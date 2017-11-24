Под мухой. Военных Прибалтики догнала угроза с востока

Военные Прибалтики, все трое, наконец, одержали первую, можно даже сказать психологическую победу. Они решительно одолели свою Ахиллесову пяту. Объект насмешек и оплот их вечных обид. Кому-то со стороны, правда, и сейчас покажется, что со своим стремлением бить ИГ* на Ближнем Востоке они, как всегда, несколько не догоняют. Но это же только сама муха знает, когда ей следует присосаться к быку, чтобы все уши прожужжать, мол, "мы пахали". Причем так, чтобы ее не прихлопнули. Прибалты сообразили, что именно сейчас для них самое время.
Хотя в Пентагоне утверждают, что псевдохалифат потерял 95% подконтрольной ему территории в Сирии и в Ираке. А Багдад так и вовсе провозгласил победу над ИГ*. Но то ли в Прибалтике как раз в этот момент проводили боевую пресс-конференцию. То ли отвлеклись на "российскую угрозу". То ли здесь просто знают больше, чем в Пентагоне. Но без них, уверяют они, там никак не обойтись. Кому как не им знать, что такое ближний восток. Ведь ближе их к восточному соседу никого в НАТО и нет. Следовательно, они лучше всех понимают, как с этим бороться.
Задача же перед ними стоит архисложная. Им не просто надо допобедить ИГ*, им для начала его бы найти. Тем более отправку эскадрона запланировали на январь. К тому времени, даст бог, группировки и вовсе след простынет. Можно, конечно, создать что-то новое. Но это придется ждать, пока американцы опять что-нибудь сообразят. Впрочем, у прибалтов есть и своя "небиточка" на все случаи жизни. Они и в Ираке способны обнаружить "российскую угрозу", испугаться и запросить у НАТО помощи. Со своим "ближним востоком", например, они именно так и справляются.
"Вот присосалась", – только и скажет бык о мухе. И ведь понимает, что уже не отмахнуться. Привык. Уж который год под мухой.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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