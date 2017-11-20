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Это провал. Ангеле Меркель не подчинилась даже "Ямайка"

17:3420.11.2017
(обновлено: 17:35 20.11.2017)
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© AFP 2017 / Odd AndersenЛидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам переговоров о формировании коалиционного правительства в БерлинеЛидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам переговоров о формировании коалиционного правительства в Берлине
© AFP 2017 / Odd Andersen
Меркель, как она сама говорила раньше, не хочет ни новой избирательной кампании, ни кабинета меньшинства. Однако что-то из этих двух зол ей все же предпочесть придется. В противном случае это сделает кто-то другой.

Все плохо. В Германии власть на три не делится. А посему могли немцы получить один прецедент – тройственную коалицию, а теперь, куда ни глянь:  такого в их истории еще не бывало. Либо правительство меньшинства, либо перевыборы, которые никогда не объявлялись так скоро. И не то напрягает, что неизведанность. А то, что страна безо всякой войны утратила свои главные козыри: основательность и методичность. А без них любая неизведанность напрягает. Когда такое было, чтобы канцлер вслух признавался, что "дальнейшего плана действий нет". Меркель это сказала. 

Ангела Меркель перед началом переговоров о формировании коалиционного правительства в Берлине
© REUTERS / Axel Schmidt
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Потом спохватилась, мол, продолжит "нести ответственность за Германию". Но тут-то и возник вопрос, каким образом, если она даже "Ямайку" подчинить себе не смогла. А ФРГ – это все-таки 82 миллиона человек. 15 часов обсуждений в ночь на пятницу. Затем еще 12 в воскресенье. Пустое. Более сотни разногласий, подытожили СМИ. Возможно, сильно округлили. Но расхождения были. И непреодолимые. "Зеленые", например, ни за что не соглашались ограничить миграцию и настаивали на принципе воссоединения семей беженцев. Однако это – дело не принципов, а настроения. Никакого пиетета перед "мутти". Ни от них, ни от Свободных демократов. 

"Лучше вовсе не править, чем править неправильно", – видимо, отдав все силы борьбе за собственные интересы, уже не слишком сопротивлялся тавтологии лидер СвДП Кристиан Линднер. Он вышел из процесса первым. За ним подались и "Зеленые". В отличие от своих несостоявшихся партнеров Меркель могла ждать компромисса бесконечно. Законодательство не ограничивает продолжительность коалиционных переговоров. В 1976 они длились 73 дня. А сейчас всего-то четыре недели. Но даже ее "ангельского" терпения не хватило. В смысле, его одного оказалось недостаточно. 

И не сказать, чтобы их терпение лопнуло. Они просто поняли, что их водят за нос. Ведь все это время она продолжает руководить. Пусть и в качестве и.о. Оно и сейчас сохраняется. Но количество его дней уже регламентировано. Президент теперь должен предложить бундестагу избрать канцлера простым большинством. Если сразу не удастся, депутаты получат еще 14 дней. Если и потом мимо – новый тур. Снова осечка – и глава государства в течение недели либо сам назначит председателя правительства, либо распустит парламент. Если все пойдет по этой схеме, то перевыборы возможны уже в феврале. 

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель, как говорила раньше, не хочет ни новой избирательной кампании, ни кабинета меньшинства. Первая не гарантирует ей даже повторения сентябрьского результата. Второй позволит лишь понять, каково это Трампу, когда ты вроде бы главный, но ничего не решаешь. Однако что-то из этих двух зол ей все же предпочесть придется. В противном случае это сделает кто-то другой. Президент Штайнмайер выдвинет кандидатуру, так или иначе. А там – как пойдет. 

Кстати, пока они торговались, конституционный суд обязал ЗАГСы регистрировать детей "третьего пола", если есть сомнения в их самоидентификации. Меркель вполне могла предложить и коалицию "третьего пола", а потом ждать, что из этого получится. Но для этого надо было хоть что-то родить. Ничего, кроме названия, не получилось. Хотя и от него в итоге отказались. Решили, что "Ямайка" – это как-то непатриотично. Другое дело – "Черный светофор". И цвет главной партии выделяется. Напророчили. Светофор, в котором хоть один "глазок" не горит – бракованный. Впрочем, наблюдатели еще когда сказали, что у Меркель – совсем потухший взгляд. Теперь, похоже, и перспектива.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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