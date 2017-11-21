Потерянное лицо, или Как канцлер ФРГ превращается в темную личность

Ангеле Меркель откровенно не повезло. Надо же было такому случиться, чтобы именно сейчас в Зимбабве начался то ли переворот, то ли "не переворот". И вроде бы ничего общего с ситуацией в Германии. Но не все, похоже, так считают.

Неисповедимы пути Господни. Кидает Германию из стороны в сторону. Еще пару дней назад немцы могли получить "Ямайку", а сегодня они думают, не получилось бы, как в Зимбабве. И окраска партий на этот раз совершенно не при чем. Разве что ХДС. Он ведь с черной Африкой цвета одного.

Ангеле Меркель откровенно не повезло. И не только с попутчиками, решившими соскочить, пока не тронулись. Но и с параллелями. Казалось бы, где та Африка. Она же, в конце концов, не вся переехала в ФРГ. Но надо же было такому случиться, чтобы именно сейчас в Зимбабве начался переворот. Или, как назвали его тамошние военные, "не переворот". И вроде бы ничего общего. Но вот уже президент Франции Макрон, едва ли злоумышленно, а лишь по доброте душевной, ставит их в один ряд и чуть ли не через запятую призывает по возможности быстро и мирно разрешить кризис и в Хараре, и в Берлине. Возмутительная забота. Сопереживание на уровне высокомерия.

Меркель спокойно относилась к тому, что ее сравнивали с Конрадом Аденауэром или Гельмутом Колем. Хотя понимала, что прежде всего – по продолжительности правления. Но сейчас-то – с диктатором Робертом Мугабе. Это при том, что ее руководящий срок в три раза короче. К тому же она ему в дочки годится. А все потому, что и она, как здесь говорят, тоже "мугабе" уйти в отставку добровольно. И тоже отказалась. Причем, как и он, словно и не заметив изменений вокруг себя. После коалиционного провала заявила, что собирается оставаться канцлером еще четыре года. Сейчас, сказала, Германия должна продемонстрировать Евросоюзу стабильность.

Ничего не напоминает? Например, "последние события не повлияли на мой авторитет"– от Роберта Мугабе. Она бы еще "спокойной ночи" согражданам пожелала. Правящая партия, правда, пока не отказывает Меркель в доверии и не замышляет против нее импичмент. Но за последние сутки – и ни слова в поддержку лидера. Меркель за всех отдувается сама. Впрочем, как всегда. Но сейчас и это – симптом. И непреклонной ее уже не назовешь. Склоняется же к перевыборам. Было время – даже слушать о них не хотела. А теперь "новые выборы были бы наилучшим решением", – оставила она себе только один вариант, наотрез отказавшись от правительства меньшинства.

Другое дело, что у президента их как минимум в два раза больше. И в кои-то веки ему решать. Франк-Вальтер Штайнмайер, когда менял водоворот немецкой политики на тихую гавань представительской должности, вряд ли предполагал, что ему-то и придется выруливать. Зато как все просчитал. Его точно не смоет этот, как он выразился, "крупнейший кризис в Германии". Он теперь если и не Зевс, то Посейдон. Может одним взмахом прекратить эту "одиссею". Захочет – и припомнит Меркель, как долго сопротивлялась его президентству: уговаривать пришлось. И властью, данной ему конституцией, объявит своим кандидатом на должность канцлера не ее.

Захочет – и по старой памяти попросит своих соратников по СДПГ вернуться к формату "большой коалиции" с ХДС/ХСС. Да, поклялись, что никогда. Так ведь в который уж раз. В любом случае, впервые за годы канцлерства от Меркель сейчас уже ничего не зависит. Только самоотвод. Чтоб никакой аналогии с Мугабе.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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