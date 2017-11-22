Осень патриарха, или Слезы "крокодильи" по Роберту Мугабе

В желтой жаркой Африке, в южной ее части, как-то вдруг вне графика случилось у них счастье. Тридцать лет не знать права, и вдруг сразу в топе. В общем, так: один глава утонул в потопе. В Зимбабве создан прецедент, и только старый президент негромко написал письмом: я ухожу, а что потом?
Так, пожалуй, радовались лишь тогда, когда все начиналось, когда в 1980 он провозгласил суверенитет. Наверно, только он в том настроении и оставался. Теперь нет и его. А ведь уже казалось, что в лоб ему, что по лбу – все едино. В воскресенье от него ждали добровольно-принудительной отставки. Но, видимо, тогда еще надеялся, что военные шутят. Не думают же они всерьез выкорчевать человека, что сросся с государственностью. Стал ее сиамским близнецом. И лишь когда правящая партия, как и обещала, если он с первого раза не поймет, запустила процедуру импичмента, сообразил: лучше без рук. Формально, Роберт Мугабе все-таки сам сложил свои полномочия.
О нем даже не скажешь, что так проходит слава мирская. Потому что, во-первых, сбегает. Во-вторых, в миру он мог гордиться только тем, что в 93 был самым пожилым правителем. Так что, в этом смысле король ушел – да здравствует королева. Елизавета Вторая теперь на первой строчке списка правящих пенсионеров. А он ушел. И забрал с собой свою независимость. Хотя говорят, что еще и недвижимость. Не всю, конечно. Столько не унести.
Кое-что ему оставят. За выслугу лет и за то, что не пришлось брать грех на душу. Да и народ по большей части не жаждет крови. Во всяком случае, пока. Она потребуется, когда из новой власти проглянут черты хорошо подкрашенной старой. И потребуется она новой власти, чтобы доказать принципиальное отличие от старой. Поэтому Мугабе лучше спрятаться, пока отпустили. Если есть, где.
Как бы то ни было, одного президента на букву "М" подсидел другой президент на букву "М". Но совпадение не только в этом. Он ведь тоже со своей "Ж". Оксилия Мнангагва – член партийного руководства и активный политик ZANU-PF. Пожалуй, ему проще развестись – тем более, она у него третья – чем доказывать соратникам и стране, что она не такая. В смысле, не Грейс. Впрочем, если что, на то и армия. Отныне в желтой жаркой Африке не видать идиллий. Льются по ушедшему слезы крокодильи. Только горю не помочь – нет теперь закона. И Мнангагва пойдет прочь, если он – препона.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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