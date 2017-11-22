Осень патриарха, или Слезы "крокодильи" по Роберту Мугабе

О нем даже не скажешь, что так проходит слава мирская. Потому что не уходит, а просто убегает. А он сам – да, ушел. И забрал с собой, как говорят, еще и недвижимость. Не всю, конечно. Столько не унести.

В желтой жаркой Африке, в южной ее части, как-то вдруг вне графика случилось у них счастье. Тридцать лет не знать права, и вдруг сразу в топе. В общем, так: один глава утонул в потопе. В Зимбабве создан прецедент, и только старый президент негромко написал письмом: я ухожу, а что потом?

Но им не важно, что потом. Здесь решают проблемы по мере их отступления. Одна ушла. Точнее, две, если первой считать его вторую жену. И это просто праздник какой-то. Улица поет и пляшет. Депутаты, для которых он был и царь и бог, рукоплещут его последнему слову так, как ни одному иному.

Так, пожалуй, радовались лишь тогда, когда все начиналось, когда в 1980 он провозгласил суверенитет. Наверно, только он в том настроении и оставался. Теперь нет и его. А ведь уже казалось, что в лоб ему, что по лбу – все едино. В воскресенье от него ждали добровольно-принудительной отставки. Но, видимо, тогда еще надеялся, что военные шутят. Не думают же они всерьез выкорчевать человека, что сросся с государственностью. Стал ее сиамским близнецом. И лишь когда правящая партия, как и обещала, если он с первого раза не поймет, запустила процедуру импичмента, сообразил: лучше без рук. Формально, Роберт Мугабе все-таки сам сложил свои полномочия.

О нем даже не скажешь, что так проходит слава мирская. Потому что, во-первых, сбегает. Во-вторых, в миру он мог гордиться только тем, что в 93 был самым пожилым правителем. Так что, в этом смысле король ушел – да здравствует королева. Елизавета Вторая теперь на первой строчке списка правящих пенсионеров. А он ушел. И забрал с собой свою независимость. Хотя говорят, что еще и недвижимость. Не всю, конечно. Столько не унести.

Кое-что ему оставят. За выслугу лет и за то, что не пришлось брать грех на душу. Да и народ по большей части не жаждет крови. Во всяком случае, пока. Она потребуется, когда из новой власти проглянут черты хорошо подкрашенной старой. И потребуется она новой власти, чтобы доказать принципиальное отличие от старой. Поэтому Мугабе лучше спрятаться, пока отпустили. Если есть, где.

Его сменщику, беглому вице-президенту Эммерсону Мнангагве – 71. По сравнению с Мугабе – совсем "зеленый". Как крокодил. "Крокодил" и есть, если по прозвищу. В нем проснулось национальное самосознание только тогда, когда он оказался вне родины. А до того его вполне устраивал и этот репрессивный режим – сам его создавал. И статус преемника. И кто знает, как бы все повернулось, будь Мугабе холост и не вмешайся в процесс "престолонаследия" его жена Грейс. Да так бы и повернулось. Ну, может, не так быстро. Эммерсон сменил бы Роберта, так сказать, естественным путем.

Как бы то ни было, одного президента на букву "М" подсидел другой президент на букву "М". Но совпадение не только в этом. Он ведь тоже со своей "Ж". Оксилия Мнангагва – член партийного руководства и активный политик ZANU-PF. Пожалуй, ему проще развестись – тем более, она у него третья – чем доказывать соратникам и стране, что она не такая. В смысле, не Грейс. Впрочем, если что, на то и армия. Отныне в желтой жаркой Африке не видать идиллий. Льются по ушедшему слезы крокодильи. Только горю не помочь – нет теперь закона. И Мнангагва пойдет прочь, если он – препона.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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