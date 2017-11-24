Парад симулякров: Мэй "заклеймит" Россию перед странами бывшего СССР

Британский премьер что-то зачастила с нападками на Москву. То обвинит в попытках подорвать европейские демократические режимы. Теперь хочет возглавить оборону Европы от "враждебной" России. По-другому ей нельзя, иначе забудут. Brexit, понимаешь ли.

Канцелярия британского премьера госпожи Мэй заранее, за что ей, конечно, отдельное спасибо, ознакомила широкую общественность с содержанием речи своего начальника в Брюсселе на пятом саммите "Восточного партнерства". Этот формат, как хорошо известно, направлен исключительно на отдаление стран постсоветского пространства от России и их сближение с ЕС. Представители шести из таких государств участвуют в форуме. Как водится в подобных случаях, им обещают молочные реки с кисельными берегами и фантастическое, просто какое-то запредельное процветание, если они станут ориентироваться исключительно на Запад, а не на экс-империю и бывшую "тюрьму народов" (в которой эти народы, правда, стали образованными и экономически состоятельными). Нет смысла лишний раз пояснять, какова истинная цена этих пестрых и красочных обещаний. Достаточно взглянуть на Украину – одну из участниц "Восточного партнерства".

Тереза Мэй, как заботливо и подробно информируют из Лондона, заявит о необходимости противостоять угрозам и попытками дестабилизации со стороны России и о своей принципиальной приверженности позиции, согласно которой Соединенное Королевство продолжит играть важную роль в европейской безопасности и после формального выхода из Евросоюза.

Кроме того, премьер, как какой-нибудь почтальон Печкин, принесет добрую весть о решении выделить 100 млн фунтов стерлингов на борьбу с дезинформацией в постсоветских странах. Правда, не сразу, а в течение пяти лет. Понятно, о ком речь, о каких "дезинформаторах". Как сообщается, Мэй также расскажет о потенциале сотрудничества на примере сельского хозяйства Украины. Тут, конечно, может выйти заминка, конфуз, поскольку никаких прорывов в этой сфере в отношениях незалежной и Европы не было и нет. Впрочем, для истинного мастера красного словца и велеречивых деклараций это не проблема. Хороший спичрайтер – и все ОК.

Британский премьер призовет сохранять бдительность в отношении действий враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают этому потенциалу и пытаются разорвать, согласно цитате из ее речи, "наше коллективное могущество на части". Странно слышать такие слова от главы правительства страны, покидающей ЕС. И, кстати, в связи с этим уже испытывающей экономические проблемы. С другой стороны, чему удивляться? Симулякр – он и есть симулякр. Мифотворчество. Будут еще громкие фразы про единые ценности и идеалы, значительный экономический и социальный прогресс, искоренение коррупции и стимулирование всяческого роста. В общем, за все хорошее против всего плохого, во главе которого стоит, разумеется, Россия. Этакая современная британская политическая версия творчества Ганса Христиана Андерсена.

Кстати, это станет уже вторым резким выпадом Терезы Мэй против России в ноябре. Совсем недавно на банкете в лондонском Сити она обвинила Кремль в попытках подорвать европейские демократические режимы. И даже расширила свой посыл: Москва, дескать, виновата во вмешательстве в выборы в других странах, генерации "фальшивых новостей" и намерении посеять раздор в западном мире. Она традиционно заявила об аннексии Крыма, разжигании конфликта на Украине, а также хакерской атаке на министерства обороны Дании и Германии. В общем, собрала все клише и страшилки в одну "корзину".

Примерно в этом же стиле не устает высказываться и яркий, если не сказать чрезмерно экстравагантный Борис Джонсон, волей случая и судьбы ставший главным дипломатом страны. И этих людей в известной степени можно понять: их государство откатывается на обочину не только мировой, но и европейской политики, а имперские амбиции в элите еще живы, хоть и дышат на ладан без подпитки в реальной жизни. В таких условиях, видимо, лучший способ напоминать о себе и своей значимости – не просто неуклонно следовать в русле актуального антироссийского тренда, но и пытаться занять в нем некую особую нишу. Насколько это получится. А может быть, просто Терезе Мэй не дают покоя лавры Маргарет Тэтчер. Но весовая категория тут явно не та.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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