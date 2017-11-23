Спасите Африку от США: президент Судана приехал в Сочи за помощью

Хартум открывает Москве "ворота в Африку" и ждет, что РФ защитит его от вмешательства США. Президент Судана Омар аль-Башир впервые приехал в Россию, в Сочи, где уже встретился с Владимиром Путиным.

Президент Судана привез в Россию "ключ от Африки". Встретившись с Владимиром Путиным в Сочи, он сам так определил роль, которую его страна может сыграть в планах Москвы.

При этом Судан ждет от России участия в своих делах. В частности, защиты от попыток американского вмешательства. Омар Башир говорил об этом несколько раз в ходе протокольного приветствия, приводя в пример и Сирию (которая без российского участия, по его словам, была бы потеряна), и собственную страну, которая тоже уже пострадала от агрессии США. Позиция же России, дружественной, как сказал Омар Башир, страны, всегда была близка Судану.

Вероятно, именно поэтому и состоялся этот, можно сказать, исторический визит. Ведь несмотря на то, что наши страны связывают уже больше 60 лет дипломатических отношений, это первый визит суданского президента в Россию. Хотя это, конечно, не значит, что двусторонние связи все это время никак не развивались. Оружие, которым пользуется Судан – российского производства, а сейчас там еще и намечается большая программа переоснащения вооруженных сил, в которой Россия тоже будет участвовать.

Учитывая, что Судан заинтересован в развитии отношений с российским бизнесом, это может повлиять в целом на укрепление экономических связей.

Как заявил Владимир Путин , общий объем товарооборота пока невелик, но темпы хорошие. В прошлом году – 66% рост, в этом году за первые девять месяцев – уже свыше 80%. Судан – один из крупнейших покупателей российского зерна в Африке, развивается и взаимодействие в энергетике, геологоразведке, в сфере мирного атома.

Вот так Сочи в очередной раз за последние несколько дней подтвердил свою новую роль – площадки, на которой решаются глобальные вопросы: уже не только Ближний Восток обращается за содействием, но и Судан предлагает "открыть ворота в Африку".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik, Сочи

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