Спасите Африку от США: президент Судана приехал в Сочи за помощью

Президент Судана привез в Россию "ключ от Африки". Встретившись с Владимиром Путиным в Сочи, он сам так определил роль, которую его страна может сыграть в планах Москвы.
Вероятно, именно поэтому и состоялся этот, можно сказать, исторический визит. Ведь несмотря на то, что наши страны связывают уже больше 60 лет дипломатических отношений, это первый визит суданского президента в Россию. Хотя это, конечно, не значит, что двусторонние связи все это время никак не развивались. Оружие, которым пользуется Судан – российского производства, а сейчас там еще и намечается большая программа переоснащения вооруженных сил, в которой Россия тоже будет участвовать.
Учитывая, что Судан заинтересован в развитии отношений с российским бизнесом, это может повлиять в целом на укрепление экономических связей.
Вот так Сочи в очередной раз за последние несколько дней подтвердил свою новую роль – площадки, на которой решаются глобальные вопросы: уже не только Ближний Восток обращается за содействием, но и Судан предлагает "открыть ворота в Африку".
Автор Мария Балябина, радио Sputnik, Сочи
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