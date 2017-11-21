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"Вы победили в Сирии". Сочи – в центре мировых политических процессов

15:5721.11.2017
(обновлено: 15:58 21.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 21 ноября 2017Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сначала Башар Асад и Милош Земан, за ними президенты Ирана и Турции. Президент США – только по телефону. Корреспондент радио Sputnik следит, как в Сочи делается мировая политика.

"Как говорят о космических кораблях, все системы работают нормально". Так президент Чехии на встрече с президентом России оценил происходящее в двусторонних отношениях.   

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Востоковед: Сирия встала на путь возвращения своего суверенитета
Пожав руку Владимиру Путину, Милош Земан  начал с места в карьер: вчера вы встретились с Башаром Асадом. Вы победили в Сирии и он владеет практически всей территорией, сказал Милош Земан. Владимир Путин подтвердил, что существенные успехи есть, хотя остаются еще очаги терроризма, пообещал подробнее рассказать об этом в ходе встречи.  

Нам же некоторые подробности сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сама встреча Владимира Путина и Башара Асада  проходила в режиме секретности. Несмотря на то, что мы уже были в Сочи, никто о происходящем не знал – журналистов туда не позвали. 

Президенты беседовали четыре часа. Башар Асад лично пообщался с руководством Минобороны и Генштаба и поблагодарил их за помощь в защите территориальной целостности и независимости страны.  

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение: хорошие отношения России и Турции определяют ситуацию в регионе
Теперь пора всерьез приступать к мирному политическому урегулированию. Этот процесс обсудят на трехсторонней встрече президенты России, Ирана и Турции, которые встретятся в Сочи в среду. Другие региональные лидеры узнают о происходящем из телефонных разговоров. И даже президент США Дональд Трамп, которого новость о визите в Москву Башара Асада застала посреди ночи – Владимир Путин в ходе встречи с сирийским президентом анонсировал телефонную беседу с главой США. Неизвестно, было ли и это так же сложно согласовать, как встречу в Дананге, которая так и не смогла состояться из-за несговорчивости американской стороны. Или в Вашингтоне все же поняли, что упираться бессмысленно: Россия действительно побеждает, а площадка решения ближневосточных проблем перемещается в Сочи. Так что лучше успеть запрыгнуть в этот вагон, чем оказаться на обочине важнейших событий. 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik 

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