Неблагоприятная среда: Киев еле придумал, в чем еще обвинить Россию

Глава украинского МИД Павел Климкин в очередной раз отличился. На Международном форуме по безопасности в Канаде он заявил, что Россия спровоцировала на Донбассе экологическую и гуманитарную катастрофу. Заявление, как, впрочем, и вся внешняя, да и внутренняя политика современной Украины – образец лжи, передергивания и сваливания вины.
А что же Россия? В сентябре в Донбасс ушла 69-я автомобильная колонна с гуманитарной помощью. Всего с августа 2014 года было доставлено более 70 тысяч тонн жизненно важных грузов. Стоит ли говорить о количестве беженцев, которых приютила Россия?
Теперь "великий гуманист" Климкин, который, наверное, забыл, как в 2014 году украинские силовики применяли фосфорные бомбы против своих граждан, очень упирает еще и на экологию. Это отличное слово-метка для западной аудитории. Таким образом Климкин в костер русофобии подбрасывает еще одно полено, под названием "экология". Ведь на Западе забота об окружающей среде ценится чуть ли не выше экономики. Часто только на словах, но тем не менее. Заявление Климкина рассчитано на европейскую публику, ведь там стали забывать Украину. В Германии коалиция провалилась, во Франции Макрон заинтересован Ближним Востоком, договаривается с Путиным по Ирану. О том, что в июле был "план Макрона" по Донбассу, сейчас, наверное, не вспомнит даже сам молодой президент Пятой республики.
Климкин хвастается, что он три раза встречался с американским президентом. После первого визита в Белый дом не появилось фотографии традиционного рукопожатия. Зато появилось фото, где Трамп сидит за рабочим столом, а рядом стоит Климкин "на полусогнутых". Кстати, тогда он говорил ровно те же слова про "четкий месседж". В соцсетях уже давно фамилию украинского министра рифмуют с фамилией известного персонажа из романа Булгакова. Приходит на ум и цитата из того же произведения: "Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно"!
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!