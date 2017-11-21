В своем стиле: США не сочли атаку на дипмиссию России в Сирии преступлением

Незадолго до встречи Владимира Путина с Башаром Асадом в Сочи, по итогам которой российский лидер заявил о скором завершении военной операции против террористов в Сирии, Вашингтон выступил против предложенного Москвой Совбезу ООН заявления. Оно осуждало обстрел российского посольства в Дамаске. И это не случайность, не тенденция или отдельный случай, а регулярная практика. Ранее американская сторона уже неоднократно блокировала аналогичные документы после нападений на дипломатические учреждения России в той же Сирии. Любопытно и символично, что сознательные атаки во всех случаях организовывали террористы, а не, к примеру, так называемая умеренная оппозиция, которую поддерживает Вашингтон и которая могла – чисто гипотетически – перепутать координаты для удара. МИД России осудил последний теракт, как и предыдущие, и напомнил, что Москва неоднократно привлекала внимание мирового сообщества к непрекращающимся обстрелам Дамаска террористами. Во время таких атак, между прочим, гибнут мирные граждане. Но воз и ныне там.
И вот теперь прилетела "ответка". Тем более, и других поводов "уесть" Россию Вашингтон находит с избытком и в режиме нон-стоп. А вот претензии к себе по поводу взаимоотношений с радикалами и даже попытками их "прикрыть" в сложных для тех ситуациях игнорирует. Причем претензии не только Москвы, но и, к примеру, Анкары. Можно, конечно, говорить об этике и корпоративной дипломатической морали, которые обязывают солидаризироваться с подвергшимися агрессии коллегами, даже если те представляют не вполне дружественную страну. Однако, увы, подобные беседы бесплодны. Мораль – это не про этот случай. Есть такая формула, что дипломаты и военные лишь реализуют волю политического руководства. И, тем не менее, благородство и правила игры должны сохраняться даже в таких обстоятельствах. Хотя бы теоретически. Впрочем, похоже, любая конструктивная инициатива или любой инцидент с гражданами или структурами, представляющими Российскую Федерацию, для Вашингтона автоматически становятся "токсичными" и вызывают либо неприятие, либо равнодушие.
Так уж совпало, что ситуация в Совете Безопасности по времени практически совпала с визитом в Сочи сирийского лидера Башара Асада и его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Асад передал Путину благодарность "от всего сирийского народа" и подчеркнул, что Россия спасла Сирию как государство. И этот факт навсегда останется в истории. Глава российского государства, в свою очередь, заявил, что борьба с терроризмом в этой стране, которая все-таки осталась таковой, а не была разорвана в клочья, близка к завершению. О решении этой задачи объявят "в самое ближайшее время". При этом, по словам Путина, очаги терроризма еще будут возникать. Ну, собственно, в Сирии есть, кому с ними бороться. А вот победа над террористами, в которой решающую роль сыграла Россия – эта та кость в горле, которую американцам проглотить будет очень сложно. Так что запасемся терпением и будем ждать очередных дипломатических и политических сюрпризов от Вашингтона. Сюрпризы эти, правда, весьма условны, предсказуемы и лишены интриги.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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