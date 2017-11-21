То, что Штаты не стали осуждать удар по российским дипломатам, так это – штатная ситуация. Не в первый раз. Случалось, что террористы били чуть ли не по прямой наводке представителя Госдепа.

На войне как на войне. США не против нападения на посольство России Your browser does not support HTML5 audio

По крайней мере, их не упрекнешь в изворотливости. Ведь могли же, как все нормальные люди, осудить нападение на посольство России в Дамаске и тем самым создать видимость солидарности. Тем более что Москва предлагала сделать это даже не резолюцией Совбеза, что официально и в анналы, а заявлением для прессы. Подписали и забыли. Но нет. Соединенные Штаты – они не такие. Соблюдение приличий – не их удел. Для них – на войне как на войне. Стало быть, ничего против ударов по дипмиссии РФ они не имеют.

Поддерживаете Асада – получайте. ИМХО, как завершили бы свою мысль в Интернете. ОЗХО, как могли бы сказать в США. Для них в сирийских делах ОЗХО – это как ИМХО. Тоже их приписка ко всему, что они выдают за истину в своей инстанции. В принципе, ею они вправе заканчивать все свои квазидипломатические выверты в этом регионе. ВКС мешают наводить демократический порядок в Сирии, ОЗХО. Путин прикрывает Асада, ОЗХО. Можно пойти дальше. Россия – мировое зло, ОЗХО. Ну, схема понятна.

А сейчас она еще и как яичко к Христову дню. Стопроцентное попадание. Россия же отказалась продлевать мандат миссии ООН-ОЗХО, которая вместо того, чтобы докопаться, кто ж там все-таки в Хан-Шейхуне "нахимичил", докапывалась до Москвы и Дамаска. Причем, не выходя из кабинетов. Срок ее негодности закончился 17 ноября. 18-го они еще думали, что удастся протащить техническую пролонгацию. 19-го поняли, что не пройдет. 20-го одна из мин попала во внешнее ограждение российского посольства. 21-го США только что вслух не сказали, мол, это вам за ОЗХО.

В смысле, не сам снаряд, а молчание по его поводу. Хотя, может быть, и сам снаряд. Никто же не знает, как далеко зашли боевики ИГ*, бежавшие из Абу-Кемаля по американскому "коридору". Стрелять мог и кто-нибудь из них. И даже из натовского оружия, которое пока не попало в число трофеев сирийской армии. А то, что Штаты не стали осуждать удар по дипломатам, так это – штатная ситуация. Не в первый раз. Случалось, что террористы били чуть ли не по прямой наводке представителя Госдепа. Джона Кирби уже и след простыл, но мы-то помним, как его "Москва продолжит отправлять на родину тела в мешках", тут же отозвалось атакой на посольство в Дамаске.

Никки Хейли сейчас тоже предупредила. Сказала, что США и без ООН продолжат бороться за справедливость в Сирии. Судя по тому, что им, так же как и террористам, мешает в этом Россия, нетрудно догадаться, в какой именно точке их мысли сходятся. У нас, правда, в таких случаях говорят, что не имеют доказательств открытой связи террористов с проамериканской коалицией. Но отказ осудить их – это ведь тоже улика. Впрочем, у США сейчас алиби. Флаг России на крыше, дипломаты на месте, в посольство никто не вламывался. Значит, могут сказать они, это точно не мы.

МИД назвал атаку боевиков провокацией. Не поможет, ответили в Москве. А в Сочи и отвечать не стали. Просто приняли Башара Асада и сказали, что победим. ИМХО.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.