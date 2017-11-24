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Парад симулякров: Мэй "заклеймит" Россию перед странами бывшего СССР

14:4524.11.2017
(обновлено: 15:27 24.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Британский премьер что-то зачастила с нападками на Москву. То обвинит в попытках подорвать европейские демократические режимы. Теперь хочет возглавить оборону Европы от "враждебной" России. По-другому ей нельзя, иначе забудут. Brexit, понимаешь ли.

Канцелярия британского премьера госпожи Мэй заранее, за что ей, конечно, отдельное спасибо, ознакомила широкую общественность с содержанием речи своего начальника в Брюсселе на пятом саммите "Восточного партнерства". Этот формат, как хорошо известно, направлен исключительно на отдаление стран постсоветского пространства от России и их сближение с ЕС. Представители шести из таких государств участвуют в форуме. Как водится в подобных случаях, им обещают молочные реки с кисельными берегами и фантастическое, просто какое-то запредельное процветание, если они станут ориентироваться исключительно на Запад, а не на экс-империю и бывшую "тюрьму народов" (в которой эти народы, правда, стали образованными и экономически состоятельными). Нет смысла лишний раз пояснять, какова истинная цена этих пестрых и красочных обещаний. Достаточно взглянуть на Украину – одну из участниц "Восточного партнерства". 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Тереза Мэй во всех бедах винит Россию. И правильно делает!
Тереза Мэй, как заботливо и подробно информируют из Лондона, заявит о необходимости противостоять угрозам и попытками дестабилизации со стороны России и о своей принципиальной приверженности позиции, согласно которой Соединенное Королевство продолжит играть важную роль в европейской безопасности и после формального выхода из Евросоюза. 

Кроме того, премьер, как какой-нибудь почтальон Печкин, принесет добрую весть о решении выделить 100 млн фунтов стерлингов на борьбу с дезинформацией в постсоветских странах. Правда, не сразу, а в течение пяти лет. Понятно, о ком речь, о каких "дезинформаторах". Как сообщается, Мэй также расскажет о потенциале сотрудничества на примере сельского хозяйства Украины. Тут, конечно, может выйти заминка, конфуз, поскольку никаких прорывов в этой сфере в отношениях незалежной и Европы не было и нет. Впрочем, для истинного мастера красного словца и велеречивых деклараций это не проблема. Хороший спичрайтер – и все ОК. 

Британский премьер призовет сохранять бдительность в отношении действий враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают этому потенциалу и пытаются разорвать, согласно цитате из ее речи, "наше коллективное могущество на части". Странно слышать такие слова от главы правительства страны, покидающей ЕС. И, кстати, в связи с этим уже испытывающей экономические проблемы. С другой стороны, чему удивляться? Симулякр – он и есть симулякр. Мифотворчество. Будут еще громкие фразы про единые ценности и идеалы, значительный экономический и социальный прогресс, искоренение коррупции и стимулирование всяческого роста. В общем, за все хорошее против всего плохого, во главе которого стоит, разумеется, Россия. Этакая современная британская политическая версия творчества Ганса Христиана Андерсена. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Эксперт: то, что Мэй решила быть жестче всех в отношении РФ – неудивительно
Кстати, это станет уже вторым резким выпадом Терезы Мэй против России в ноябре. Совсем недавно на банкете в лондонском Сити она обвинила Кремль в попытках подорвать европейские демократические режимы. И даже расширила свой посыл: Москва, дескать, виновата во вмешательстве в выборы в других странах, генерации "фальшивых новостей" и намерении посеять раздор в западном мире. Она традиционно заявила об аннексии Крыма, разжигании конфликта на Украине, а также хакерской атаке на министерства обороны Дании и Германии. В общем, собрала все клише и страшилки в одну "корзину". 

Примерно в этом же стиле не устает высказываться и яркий, если не сказать чрезмерно экстравагантный Борис Джонсон, волей случая и судьбы ставший главным дипломатом страны. И этих людей в известной степени можно понять: их государство откатывается на обочину не только мировой, но и европейской политики, а имперские амбиции в элите еще живы, хоть и дышат на ладан без подпитки в реальной жизни. В таких условиях, видимо, лучший  способ напоминать о себе и своей значимости – не просто неуклонно следовать в русле актуального антироссийского тренда, но и пытаться занять в нем некую особую нишу. Насколько это получится. А может быть, просто Терезе Мэй не дают покоя лавры Маргарет Тэтчер. Но весовая категория тут явно не та.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik 

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Гвоздодёр Шляпкин
Мэй, по тебе плачет цветущий май! на тебе самой клеймо ставить негде, а ты нас клеймить собралась! чернил не хватит!
15:36
24.11.2017
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