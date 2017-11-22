Вы ушли, но мы Вас слышим. Не стало Дмитрия Хворостовского

Дмитрий Хворостовский объединял в себе и большой драматический потенциал, и способность к раскрытию самых тонких психологических состояний. Наверное, поэтому лучшие в длинном списке его ролей – из опер Верди.

У него был узнаваемый с первых звуков баритон редкостной красоты. Иногда теплый, иногда холодный, иногда огненный, а если надо – вовсе без краски. А еще он обладал исключительно благородной вокальной манерой, которая не изменялась при перемене репертуара: оперная классика, романсы и даже поп-музыка – все в его исполнении приобретало отпечаток особого качества. Он объединял в себе и большой драматический потенциал, и способность к раскрытию самых тонких психологических состояний. Наверное, поэтому лучшие в длинном списке его ролей – из опер Верди.

О нем шумно заговорили в конце 80-х. Причем не столько в СССР – как о красноярском певце, который выиграл всесоюзный конкурс, – сколько в Европе: как о необыкновенном русском, который взял главный приз на британском конкурсе в Кардиффе – "Лучший голос". Его карьера пошла так стремительно, так "сразу", что некоторые музыкальные мэтры с сомнением качали головой: "Он слишком много поет. Он еще молод. Его голос быстро истреплется". А голос только креп. И звучал на все более и более престижных сценах.

Дмитрий Хворостовский был действительно нарасхват. Перечень мест, где он выступал в качестве приглашенного солиста, – список мечтаний любого певца. Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, барселонский Лисео, нью-йоркский Карнеги-холл, венский Мюзикферайн. А дирижеры, с которыми он сотрудничал? Клаудио Аббадо, Джеймс Левайн, Сейджи Озава, Лорин Маазель! Его партнершами были Рене Флеминг, Элина Гаранча, Анна Нетребко. И самыми частыми восклицаниями критиков на протяжении десятилетий были два: "Он – звезда первой величины", "Он – обладатель самого прекрасного и изысканного голоса, который в настоящее время можно услышать".

Приняв решение обосноваться в Великобритании, в России Дмитрий Хворостовский выступал регулярно – жаль, мы почти не слышали его в оперных спектаклях, но концертными программами он делился щедро. И даже придумал международный фестиваль "Хворостовский и друзья", за что ему – отдельное спасибо. Дома он находил поддержку лучших маэстро – Юрия Темирканова, Владимира Федосеева и, конечно, Валерия Гергиева. Но главное – здесь жила и продолжает жить его самая страстная публика, самая влюбленная в него. И самая верная. Увы, теперь живет одна. Без него.

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