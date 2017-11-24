ВП – не ВВП, или Как ЕС "Восточному партнерству" буй показал

В отличие, предположим, от ЕС в названии этого формата им ни в коем случае нельзя использовать аббревиатуру. Только развернутое "Восточное партнерство". Пусть за эти восемь лет развернуть его так и не получилось. Но скажут "ВП" – и хоть тут же сворачивайся или, как минимум, спасайся бегством. Первые же мысли – сразу о том, что он уже и сюда проник, и на это "благое дело" наложил свою резолюцию. Привычней, конечно, его именовать ВВП. И это – не валовой внутренний продукт. С ним у них и вовсе беда. Не у всех. У тех, кто не о том думает. Кому лишь бы на запад и подальше от ВВП во всех его значениях. Но сегодня они – все вместе.
Хотя шестой – это, скорее, не полноценная фаланга, а мягкий отросток. Болтается – ни туда ни сюда. Можно отрезать. Но если оставить, то вот она – фишка. А если удастся использовать, то, может, и бонус. Это к вопросу о том, почему Брюссель до сих пор не изгнал из этой компании Белоруссию. А сейчас так и вовсе пригласил ее "последнего диктатора Европы" лично. Тот, правда, так и не приехал. Подумал, что он-то как раз – не пальцем деланый.
Зато Порошенко старается за двоих. Хотя грозил демаршем. На правду обиделся. Ему вновь сказали, что ассоциация с ЕС – это потолок Украины, а он оскорбился. А кто бы не оскорбился, если бы ему все время тыкали на его ограниченность. Но, видимо, сообразив, что их с Лукашенко не будет только двоих, решил все-таки не выделяться. Тем более здесь все. Юнкер, Туск, Могерини, Меркель. Еще и Мэй. Она как приглашенная звезда. Что сорвалась и падает. С Терезой, кстати, они могли бы составить дуэт. Разве что их поменять местами. А то она никак не выйдет, он ни за что не войдет.
Между прочим, саммит-то этот у них полуюбилейный – пятый. А пятый саммит – он как пятый размер. Не важно, что надутый, главное – есть что показать. Хотя все силиконовые признаки этой пышности в глаза бросаются. Неестественность, непропорциональность. И самое очевидное, что расти дальше некуда – лопнет. Именно поэтому о том, что здесь произойдет, все знали заранее. Еще накануне объявили, что саммит отметит достижения, зафиксирует прогресс, наметит планы и признает устремления. А если кто захочет чего-то большего, как Порошенко, например, то параметры его европерспективы уже давно определены. Как говорится, вот вам буй.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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