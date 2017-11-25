Трампа – на десерт. Рецепт приготовления импичмента

Очередной жертвой кампании борьбы за нравственную чистоту пал креативный директор студий Pixar и Walt Disney Animation Джон Лассетер. Производитель мультфильмов пока не уволен, а вынужденно ушел в полугодовой отпуск из-за поступивших в его адрес обвинений пишет Hollywood Reporter. Только представьте, что делал Лассетер. Он обнимал своих сотрудниц и даже обсуждал их внешний вид. Ужас, правда?
Что такое домогательство? Чем оно отличается от знаков внимания? Как знакомиться мужчинам и женщинам? Почему обвинения в так называемом харассменте часто звучат спустя десятилетия? Разве значительная часть американской культуры не навязывала стереотипы "отвязного" сексуального поведения? Что делать с сериалом "Секс в большом городе"? Неужели придется пересматривать итоги "сексуальной революции"? Это все вопросы риторические.
Дональд Трамп с 1996 до 2015 был владельцем конкурса "Мисс Вселенная". Начиная с 90-х годов прошлого века, в конкурсе могли принять участие самые красивые девушки со всего мира с одним ограничением – возрастной ценз участниц от 18 до 27 лет. Вы только представьте, какой простор для воображения должен предстать перед недругами президента США в контексте всех этих обвинений.
Трамп стал заниматься престижнейшим женским конкурсом как раз в тот период, когда в Америке разгорался другой сексуальный скандал: Клинтон-Левински. Президенту Клинтону грозил импичмент, но ему все сошло с рук. Республиканцам не хватило совсем немного для того, чтобы объявить Биллу импичмент, демократы тогда его отстояли. Но для госпожи Клинтон этот скандал середины 90-х не ограничился пятном на платье Моники Левински. Поступок мужа большим пятном остался на ее репутации как жены, женщины, и, в какой-то степени, как политика. В реальном мире такое хоть и сложно, но можно простить. А в американской политической кухне, да еще на таком уровне, тем более, когда речь идет о Хиллари – вряд ли.
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!