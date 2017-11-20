Это провал. Ангеле Меркель не подчинилась даже "Ямайка"

Все плохо. В Германии власть на три не делится. А посему могли немцы получить один прецедент – тройственную коалицию, а теперь, куда ни глянь: такого в их истории еще не бывало. Либо правительство меньшинства, либо перевыборы, которые никогда не объявлялись так скоро. И не то напрягает, что неизведанность. А то, что страна безо всякой войны утратила свои главные козыри: основательность и методичность. А без них любая неизведанность напрягает. Когда такое было, чтобы канцлер вслух признавался, что "дальнейшего плана действий нет". Меркель это сказала.
"Лучше вовсе не править, чем править неправильно", – видимо, отдав все силы борьбе за собственные интересы, уже не слишком сопротивлялся тавтологии лидер СвДП Кристиан Линднер. Он вышел из процесса первым. За ним подались и "Зеленые". В отличие от своих несостоявшихся партнеров Меркель могла ждать компромисса бесконечно. Законодательство не ограничивает продолжительность коалиционных переговоров. В 1976 они длились 73 дня. А сейчас всего-то четыре недели. Но даже ее "ангельского" терпения не хватило. В смысле, его одного оказалось недостаточно.
И не сказать, чтобы их терпение лопнуло. Они просто поняли, что их водят за нос. Ведь все это время она продолжает руководить. Пусть и в качестве и.о. Оно и сейчас сохраняется. Но количество его дней уже регламентировано. Президент теперь должен предложить бундестагу избрать канцлера простым большинством. Если сразу не удастся, депутаты получат еще 14 дней. Если и потом мимо – новый тур. Снова осечка – и глава государства в течение недели либо сам назначит председателя правительства, либо распустит парламент. Если все пойдет по этой схеме, то перевыборы возможны уже в феврале.
Кстати, пока они торговались, конституционный суд обязал ЗАГСы регистрировать детей "третьего пола", если есть сомнения в их самоидентификации. Меркель вполне могла предложить и коалицию "третьего пола", а потом ждать, что из этого получится. Но для этого надо было хоть что-то родить. Ничего, кроме названия, не получилось. Хотя и от него в итоге отказались. Решили, что "Ямайка" – это как-то непатриотично. Другое дело – "Черный светофор". И цвет главной партии выделяется. Напророчили. Светофор, в котором хоть один "глазок" не горит – бракованный. Впрочем, наблюдатели еще когда сказали, что у Меркель – совсем потухший взгляд. Теперь, похоже, и перспектива.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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