простор для воображения должен предстать перед недругами президента США в контексте всех этих обвинений.

Трамп стал заниматься престижнейшим женским конкурсом как раз в тот период, когда в Америке разгорался другой сексуальный скандал: Клинтон-Левински. Президенту Клинтону грозил импичмент, но ему все сошло с рук. Республиканцам не хватило совсем немного для того, чтобы объявить Биллу импичмент, демократы тогда его отстояли. Но для госпожи Клинтон этот скандал середины 90-х не ограничился пятном на платье Моники Левински. Поступок мужа большим пятном остался на ее репутации как жены, женщины, и, в какой-то степени, как политика. В реальном мире такое хоть и сложно, но можно простить. А в американской политической кухне, да еще на таком уровне, тем более, когда речь идет о Хиллари – вряд ли.

В общем, складывается впечатление, что нам всем готовят торт с вишенкой. Рецепт прост. Вначале нужно выложить слои. В нынешнем мире это несложно. Нужно замесить и испечь лишь первый слой в виде Вайнштейна (про которого на самом деле всем все всегда было известно). Дальше слои начнут укладываться сами, один за другим. Когда слоев будет достаточно, вы просто положите вишенку на торт. В виде головы самого главного врага Хиллари. Подавать такое блюдо следует горячим. Каша из "вмешательства русских хакеров" не удалась. Так что – ждем сладкого?

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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