Соревнование русофобов: Туск увидел "руку Кремля" в Польше

Ох, не случайно Польша не стала голосовать за Дональда Туска на выборах председателя Евросовета. Опасались, наверное, в Варшаве, что перехватит он лавры главного русофоба ЕС. Русофоб на русофобе сидит, договориться не могут.

Глава Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск заподозрил правящую партию страны "Право и справедливость" в исполнении "плана Кремля". "Острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ – стратегия "ПиС" или план Кремля?", – написал Туск в своем Twitter.

Вообще, заявление удивительное по своей сути. Ведь больших русофобов, чем нынешние польские власти во главе с председателем партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским, еще поискать. Чего только стоят многочисленные попытки пересмотреть результаты расследования авиакатастрофы польского самолета под Смоленском и поиск "русского следа", или закон о сносе советских памятников. Из последнего – заявление главы Минобороны Польши Антони Мачеревича о том, что политика Северной Кореи на международной арене связана с российской "агрессией". То есть, Варшава постоянно пытается представить Москву как главного врага, увязывая с любыми проблемами на мировой арене, в том числе с северокорейским кризисом.

При этом одна из главных претензий со стороны Туска заключается в том, что власти Польши никак не могут наладить отношения с Украиной из-за разногласий по историческим вопросам. Варшава осуждает Киев за героизацию националистов "Украинской повстанческой армии" (эта организация признана экстремисткой и запрещена в России). Именно УПА причастна к массовым убийствам поляков на Волыни в годы Второй мировой. А нынешние украинские власти представляют националистов героями и борцами за независимость. И, кроме того, наложили запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв.

То есть, получается, что Туск предлагает закрыть глаза на героизацию нацистов на Украине, а Волынскую резню – трагедию польского народа – просто забыть? Для поляка и европейца это как минимум странно. Поэтому куда проще обвинить оппонентов в связях с Россией.

Впрочем, это заявление можно рассматривать и как часть внутриполитической борьбы в Польше. Ведь Дональд Туск, который возглавлял партию "Гражданская платформа", был и остается главным политическим оппонентом того же Ярослава Качиньского. Да и к самому Туску у нынешних польских властей накопилось немало претензий. Так, премьер-министр Польши Беата Шидло раскритиковала главу Евросовета, который, по ее словам, ничего не делает для страны. Не случайно Польша была единственной страной, которая не поддержала его кандидатуру на выборах председателя Европейского совета этой весной. Так что велика вероятность, что и Туска обвинят в "связях с Кремлем". Учитывая зашкаливающий уровень антироссийских настроений в Польше, это очень удобно.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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