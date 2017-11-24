Дорогой Вrexit: Британия вылетела из топ-5 экономик мира

Бывает так, что вход платный, а выход – еще дороже. То же самое и с Brexit'ом. Причем Великобритания еще из Евросоюза не вышла, но список сильнейших экономик уже покинула. И это, видимо, только"аванс".

Какой Альбион, такое и экономическое будущее – туманное. Настоящее уже затянуто густой дымкой. Великобритания больше не входит в пятерку крупнейших экономик мира. Страна покинула этот список впервые с 2013 года, съехав на шестую строчку и уступив насиженное место Франции. По оценкам Международного валютного фонда, ВВП Соединенного Королевства составил 2 трлн 565 млрд долларов, и это всего на 10 млрд меньше, чем у французов. Казалось бы, такая маленькая сумма для бюджета – и такой большой ущерб для статуса.

По прогнозу МВФ, рост британского ВВП замедлится. Если в этом году он составлял 1,7%, то в 2018 году снизится до 1,5%. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд виновных в таком раскладе назвал без обиняков – это Brexit со всеми вытекающими: фунт стерлингов подешевел на 20% по отношению к евро, люди стали меньше тратить, а цены начали расти. И все это выразилось в падении уровня жизни на Британских островах.

Таким образом, Brexit еще даже не случился, но уже подмочил репутацию Британии. И подпортил бюджет. А впереди еще много трат: по разным оценкам, сделка с Брюсселем может обойтись Лондону в сумму от 20 до 100 млрд евро. Но и это лишь одна из статей расходов на "развод": есть еще отток капитала, переезд коммерческих гигантов из Сити в более стабильные финансовые центры, соглашения о льготной или беспошлинной торговле со странами ЕС, раскол единого европейского рынка и прочие радости самостоятельной жизни. Только подготовка к запуску процедуры выхода обойдется в общей сложности британскому бюджету в 3,7 млрд фунтов стерлингов.

Конечно же, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис пытается всех убедить, что все будет хорошо, и Британия с Европейским союзом будут и дальше жить душа в душу. Но Брюссель настроен намного более скептически и не торопится даже обсуждать новую архитектуру отношений.

Говорят, многие жители Соединенного Королевства уже и сами не рады, что выбрали свой самобытный путь и хотели бы "переголосовать". Но это маловероятно: в случае с Евросоюзом стать членом стоит дорого, "сдать корочку" – еще дороже, а вернуться – вообще, наверное, "бесценно".

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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