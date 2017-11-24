Парад симулякров: Мэй "заклеймит" Россию перед странами бывшего СССР

Канцелярия британского премьера госпожи Мэй заранее, за что ей, конечно, отдельное спасибо, ознакомила широкую общественность с содержанием речи своего начальника в Брюсселе на пятом саммите "Восточного партнерства". Этот формат, как хорошо известно, направлен исключительно на отдаление стран постсоветского пространства от России и их сближение с ЕС. Представители шести из таких государств участвуют в форуме. Как водится в подобных случаях, им обещают молочные реки с кисельными берегами и фантастическое, просто какое-то запредельное процветание, если они станут ориентироваться исключительно на Запад, а не на экс-империю и бывшую "тюрьму народов" (в которой эти народы, правда, стали образованными и экономически состоятельными). Нет смысла лишний раз пояснять, какова истинная цена этих пестрых и красочных обещаний. Достаточно взглянуть на Украину – одну из участниц "Восточного партнерства".
Кроме того, премьер, как какой-нибудь почтальон Печкин, принесет добрую весть о решении выделить 100 млн фунтов стерлингов на борьбу с дезинформацией в постсоветских странах. Правда, не сразу, а в течение пяти лет. Понятно, о ком речь, о каких "дезинформаторах". Как сообщается, Мэй также расскажет о потенциале сотрудничества на примере сельского хозяйства Украины. Тут, конечно, может выйти заминка, конфуз, поскольку никаких прорывов в этой сфере в отношениях незалежной и Европы не было и нет. Впрочем, для истинного мастера красного словца и велеречивых деклараций это не проблема. Хороший спичрайтер – и все ОК.
Британский премьер призовет сохранять бдительность в отношении действий враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают этому потенциалу и пытаются разорвать, согласно цитате из ее речи, "наше коллективное могущество на части". Странно слышать такие слова от главы правительства страны, покидающей ЕС. И, кстати, в связи с этим уже испытывающей экономические проблемы. С другой стороны, чему удивляться? Симулякр – он и есть симулякр. Мифотворчество. Будут еще громкие фразы про единые ценности и идеалы, значительный экономический и социальный прогресс, искоренение коррупции и стимулирование всяческого роста. В общем, за все хорошее против всего плохого, во главе которого стоит, разумеется, Россия. Этакая современная британская политическая версия творчества Ганса Христиана Андерсена.
Примерно в этом же стиле не устает высказываться и яркий, если не сказать чрезмерно экстравагантный Борис Джонсон, волей случая и судьбы ставший главным дипломатом страны. И этих людей в известной степени можно понять: их государство откатывается на обочину не только мировой, но и европейской политики, а имперские амбиции в элите еще живы, хоть и дышат на ладан без подпитки в реальной жизни. В таких условиях, видимо, лучший способ напоминать о себе и своей значимости – не просто неуклонно следовать в русле актуального антироссийского тренда, но и пытаться занять в нем некую особую нишу. Насколько это получится. А может быть, просто Терезе Мэй не дают покоя лавры Маргарет Тэтчер. Но весовая категория тут явно не та.
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