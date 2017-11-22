Походный марш Мачеревича: вздрогни Польша — Путин близко

Воинственное русофобство польского министра обороны Антони Мачеревича достигло апогея. Выступая на Международном форуме по безопасности в Канаде, он сделал все, чтобы нагнать страху на мировое сообщество и перепугаться самому. С серьезностью сумасшедшего Мачеревич заявил, что "активность Северной Кореи тесно связана с агрессивной активностью Российской Федерации". Что российско-белорусские учения "Запад-2017" — это "начало горячей войны" с Польшей. И, конечно, помянул президента России (как же без этого — без этого билет до Канады не оплатят!). По глубокому убеждению Мачеревича, расистские лозунги на марше ультраправых в Варшаве (11 ноября) — "это провокация Владимира Путина".
Однако от таинственности Мачеревича сами поляки уже чуток подустали и ищут в его развернутых пассажах хоть какую-нибудь логику. Что интересно — находят! Так, представитель партии "Гражданская платформа" Анджей Халицкий считает, что все словеса Мачеревича на внешних трибунах прописаны исключительно для внутреннего употребления. "Он точно боится за свое положение, — говорит Халицкий о военминистре, — а потому пробует вбрасывать "вербальный туман" и прикрываться им".
А Мачеревич будет, будет говорить "подобные вещи", тут и гадать не надо. Человек поймал кураж — "э-эх, щас спою": "Дайте в руки шашку востру, дайте быстрого коня!" Жаль, что для Антони Мачеревича казачья мечта несбыточна. С его-то воинственностью даже столовый нож не полагается.
Автор — Ольга Бугрова, радио Sputnik
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