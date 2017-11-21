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В своем стиле: США не сочли атаку на дипмиссию России в Сирии преступлением

12:4321.11.2017
(обновлено: 12:44 21.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЗдание посольства РФ в ДамаскеЗдание посольства РФ в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дипломаты практически всегда проявляют солидарность с зарубежными коллегами, подвергшимися нападению. Но только не в этом случае. Ведь обстрелу подверглось именно российское посольство. Поэтому наши американские партнеры не стеснялись.

Незадолго до встречи Владимира Путина с Башаром Асадом в Сочи, по итогам которой российский лидер заявил о скором завершении военной операции против террористов в Сирии, Вашингтон выступил против предложенного Москвой Совбезу ООН заявления. Оно осуждало обстрел российского посольства в Дамаске. И это не случайность, не тенденция или отдельный случай, а регулярная практика. Ранее американская сторона уже неоднократно блокировала аналогичные документы после нападений на дипломатические учреждения России в той же Сирии. Любопытно и символично, что сознательные атаки во всех случаях организовывали террористы, а не, к примеру, так называемая умеренная оппозиция, которую поддерживает Вашингтон и которая могла – чисто гипотетически – перепутать координаты для удара. МИД России осудил последний теракт, как и предыдущие, и напомнил, что Москва неоднократно привлекала внимание мирового сообщества к непрекращающимся обстрелам Дамаска террористами. Во время таких атак, между прочим, гибнут мирные граждане. Но воз и ныне там. 

Цветы у посольства России в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Политолог об обстреле посольства РФ в Сирии: США ведут себя странно
США как один из постоянных членов Совбеза упорно закрывают глаза на эти обстоятельства. Может быть, это своего рода мелкая мстительность? Не секрет, что недавно Москва воспользовалась своим право вето и заблокировала резолюцию о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии. Но это была совсем другая история. Американцы предложили голосовать до обнародования окончательных результатов работы миссии и тщательного изучения соответствующего доклада. Зачем было заранее огород городить с обвинительным уклоном в адрес официального Дамаска? Не для того ли исключительно, чтобы Россия заблокировала преждевременную и даже вредную с точки зрения логики и последовательности событий резолюцию? Она и заблокировала. 

И вот теперь прилетела "ответка". Тем более, и других поводов "уесть" Россию Вашингтон находит с избытком и в режиме нон-стоп. А вот претензии к себе по поводу взаимоотношений с радикалами и даже попытками их "прикрыть" в сложных для тех ситуациях игнорирует. Причем претензии не только Москвы, но и, к примеру, Анкары. Можно, конечно, говорить об этике и корпоративной дипломатической морали, которые обязывают солидаризироваться с подвергшимися агрессии коллегами, даже если те представляют не вполне дружественную страну. Однако, увы, подобные беседы бесплодны. Мораль – это не про этот случай. Есть такая формула, что дипломаты и военные лишь реализуют волю политического руководства. И, тем не менее, благородство и правила игры должны сохраняться даже в таких обстоятельствах. Хотя бы теоретически. Впрочем, похоже, любая конструктивная инициатива или любой инцидент с гражданами или структурами, представляющими Российскую Федерацию, для Вашингтона автоматически становятся "токсичными" и вызывают либо неприятие, либо равнодушие. 

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Востоковед: Сирия встала на путь возвращения своего суверенитета
На такой "телеге" далеко не уедешь, когда речь идет не только о взаимоотношениях двух государств, но и о глобальной безопасности, а также устойчивости нынешней мировой архитектуры со всеми ее досадными, но пока еще не бесповоротно трагическими изъянами. В этом смысле на Смоленской площади резонно подчеркнули, что такие действия – речь хотя бы об указанном выше и не поддержанном американцами заявлении Совбеза ООН – только поощряют террористов к новым провокациям. И хорошо еще, если эти провокации не вызывают в Вашингтоне надлежащей реакции по чисто политическим причинам. Совсем не хочется думать, что он имеет к ним отношение или, по меньшей мере, в курсе намерений террористов. Лучше до последнего надеяться на хорошее. 

Так уж совпало, что ситуация в Совете Безопасности по времени практически совпала с визитом в Сочи сирийского лидера Башара Асада и его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Асад передал Путину благодарность "от всего сирийского народа" и подчеркнул, что Россия спасла Сирию как государство. И этот факт навсегда останется в истории. Глава российского государства, в свою очередь, заявил, что борьба с терроризмом в этой стране, которая все-таки осталась таковой, а не была разорвана в клочья, близка к завершению. О решении этой задачи объявят "в самое ближайшее время". При этом, по словам Путина, очаги терроризма еще будут возникать. Ну, собственно, в Сирии есть, кому с ними бороться. А вот победа над террористами, в которой решающую роль сыграла Россия – эта та кость в горле, которую американцам проглотить будет очень сложно. Так что запасемся терпением и будем ждать очередных дипломатических и политических сюрпризов от Вашингтона. Сюрпризы эти, правда, весьма условны, предсказуемы и лишены интриги.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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