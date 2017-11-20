Все средства хороши: как страны Прибалтики ограждают себя от России

И современные охранные системы, и забор высотой 2,5 метра, и шлагбаумы: чего только нет на границе с Россией. Нет только одного – российской угрозы, от которой так активно защищаются прибалтийские страны.

Эстония задалась целью создать самую технологичную границу в Европе. И угадайте, где. Конечно, на границе с Россией. Премьер-министр страны Юри Ратас объяснил, почему выбор был сделан именно в пользу техники, а не людей.

"До сих пор мы придерживались мнения, что границу охраняют люди, а техника им в этом помогает. Однако стремительное развитие компьютеров, дронов и сенсорных датчиков позволяет уже сейчас построить границу, которая на 100% будет контролироваться техническими средствами", – отметил глава кабинета министров.

Эстонское правительство одобрило план обустройства границы с Россией еще в 2016 году. Таллин потратит на его реализацию около 71 млн евро. Хотели закончить к столетнему юбилею республики в 2018 году. Однако потом эти сроки признали излишне оптимистичными. Новая дата появления высокотехнологичной границы – 2020 год.

Но, кажется, что-то в Таллине не учли. Не смущает авторов проекта то, что граница будет полностью контролироваться техникой? То есть, конечно, хорошо, что условия работы эстонских пограничников станут комфортнее. Все-таки следить за системой из теплой комнаты намного приятнее, чем прогуливаться вдоль сетчатого забора в неприятную погоду. А как же киберугроза? А как же ужасные "русские хакеры"? Если все будет под властью электроники, то ее, в теории, можно отключить или взломать. Любая неполадка будет вызывать нервное возбуждение на почве этих самых хакеров, которые пытаются "взломать эстонскую границу".

Но о чем не подумали в Эстонии, подумали в Латвии. Там накануне начала военных учений "Запад-2017" оператор мобильной связи LMT зафиксировал помехи . Такое и раньше бывало, но грех было не воспользоваться случаем и не списать собственные недочеты на российско-белорусские маневры. Оператор недолго думая заявил, что во всем виноваты испытания методов электронных военных действий. Военные Латвии мысль подхватили и стали говорить о том, что Россия может полностью заглушить связь в Прибалтике в случае военного конфликта. Так что толку от высокотехнологичной границы нет. Лучше действовать по старинке , например, работать с печатными картами, а не надеяться на всякие гаджеты.

Две страны – два подхода. Но ни один из них не отвечает на главный вопрос: а зачем России вообще нарушать эстонскую или литовскую границу? Ведь очевидный ответ – незачем – не устроит ни политиков, ни военных, ни подрядчиков строительства приграничных сооружений.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



