Давайте жить дружно: европейцы хотят хороших отношений с Россией

В европейских столицах сколько угодно могут величать президента РФ "угрозой западным ценностям" и обвинять Москву в подрыве международного порядка. А люди в Европе все равно хотят дружить с Россией – таковы итоги опроса "Sputnik.Мнения".

Политический курс – это одно, а мнение людей – это подчас совсем другое дело. И вот новое тому подтверждение: подавляющее большинство британцев, немцев, поляков и французов хотят, чтобы отношения ЕС и России улучшились. И не когда-нибудь в отдаленной перспективе, а в ближайшем будущем. Таковы результаты опроса "Sputnik.Мнения". Сухие, но очень показательные цифры таковы: 87% жителей Германии, 85% граждан Польши, 79% населения Франции и 68% подданных Великобритании высказались за скорейшее налаживание связей с Москвой. Опрос с 20 по 27 сентября провела IFop – старейшая во Франции компания по изучению общественного мнения.

Результаты весьма показательные. Они доказывают, что оголтелая антироссийская пропаганда – например, в той же ФРГ, не говоря уже о Польше – не работает так, как хотелось бы некоторым.

При этом, как показал опрос, больше других за налаживание связей выступают европейцы старше 65 лет. Это те люди, которые на своем веку уже много чего повидали и разные периоды в отношениях с Россией пережили. Именно на них меньше всего действует антироссийская риторика, а вот на молодежь и горячие головы – сильнее.

По данным исследования, в Германии и Польше за партнерство с Москвой чаще высказывались люди левых взглядов, а во Франции, наоборот, эту позицию активней отстаивают избиратели правых, социал-либеральной "Вперед, Республика!" (это партия президента Макрона) и центристского "Демократического движения". В Британии, которая стоит на пороге Brexit, сторонники либеральных демократов больше остальных хотят наладить отношения с Россией.

Такие настроения своих граждан не могут не ощущать и власти европейских стран. Кроме Варшавы, разумеется – там продолжают кричать о скором военном вторжении русских, обвинять Москву во всем на свете, даже в проблеме КНДР, и "грозить" отказом от российского газа. Остальные ведут себя иначе. Например, в конце октября в российскую столицу на встречу с Владимиром Путиным прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. И рассказывал он о том, что двум странам пора уйти от упреков и недопонимания. Премьер Великобритании Тереза Мэй, несмотря на потоки критики в адрес Кремля, хочет, по ее же словам, продуктивных отношений и прекращения конфронтации. И отправляет в Россию своего главу МИД. Французский лидер Эммануэль Макрон тоже собирается посетить Россию – в мае 2018 года он приедет в Санкт-Петербург на Международный экономический форум. А пока заявляет, что нельзя отталкивать Москву, надо поддерживать диалог – и так и делает. Так что если элиты не будут игнорировать то, что на общечеловеческом уровне европейцы и россияне расположены друг к другу, то наладить отношения все же получится.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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