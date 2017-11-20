РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Все средства хороши: как страны Прибалтики ограждают себя от России

12:3020.11.2017
(обновлено: 12:31 20.11.2017)
0300
© РИА Новости / Сергей СтепановПерейти в фотобанкПешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границеПешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
И современные охранные системы, и забор высотой 2,5 метра, и шлагбаумы: чего только нет на границе с Россией. Нет только одного – российской угрозы, от которой так активно защищаются прибалтийские страны.

Эстония задалась целью создать самую технологичную границу в Европе. И угадайте, где. Конечно, на границе с Россией. Премьер-министр страны Юри Ратас объяснил, почему выбор был сделан именно в пользу техники, а не людей. 

Пограничный переход «Куничина гора»
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Политолог: стену на границе с Россией Эстония может строить вечно
"До сих пор мы придерживались мнения, что границу охраняют люди, а техника им в этом помогает. Однако стремительное развитие компьютеров, дронов и сенсорных датчиков позволяет уже сейчас построить границу, которая на 100% будет контролироваться техническими средствами", – отметил глава кабинета министров. 

Эстонское правительство одобрило план обустройства границы с Россией еще в 2016 году. Таллин потратит на его реализацию около 71 млн евро. Хотели закончить к столетнему юбилею республики в 2018 году. Однако потом эти сроки признали излишне оптимистичными. Новая дата появления высокотехнологичной границы – 2020 год. 

Но, кажется, что-то в Таллине не учли. Не смущает авторов проекта то, что граница будет полностью контролироваться техникой? То есть, конечно, хорошо, что условия работы эстонских пограничников станут комфортнее. Все-таки следить за системой из теплой комнаты намного приятнее, чем прогуливаться вдоль сетчатого забора в неприятную погоду. А как же киберугроза? А как же ужасные "русские хакеры"? Если все будет под властью электроники, то ее, в теории, можно отключить или взломать. Любая неполадка будет вызывать нервное возбуждение на почве этих самых хакеров, которые пытаются "взломать эстонскую границу". 

Военнослужащий во время международных военных учений Saber Strike-2016 на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Пороховая бочка под названием Эстония: зачем Таллину такой военный бюджет
Но о чем не подумали в Эстонии, подумали в Латвии. Там накануне начала военных учений "Запад-2017" оператор мобильной связи LMT зафиксировал помехи.  Такое и раньше бывало, но грех было не воспользоваться случаем и не списать собственные недочеты на российско-белорусские маневры. Оператор недолго думая заявил, что во всем виноваты испытания методов электронных военных действий. Военные Латвии мысль подхватили и стали говорить о том, что Россия может полностью заглушить связь в Прибалтике в случае военного конфликта. Так что толку от высокотехнологичной границы нет. Лучше действовать по старинке, например, работать с печатными картами, а не надеяться на всякие гаджеты. 

Две страны – два подхода. Но ни один из них не отвечает на главный вопрос: а зачем России вообще нарушать эстонскую или литовскую границу? Ведь очевидный ответ – незачем – не устроит ни политиков, ни военных, ни подрядчиков строительства приграничных сооружений.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!  


Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена