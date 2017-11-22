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Походный марш Мачеревича: вздрогни Польша — Путин близко

12:2122.11.2017
(обновлено: 13:30 22.11.2017)
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© AFP 2017 / Marek JezierskiМинистр обороны Польши Антони МачеревичМинистр обороны Польши Антони Мачеревич
© AFP 2017 / Marek Jezierski
Крепкие антироссийские высказывания привез польский министр обороны на форум по безопасности в канадском Галифаксе: полякам стыдно, россиянам — смешно.

Воинственное русофобство польского министра обороны Антони Мачеревича достигло апогея. Выступая на Международном форуме по безопасности в Канаде, он сделал все, чтобы нагнать страху на мировое сообщество и перепугаться самому. С серьезностью сумасшедшего Мачеревич заявил, что "активность Северной Кореи тесно связана с агрессивной активностью Российской Федерации". Что российско-белорусские учения "Запад-2017" — это "начало горячей войны" с Польшей. И, конечно, помянул президента России (как же без этого — без этого билет до Канады не оплатят!). По глубокому убеждению Мачеревича, расистские лозунги на марше ультраправых в Варшаве (11 ноября) — "это провокация Владимира Путина". 

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт о словах главы Минобороны Польши: американцы от комплиментов млеют
Высказывания крепкие, но, как всегда, ничем не подтвержденные. Только прижатые к диафрагме кулачки — как немая просьба: "Верьте мне, добрые люди". И все. Ни что именно, ни каким образом, ни, в конце концов, с чего ты, дурень, взял… Нет ответа. Все это, видимо, польская военная тайна. 

Однако от таинственности Мачеревича сами поляки уже чуток подустали и ищут в его развернутых пассажах хоть какую-нибудь логику. Что интересно — находят! Так, представитель партии "Гражданская платформа" Анджей Халицкий считает, что все словеса Мачеревича на внешних трибунах прописаны исключительно для внутреннего употребления. "Он точно боится за свое положение, — говорит Халицкий о военминистре, — а потому пробует вбрасывать "вербальный туман" и прикрываться им". 

Министр обороны Польши Антони Мачеревич
© AP Photo / Alik Keplicz
Черный квадрат Мачеревича. Министр обороны Польши испугал фигурой речи
Что же, если подмечено верно, то чем громче кричат о российской угрозе, тем слабее позиция кричащего. Во всяком случае, в Польше, выходит, так. Если человек стал, как в бреду, повторять, что "завтра Путин начнет войну с поляками", значит, под ним, что называется, нетвердо стул стоит. Нетвердый стул в данном случае у Мачеревича. Его слушатели уже сбились считать, сколько раз он "объявлял об объявлении" Россией войны его родной Польше. "Если Мачеревич в очередной раз будет говорить подобные вещи, то после ни в НАТО, ни в мире, ни в Польше никто реальную угрозу всерьез не воспримет", — так прокомментировал канадский запал Мачеревича Рышард Петру из партии "Современная Польша".  

А Мачеревич будет, будет говорить "подобные вещи", тут и гадать не надо. Человек поймал кураж — "э-эх, щас спою": "Дайте в руки шашку востру, дайте быстрого коня!" Жаль, что для Антони Мачеревича казачья мечта несбыточна. С его-то воинственностью даже столовый нож не полагается. 

Автор — Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ovs13-ripe
Нетвёрдый стул - следствие неправильного питания.
Никак не могут вылечить невинного министра. )))
13:25
22.11.2017
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жаксылык исин
Надо президенту шляхты немного набраться уму-разуму , чтобы психов ставить на высокие посты.
13:15
22.11.2017
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