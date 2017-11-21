"Вы победили в Сирии". Сочи – в центре мировых политических процессов

Сначала Башар Асад и Милош Земан, за ними президенты Ирана и Турции. Президент США – только по телефону. Корреспондент радио Sputnik следит, как в Сочи делается мировая политика.

"Как говорят о космических кораблях, все системы работают нормально". Так президент Чехии на встрече с президентом России оценил происходящее в двусторонних отношениях.

Пожав руку Владимиру Путину, Милош Земан начал с места в карьер: вчера вы встретились с Башаром Асадом. Вы победили в Сирии и он владеет практически всей территорией, сказал Милош Земан. Владимир Путин подтвердил, что существенные успехи есть, хотя остаются еще очаги терроризма, пообещал подробнее рассказать об этом в ходе встречи.

Нам же некоторые подробности сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сама встреча Владимира Путина и Башара Асада проходила в режиме секретности. Несмотря на то, что мы уже были в Сочи, никто о происходящем не знал – журналистов туда не позвали.

Президенты беседовали четыре часа. Башар Асад лично пообщался с руководством Минобороны и Генштаба и поблагодарил их за помощь в защите территориальной целостности и независимости страны.

Теперь пора всерьез приступать к мирному политическому урегулированию. Этот процесс обсудят на трехсторонней встрече президенты России, Ирана и Турции, которые встретятся в Сочи в среду. Другие региональные лидеры узнают о происходящем из телефонных разговоров. И даже президент США Дональд Трамп, которого новость о визите в Москву Башара Асада застала посреди ночи – Владимир Путин в ходе встречи с сирийским президентом анонсировал телефонную беседу с главой США. Неизвестно, было ли и это так же сложно согласовать, как встречу в Дананге, которая так и не смогла состояться из-за несговорчивости американской стороны. Или в Вашингтоне все же поняли, что упираться бессмысленно: Россия действительно побеждает, а площадка решения ближневосточных проблем перемещается в Сочи. Так что лучше успеть запрыгнуть в этот вагон, чем оказаться на обочине важнейших событий.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik