Под мухой. Военных Прибалтики догнала угроза с востока

Всего-то три года прошло, а они уже засобирались. Пусть к шапочному разбору. Зато не получат по шапке. Задача перед ними стоит архисложная. Им не просто надо допобедить врага, им для начала его бы найти.

Военные Прибалтики, все трое, наконец, одержали первую, можно даже сказать психологическую победу. Они решительно одолели свою Ахиллесову пяту. Объект насмешек и оплот их вечных обид. Кому-то со стороны, правда, и сейчас покажется, что со своим стремлением бить ИГ* на Ближнем Востоке они, как всегда, несколько не догоняют. Но это же только сама муха знает, когда ей следует присосаться к быку, чтобы все уши прожужжать, мол, "мы пахали". Причем так, чтобы ее не прихлопнули. Прибалты сообразили, что именно сейчас для них самое время.

Опять же, в Ирак – не в ЕС, чего торопиться. Стало быть, в кои-то веки они успевают. Тише едешь – живей будешь. Впрочем, тихо не получилось. Пусть и не мухой, но Жукаускасом – это командующий вооруженными силами Литвы – громогласно метнулись они в борьбу с терроризмом. Генерал объявил, что его страна, Латвия и Эстония снарядят нечто общее для уничтожения "Исламского государства"*. Что это будет, не сказал. Понятно, военная тайна. Но уже не тайна, что это будет что-то военное. Так что, жди, террорист, Анику-воина, с силой утроенной.

Хотя в Пентагоне утверждают, что псевдохалифат потерял 95% подконтрольной ему территории в Сирии и в Ираке. А Багдад так и вовсе провозгласил победу над ИГ*. Но то ли в Прибалтике как раз в этот момент проводили боевую пресс-конференцию. То ли отвлеклись на "российскую угрозу". То ли здесь просто знают больше, чем в Пентагоне. Но без них, уверяют они, там никак не обойтись. Кому как не им знать, что такое ближний восток. Ведь ближе их к восточному соседу никого в НАТО и нет. Следовательно, они лучше всех понимают, как с этим бороться.

Иными словами, засобирались. Пусть к шапочному разбору. Зато не получат по шапке. И при этом нисколько не погрешат против истины, что дорога ложка к обеду. Ложка-то всегда с ними. И она им дорога. С обедом – не очень. Дома разгуляться негде – все съедают натовские войска. А за вредность соседства с Россией много уже не дают. Если и дают, то новое подкрепление союзников, которое опять же надо кормить. Только и остается, что искать пропитание на стороне. А их рвение в Ирак Запад, может быть, и оценит. В твердой валюте. Ну или хотя бы накормит.

Задача же перед ними стоит архисложная. Им не просто надо допобедить ИГ*, им для начала его бы найти. Тем более отправку эскадрона запланировали на январь. К тому времени, даст бог, группировки и вовсе след простынет. Можно, конечно, создать что-то новое. Но это придется ждать, пока американцы опять что-нибудь сообразят. Впрочем, у прибалтов есть и своя "небиточка" на все случаи жизни. Они и в Ираке способны обнаружить "российскую угрозу", испугаться и запросить у НАТО помощи. Со своим "ближним востоком", например, они именно так и справляются.

"Вот присосалась", – только и скажет бык о мухе. И ведь понимает, что уже не отмахнуться. Привык. Уж который год под мухой.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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