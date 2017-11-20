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Не мытьем, так катаньем: Киев хочет, чтобы США признали голодомор геноцидом

15:0220.11.2017
(обновлено: 15:03 20.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей СтаростенкоУ памятного знака жертвам голодомора 1932-1933 ггУ памятного знака жертвам голодомора 1932-1933 гг
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Украина в очередной раз идет за "правдой и справедливостью" в конгресс США. К кому же еще? Ведь говорят, что даже сам термин "голодомор" американцы придумали. Может, пойдут и дальше, даже если придется перевирать историю и беззастенчиво фантазировать.

Киев будет добиваться от конгресса признания голодомора начала 1930-х годов геноцидом украинского народа. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый. По мнению высокопоставленного дипломата, голод в те годы был якобы "искусственно создан режимом Сталина". И теперь, дескать, пришло время, когда Америка должна официально признать сей "факт". До этого, как известно, попытки добиться от Вашингтона соответствующего решения год за годом оканчивались провалом. Но украинскому руководству нахрапистости не занимать. Тем более, когда речь идет об очередной исторической фальсификации и ее возможной легитимизации "большим братом". Ради одобрения Вашингтона Киев готов на любые унижения и подмены. Петр Порошенко летом самоуверенно – как об уже почти состоявшемся факте – заявил, что конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о голодоморе. Не секрет, что Украина считает голод 1932-1933 годов "тотальным террором" против украинского народа. Киевские власти неоднократно призывали мировое сообщество поддержать их позицию. 

Президент Украины Петр Порошенко у Мемориала жертвам украинского Голодомора в Вашингтоне. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Впрочем, отклика на эти усилия пока не слишком много. И прежде всего потому, что Украина, а точнее те персонажи, которые представляют ее на данном историческом этапе, чересчур грубо кривят против истины, занимаются политизацией истории и нацелены на достижение единственного результата – повышения враждебности к России как правопреемнице СССР. Еще в начале двухтысячных Генассамблея ООН приняла заявление, в котором голод был действительно назван трагедией украинского народа, но о "геноциде" не было сказано ни слова. В документе содержался и призыв почтить память жертв голода, коллективизации и Гражданской войны. Но – что крайне важно – не только на Украине, но также в России и Казахстане. И это заявление исчерпывающе корректно. Отсутствие продовольствия в начале 1930- годов охватило ряд зерновых районов СССР, в числе которых была далеко не только Украина, но еще и Северный Кавказ, и Поволжье, и Казахстан, и Западная Сибирь, и Южный Урал. В результате тех событий погибли до 8 миллионов человек самых разных национальностей. Так что никакого голодомора как сознательного геноцида украинцев не было и в помине. Скорее, речь надо вести о неправильной, слишком жесткой экономической политике, включая коллективизацию и индустриализацию. Но эта политика не была, повторимся, направлена конкретно против какого-либо народа. 

Площадь Независимости в Киеве, архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Другой вопрос, что те трагические события стали предметом бесчисленных политических спекуляций впоследствии. Кстати, преимущественно в США. Именно поэтому, действуя по правилам и в логике холодной войны, Киев и хочет добиться от конгресса признания фальсификации исторической правдой. После Второй мировой войны различные американские госструктуры и фонды щедро финансировали программы по изучению голода. Через какое-то время "голодомор" стал самым настоящим информационно-пропагандистским оружием, показывающим все "ужасы" советской власти. Ужасы, конечно, были, кто спорит. Вот только зачем перевирать историю и беззастенчиво фантазировать? Уже в 90-е, после распада СССР, соответствующая, мягко говоря, сомнительная теория "голодомора" как коварного антиукраинского плана Кремля прочно, накрепко утвердилась среди украинских политиков, ученых, а также во многих СМИ. И уже затем перекочевала в систему среднего и высшего образования. А теперь Киев страстно хочет визы своего главного начальника, чтобы продолжать строить украинскую государственность на ненависти и откровенной лжи.   

Автор Антонина Увальнева, радио Sputnik

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