Не Ялта, но Сочи: Запад отреагировал на встречу глав России, Ирана и Турции

Судьба Сирии решается у Черного моря. Путин контролирует процесс сирийского урегулирования, не выезжая из Сочи. Этот российский город уже занял свое место в ряду политически значимых топонимов наряду с Ялтой, Тегераном, Астаной, Минском и Женевой.

Переговоры Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани в Сочи, разумеется, не осталась без внимания западных политиков и СМИ. Вот только в этот раз реакция была более или менее сдержанной и адекватной. Нельзя ведь до бесконечности не признавать очевидного: эксклюзивной роли России, Ирана и Турции в сирийском урегулировании и борьбе с терроризмом.

Эту встречу уже сравнили с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой определялись параметры послевоенного мира. И нельзя сказать, что это сравнение хромает на обе ноги. Разве что речь в Сочи шла об одном государстве. Впрочем, таком, которое напрямую влияет на весь ближневосточный расклад. Западные СМИ признали, что Москва, опираясь на партнеров, добилась главного – сохранения единого сирийского государства и резкого повышения своего влияния в регионе. Ну что ж, факт есть факт. Об этом, кстати, можно судить по интенсивности встреч Владимира Путина с руководством стран и международных организаций по сирийской проблематике. Более того, в Сочи в начале декабря пройдет Конгресс национального диалога Сирии, на котором будут представлены ключевые политические силы и представители разных этносов и религиозных групп. Именно им – при участии посредников – и предстоит заниматься послевоенным возрождением страны и возвращением ее к полноценной жизни.

Впрочем, некоторые западные СМИ пытаются откровенно троллить либо критиковать результаты усилий Москвы. Так, журналисты The Times написали о якобы тайной встрече Владимира Путина с Башаром Асадом в Сочи, которая, на их взгляд, была похожа на попытку Москвы присвоить себе победу над террористами. Эта позиция, конечно, не выдерживает никакой критики: заурядный примитивный вброс, не больше того. Встреча не была тайной, а Владимир Путин и в Сочи, и в других точках земного шара всегда отмечает заслуги Турции и Ирана в реальной борьбе с террористами. Так что сенсации не получилось. Сели в лужу. В Дамаске, в свою очередь, заявляют, что готовы вести диалог со всеми, кто верит в политическое разрешение кризиса в Сирии. И этот диалог действительно становится все более динамичным и широким. Но есть и те, кто в это не верит. А существуют еще и такие, кто препятствует политическому урегулированию. И вот с ними-то диалог точно не обязателен.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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