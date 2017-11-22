Средоточие "мирового зла" в Сочи. Что Госдеп увидел на фото Путина и Асада

Когда тот, кого в США иначе как тираном не называют, обнимает того, кто, по распространенному в США мнению, руководит всем миром, Вашингтон просто не может не реагировать. Он и отреагировал.

Все видели, как Путин обнимает Асада. Из этого следует, что Москва несет ответственность за попытки помочь Дамаску. Так в госдепартаменте США прокомментировали снимок со встречи президентов России и Сирии в Сочи.

Согласились, конечно, не все – для того же Вашингтона куда важнее было сместить действующего сирийского президента, чем победить терроризм. Но и без них справились – завершение операции уже совсем близко, и все чаще Сирия обсуждается в контексте экономического и инфраструктурного развития, а не только в сводках с полей.









Собственно, на их месте наверняка мог быть и Дональд Трамп, если бы захотел действительно поучаствовать в сотворении истории. Но его не то что на саммиты и встречи на нашей территории не заманить – с ним, как выяснилось, и в нейтральном пространстве пересечься непросто.

С другой стороны, и без его помощи все должно получиться – главное, чтобы никто не мешал.





Автор Мария Балябина, радио Sputnik





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