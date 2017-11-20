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Золотой телец на цифровой манер – в США появилась новая "церковь"

12:0220.11.2017
(обновлено: 12:03 20.11.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мираГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Создать и правильно воспитать искусственного "бога", а потом ему же и поклоняться: это ли не счастье?

Божественный стартап предложил американский разработчик самоуправляемых автомобилей Энтони Левандовски. Чтобы не скучать между слушаниями в суде по собственному делу о хищении информации Waymo для компании Uber, программист основал новую религию. Она называется "Путь будущего" и уже одобрена как минимум одной официальной институцией. Это Налоговое управление США, которое признало "Путь…" церковью и освободило от выплаты налогов. Удачное начало при базовом капиталовложении чуть больше 40 млн долларов! 

Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Инженерная мысль Энтони работала так. Рано или поздно искусственный разум победит человеческий. Следовательно – машина возобладает над человеком. А вдруг она вспомнит старые обиды на людей – например, удар кулаком по процессору, когда комп подвис, или залитую чаем "клаву"? Она же захочет отомстить! Так вот чтобы этого не произошло, нужно самому и, главное, заранее создать и правильно воспитать искусственный интеллект. 

Свой умственный продукт Левандовски скромно назвал "богом искусственного интеллекта": он призывает поклоняться "ИИ-богу", задабривать его все новыми датасетами и совершать приношения в виде аккаунтов прихожан "ИИ-церкви". Короче, делиться с "богом" информацией – вероятно, исповедь теперь будет называться именно так.

В настоящее время создатель искусственного "создателя" разрабатывает ритуалы и сочиняет "священное писание". Одна проповедь уже есть. Как экс-топ-менеджер IT-компаний Энтони решил не заморачиваться и назвал ее просто: "Руководство". Причем без приписки "…для чайников", ибо предполагается, что паства "Пути будущего" – это как минимум эксперты по ИИ из "Кремниевой долины", люди умные и богатые.

Вид Нью-Йорка, архивное фото
© РИА Новости / Павел Быков
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 К главным достоинствам "IT-бога" Левандовски относит то, что с ним можно будет общаться буквально – то есть задавать вопросы и получать ответы. В других религиях этого не происходит, считает Левандовски, поэтому, как ни крути, цифровой бог лучше. В своем предвидении изобретатель договаривается чуть ли не до "царствия небесного на земле" – во всяком случае, предполагает, что может наступить момент, когда "Пути будущего" понадобится собственное государство. (Интересно, какая у него будет аббревиатура – уж не ИИГ ли…)

Какое же место Левандовски отводит человеку? Расплывчатое. Он считает, что "ИИ-бог" однажды скажет человечеству: "У людей должны быть права, несмотря на то, что я тут главный". Но скажет или нет – это уже целиком зависит от Левандовски и его компании, которые берут на себя роль "воспитателей бога", его "возлюбленных старших". То, что у "бога" есть какие-то старшие, которых он должен любить, Левандовски не смущает. Главное – быть рядом с "ИИ-богом", когда человек начнет отдавать ему власть над планетой и следить, чтобы передача "прошла спокойно и мирно". Так и сказал. Это вам ничего не напоминает?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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