В Брюссель я больше не ездок – Петра Порошенко обидели декларацией

Пятый саммит Восточного партнерства пройдет 24 ноября. Событие – скучное. По идее. Но Петр Порошенко своей угрозой бойкота сумел создать интригу. Что интересно, он "теряет лицо" в любом случае – и если приезжает на саммит, и если не приезжает.

Либо я и моя повестка – либо вы меня вообще не увидите. Примерно так решил для себя президент незалежной, когда пригрозил не присутствовать на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Угроза, конечно, страшная. Прожить без Петра Порошенко целый день да еще в каком-то чужом городе – об этом участники встречи и думать боялись. С другой стороны, а о чем они думали, когда сочиняли проект декларации, которую украинский лидер без дрожи читать не может?

Почему в документе не прописаны перспективы вступления Украины в ЕС? Почему не сказано ничего сверх "признания европейских стремлений стран Восточного партнерства"?! Наконец, где "План Маршалла" для Украины, о котором так долго говорили и даже уже посчитали, во что он обойдется европейцам?! Ничего нет, хоть плачь!..

Между тем, и быть не могло, с чем не могут согласиться ни президент Порошенко, ни министр иностранных дел Украины Павел Климкин. А тут еще еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан так некстати напомнил накануне саммита, что "инициатива Восточного партнерства должна ликвидировать разрыв между странами Европейского союза и соседями, а не расширить территорию ЕС". То есть, существует план "20 достижений до 2020 года" (утвержден ЕС два года назад), хороша идея создания "пояса процветания вокруг ЕС" – короче, реформируйтесь, соседи, а мы вам поможем и порадуемся за вас.

И все? Да вы что? – как бы ответил министр Климкин, если кратко пересказать его сдержанно-гневный твит: "Выполнение Соглашения об ассоциации должно быть для ЕС политическим приоритетом, а не делом "техники". Отношения Украина – ЕС не могут и не будут оставаться только в рамках Восточного партнерства"!..

Да уж, в столь горькой ситуации очень хочется найти виновного. Кто ж так гадит Украине, кто ставит палки в ее колеса на пути в ЕС? Как выяснилось, опять Нидерланды. Мало того, что в прошлом году своим "антиукраинским" референдумом огорошили, так еще и теперь подают голос против "более амбициозных стремлений" стран Восточного партнерства.

Однако без амбиций Украине никак нельзя, на том она теперь стоит. Это как в советском анекдоте про дворника, похожего на Карла Маркса. Ему говорят – "сбрей бороду, похож очень". А он отвечает – "а умище-то куда девать"!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik





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