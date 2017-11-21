Съел два рошенковских торта – "убил врага": киевский креатив

Предупредить худший из украинских сценариев взялся худший из украинских сайтов: "Миротворец" решил рекламировать продукцию Roshen в патриотическом ключе – антироссийском, разумеется.

Новый раскол в украинском обществе. Есть или бойкотировать продукцию корпорации "Рошен", которую, невзирая на уверения Петра Порошенко, украинцы считают "президентским бизнесом"?

В последнее время, вроде, пошло поветрие, что ни покупать, ни есть Roshen не надо. С этим согласны многие. Например, активистки-секстремистки из движения Femen. Они ратуют за бойкот "рошенковских" сладостей самым кардинальным способом, вплоть до пироманских акций перед кондитерскими магазинами (попутно убеждая стилем топлесс, что бывает кое-что и послаще конфет). Теперь вместе с ними – "Движение за освобождение Украины от олигархов и предателей". Его костяк – "солдаты и офицеры добровольческих батальонов, Национальной гвардии и Вооруженных сил", так заявляют лидеры. И это уже – люди с оружием. Пока они обращаются с мирными воззваниями . В том духе, что "руководителем государства и верховным главнокомандующим движет желание обогащаться. Мы предлагаем не покупать товары в его магазинах, не давать ни гривны ни одной из его 104 компаний, которые он указал в своей декларации". Но это пока. А что будет потом? Ночь разбитых витрин с выставленными в них тортами?..

Предупредить худший из сценариев взялся худший из украинских сайтов – "Миротворец". Он решил рекламировать продукцию Roshen – да так, чтобы подстрелить минимум двух зайцев, сообщает украинское издание "Вести".

Во-первых, трудно представить, что за цветные фотографии магазинных полок, которые ломятся от тортов и шоколада, сайт ничего не получает: прямая реклама – это, согласитесь, прямая прибыль. Ну а главное, "Миротворец" не был бы самим собой, если б не приплел "патриотическую составляющую" – на антироссийской, разумеется, платформе. Подпись к вызывающим слюноотделение картинкам гласит, что если украинец съест два "рошенковских" торта, то поможет… "убить российского врага". Потому что "в цену каждой конфетки Roshen, каждого тортика Roshen и каждой зефиринки Roshen заложена помощь Вооруженным силам" Украины.

Так есть или не есть? С одной стороны, коль пошла такая креативная реклама в поддержку Порошенко, значит, президентский бизнес несколько проседает и, как говорится, есть мнение, что его надо поддержать. Опять же – хорошая подсказка для всех, кто непатриотично косит от службы в ВСУ, а таких сегодня множество. Если косишь – объедайся 18 месяцев кряду шоколадными тортами с зефиром и поддерживай боеспособность государства хотя бы на уровне холестерина в собственной крови. Короче, по любому выходит: надо есть. А что делать? Того и гляди на "Миротворце" появится новая графа в разделе обвинений врагов украинского народа: не ест продукцию Roshen …

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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