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Неблагоприятная среда: Киев еле придумал, в чем еще обвинить Россию

18:0322.11.2017
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© Flickr / NATOГлава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел Климкин
© Flickr / NATO
Очередной "четкий месседж" Павла Климкина мировому сообществу. Россия, оказывается, враг экологии. Ведь на Западе забота об окружающей среде превыше всего. Часто только на словах, но тем не менее.

Глава украинского МИД Павел Климкин в очередной раз отличился. На Международном форуме по безопасности в Канаде он заявил, что Россия спровоцировала на Донбассе экологическую и гуманитарную катастрофу. Заявление, как, впрочем, и вся внешняя, да и внутренняя  политика современной Украины – образец лжи, передергивания и сваливания вины.

Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Уже четвертый год Киев ведет войну с республиками Донбасса. ООН говорит, что жертвами этого страшного конфликта стали более десяти тысяч человек. Что за эти годы сделала Украина? "Утюжила" артиллерией мирные города, бросала в котлы собственную армию. Загоняла донецких детей в подвалы, как обещал президент Порошенко, чтобы они не могли пойти в школу. Устроила блокаду Донбасса, которая чуть не привела к настоящей катастрофе.

А что же Россия? В сентябре в Донбасс ушла 69-я автомобильная колонна с гуманитарной помощью. Всего с августа 2014 года было доставлено более 70 тысяч тонн жизненно важных грузов. Стоит ли говорить о количестве беженцев, которых приютила Россия?

Теперь "великий гуманист" Климкин, который, наверное, забыл, как в 2014 году украинские силовики применяли фосфорные бомбы против своих граждан, очень упирает еще и на экологию. Это отличное слово-метка для западной аудитории. Таким образом Климкин в костер русофобии подбрасывает еще одно полено, под названием "экология". Ведь на Западе забота об окружающей среде ценится чуть ли не выше экономики. Часто только на словах, но тем не менее. Заявление Климкина рассчитано на европейскую публику, ведь там стали забывать Украину. В Германии коалиция провалилась, во Франции Макрон заинтересован Ближним Востоком, договаривается с Путиным по Ирану. О том, что в июле был "план Макрона" по Донбассу, сейчас, наверное, не вспомнит даже сам молодой президент Пятой республики.

Украинские военные на бронетранспортере в районе Дебальцево, Донецкая область. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Для США, правда, экология – тема второстепенная. Американцы тоже не брезгуют фосфорными бомбами. И вообще, Трамп игнорирует Парижское соглашение по климату. Но с Вашингтоном у Киева, по мнению Климкина, все и так хорошо. Трамп же регулярно передает Украине "четкий месседж солидарности", который министр "воспринимает как полную поддержку Украины и нашей борьбы". Как воспримет эти слова сам Трамп? Думаю, никак. У него на этот случай есть спецпредставитель по Украине Курт Волкер, вот он пусть и думает. А Трамп – птица другого полета. Он как раз та самая птица, которая может долететь до середины Днепра. Но не полетит. Зачем? Во-первых, есть Волкер,  а во-вторых, если им надо, то пусть сами прилетают.

Климкин хвастается, что он три раза встречался с американским президентом. После первого визита в Белый дом не появилось фотографии традиционного рукопожатия. Зато появилось фото, где Трамп сидит за рабочим столом, а рядом стоит Климкин "на полусогнутых". Кстати, тогда он говорил ровно те же слова про "четкий месседж". В соцсетях уже давно фамилию украинского министра рифмуют с фамилией известного персонажа из романа Булгакова. Приходит на ум и цитата из того же произведения: "Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно"!

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik 

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