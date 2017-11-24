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ВП – не ВВП, или Как ЕС "Восточному партнерству" буй показал

16:3624.11.2017
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© AFP 2017 / Alain JocardОтражение флагов во время саммита Восточное партнерствоОтражение флагов во время саммита Восточное партнерство
© AFP 2017 / Alain Jocard
Порошенко в Брюссель таки приехал. Хотя грозил демаршем. Ему сказали, что ассоциация с ЕС – это потолок Украины, а он оскорбился. Но, видимо, решил не выделяться. Тем более здесь все. Еще и Мэй. Как приглашенная звезда. Что сорвалась и падает.

В отличие, предположим, от ЕС в названии этого формата им ни в коем случае нельзя использовать аббревиатуру. Только развернутое "Восточное партнерство". Пусть за эти восемь лет развернуть его так и не получилось. Но скажут "ВП" – и хоть тут же сворачивайся или, как минимум, спасайся бегством. Первые же мысли – сразу о том, что он уже и сюда проник, и на это "благое дело" наложил свою резолюцию. Привычней, конечно, его именовать ВВП. И это – не валовой внутренний продукт. С ним у них и вовсе беда. Не у всех. У тех, кто не о том думает. Кому лишь бы на запад и подальше от ВВП во всех его значениях. Но сегодня они – все вместе. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Брюсселе – саммит "Восточного партнерства". Так Евросоюз в 2009  обозначил буйки европерспективы близких ему по географии постсоветских государств. Их у него как пальцев на одной руке. Доктора Лектера из "Молчания ягнят". У каннибала-убийцы и бывшего психиатра их тоже было шесть. И тоже на левой. В том смысле, что и этот проект – какой-то левый. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина. Все подряд – лишь бы не Россия. В медицине это называется полидактилия. Аномалия конечностей. Это когда пальцев больше, чем надо. 

Хотя шестой – это, скорее, не полноценная фаланга, а мягкий отросток. Болтается – ни туда ни сюда. Можно отрезать. Но если оставить, то вот она – фишка. А если удастся использовать, то, может, и бонус. Это к вопросу о том, почему Брюссель до сих пор не изгнал из этой компании Белоруссию. А сейчас так и вовсе пригласил ее "последнего диктатора Европы" лично. Тот, правда, так и не приехал. Подумал, что он-то как раз – не пальцем деланый. 

Зато Порошенко старается за двоих. Хотя грозил демаршем. На правду обиделся. Ему вновь сказали, что ассоциация с ЕС – это потолок Украины, а он оскорбился. А кто бы не оскорбился, если бы ему все время тыкали на его ограниченность. Но, видимо, сообразив, что их с Лукашенко не будет только двоих, решил все-таки не выделяться. Тем более здесь все. Юнкер, Туск, Могерини, Меркель. Еще и Мэй. Она как приглашенная звезда. Что сорвалась и падает. С Терезой, кстати, они могли бы составить дуэт. Разве что их поменять местами. А то она никак не выйдет, он ни за что не войдет. 

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Но, по сути, у нее ведь тоже будто земля из-под ног уходит. Призывает активно противостоять России. Дескать, пытается "разорвать наше коллективное могущество". Странно только, почему тогда Brexit на "бр" начинается. Зато не удивительно, почему этот спич Мэй специально для "Восточного партнерства" подготовила. Для нее это единственный формат, в котором она еще может чувствовать себя европейкой. Потому и твердит об общих "европейских ценностях и идеалах". Очень кстати слышать это от того, кто от них бежит. 

Между прочим, саммит-то этот у них полуюбилейный – пятый. А пятый саммит – он как пятый размер. Не важно, что надутый, главное – есть что показать. Хотя все силиконовые признаки этой пышности в глаза бросаются. Неестественность, непропорциональность. И самое очевидное, что расти дальше некуда – лопнет. Именно поэтому о том, что здесь произойдет, все знали заранее. Еще накануне объявили, что саммит отметит достижения, зафиксирует прогресс, наметит планы и признает устремления. А если кто захочет чего-то большего, как Порошенко, например, то параметры его европерспективы уже давно определены. Как говорится, вот вам буй.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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