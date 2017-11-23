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Не виноватая я, это встречный ветер подул… Клинтон не может успокоиться

17:4823.11.2017
(обновлено: 17:49 23.11.2017)
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© AFP 2017 / Angela WeissАмериканский политик Хиллари КлинтонАмериканский политик Хиллари Клинтон
© AFP 2017 / Angela Weiss
Это уже что-то новенькое. Подозревали в кознях даже "пришельцев из смежной вселенной". Но чтоб винить ветер и Барака Обаму – такого еще не было.

Список тех, кто виноват в поражении Хиллари Клинтон, пополнился еще одной фигурой. Оказывается, достичь заветного президентского кресла ей помешал однопартиец Барак Обама. Находясь на посту лидера государства два срока, он усложнил кандидату от демократов задачу победить на выборах 2016 года. Клинтон отметила, что "когда ты стремишься стать следующим президентом от собственной партии, существует встречный ветер истории, который дует против тебя".

Хиллари Клинтон на литературном фестивале в Челтнеме. 15 октября 2017
© REUTERS / Rebecca Naden
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В общем, она хотела сделать лучше, чем было при Обаме, продвигала измененную повестку, но не смогла убедить избирателей. Они все равно исподволь могли проассоциировать ее с действующим президентом. Но что в этом плохого? После выпада в сторону Обамы Клинтон буквально рассыпается в комплиментах 44-му президенту США. Он и "сделал то, что нужно было для спасения экономики, находящейся в отчаянном положении". И она гордится тем, что работала  в администрации Обамы

В общем, все смешалось  в голове у госпожи Клинтон. Она, похоже, уверена, что пала жертвой всеобщего мирового заговора. Кто только ни приложил руку к ее поражению. Берни Сандерс, сексисты, пресса, Джо Байден, белые расисты  и еще куча народа, а главное – смычка Трампа с Путиным вместе с российскими хакерами. Не многовато ли на одну женщину? Помнится, она даже грозилась упразднить коллегию выборщиков, которая помогла ее сопернику стать хозяином Белого дома. Тут даже Трамп не удержался, хотя слово давал не критиковать свою бывшую конкурентку ("которая много пережила"). Написал в Twitter: "Жуликоватая Хиллари Клинтон – худший лузер всех времен. Она просто не может остановиться, и это хорошо для Республиканской партии. Хиллари, живи своей жизнью и попробуй еще раз через три года!". 

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов
© AP Photo / Matt Rourke
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Ну что ж, попытка не пытка, но только не для Клинтон. Ее шансы стать 46-м президентом США, прямо скажем, невелики. Единственное, что ей осталось, так это наряжаться президентом на Хэллоуин. Недавно в  интервью политик пошутила, что планирует примерить на себя образ нынешнего хозяина Белого дома, чем очень всех насмешила. 

Как показал недавний опрос, 61%  американцев хочет, чтобы Хиллари ушла на покой. Что это за лидер, который через год после выборов и за три до новых не может успокоиться. Вовремя уйти – ведь тоже своего рода победа. А то так  недалеко и до роли призрака из политического прошлого, как Клинтон  уже окрестили некоторые американские  СМИ. 

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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