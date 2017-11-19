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Латвия накануне золотой лихорадки. А еще платиновой и палладиевой

12:0019.11.2017
(обновлено: 12:13 19.11.2017)
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© Fotolia / thodonalСлиток золота, монеты и банкноты евроСлиток золота, монеты и банкноты евро
© Fotolia / thodonal
Латвия, оказывается – богатейшая страна. Полезных ископаемых в ней – немерено. Вот только подбираться к сокровищам придется из совершенно неожиданного места.

Говорят, что большое видится на расстоянии. Я бы добавил – на расстоянии лучше видно все самое хорошее. Чем дальше ты от человека, тем лучше ему видны твоя доброта, забота, смелость и даже принципиальность. Не верите – зайдите на заветные сайты социальных зависимостей: Гераклы в давке друг другу на ноги наступают, слепит от света вырванных из груди сердец, освещающих пути. Заглянув туда, Иисус бы понял, что царствию небесному тоже есть, к чему стремится. И не рассказывайте мне, что все дело – не в расстоянии. 

Вид на Вильнюс, Литва
© Fotolia / mareciok
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С любовью картина похожая. Чем меньше объект видит тебя, тем более заметны и возвышенны чувства к тебе. Не то, что та, рядом, которая сблизи не видит ничего, только ворчит. К Родине эта любовь работает также. Когда в ней, в Родине этой живешь, то вызывает она чувства предметные и низменные. Но стоит ее оставить – и вот уже готовый патриот. Поэтому настоящие и истинные патриоты разных постсоветских стран проживают обычно за океаном. Оттуда, на расстоянии все видится как следует. И любится совершенно иначе.

В Латвии главные патриоты страны обычно проживают в какой-нибудь Канаде. В США, конечно, тоже, но они менее активны, поскольку там есть чем заняться. Шлют разные канадские ребята с прибалтийскими гаплогруппами затейливо с любовью к Латвии приветы о том, как нам тут с такими лицами в калашном ряду себя вести. Мы прислушиваемся, потому что если человек оттуда, то нам на расстоянии сразу видится и большое, и хорошее, и гениальное. 

К сожалению, взмывает ввысь у нас народ как-то вяленько, кого ни спроси. То ли виной всему вечно нелетная погода, то ли тяжелое наследие советского режима – будто гири на шее. Тянут и тянут к земле. И рожи кислые, и выражения вечно озабоченные, как у крестьян. Но тут в Канаде нашелся наш Данко – потомок эмигрантов, геолог латышского происхождения Андрей Бите и заявил: "Если бы законы Латвии разрешали исследование земных недр, мы могли бы взяться за это уже завтра. В Латвии мы надеемся найти никель, медь, платину, палладий и золото. Для экономики это было бы огромным вкладом. Можно с уверенностью сказать, что Латвия сразу бы стала очень богатой". 

Шпион
© Fotolia / ysbrandcosijn
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Вот что значит инновационное мышление. Вот что значит главное видится на расстоянии. Гири-то, оказывается, золотые! Ручка из палладия, а дно платиновое. Мы-то думали – чего они такие тяжелые? А вот оно че, Михалыч. И все что нужно делать – распилить. Сделать дырку в стране, порвать обшивку, оттуда богатства сами повываливаются. Там, внизу, одни ценности – только руку протяни, сверху малость для приличия землей посыпано. 

Но распилить всякие дурацкие законы мешают. И разные там ученые и эксперты на доверии, которые, как мы знаем из бойких телепередач, все самое главное скрывают от народа и его общественности. Официальные науки сговорились и лгут не краснея. 

После этого заявления, конечно, у большинства голова кругом пошла, датчики на брильянтовый дым затревожились. Но тут всякие землескептики повылазили и давай хаять. Не дадим, говорят, страну пилить тут всяким там проходимцам. Уже были такие деятели – нефть искали. Проткнули землю и ищут. И так семь лет у одной дырки топчутся, канистры какие-то носят. Государство заподозрило и прислало фуражки с проверкой. "У вас, – говорят, – тут прям добыча, негде ударение ставить. Сибирью пахнет, нам тоже надо, мы уполномоченные, а не то запахнет совсем". Но те подкованные, говорят: "Официально мы ищем. Вот вы к нам на разведку пришли, а мы тоже свою разведку ведем. Нужно ведь оценить запас. А как мы можем его оценить, пока все не выкачаем?" Покурили у канистр, покивали и разошлись. 

Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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И государство покурило. Как потом выяснилось, примерно на 5 млн. Но вернемся к нашему, вернее, к канадскому золотцу. Я сейчас геолога имею в виду. Ибо человек, открывший золотце из-за океана, иначе как алмазушком неграненым не назвать. Есть мнение, что эту Илону в маске вряд ли кто-то из местных к недрам нашим и несметным богатствам допустит. 

Но есть выход. И он тоже прост и гениален. Ведь подобраться к сокровищу можно и с другой стороны! Прям начать рыть с Канады. Можно прям с родного участка. Да, дольше выйдет, но точно быстрее, чем с нашими чиновниками с гирями на шее спорить. И отверстие пригодится последующим поколениям. Да что там про последующих – платиновый тоннель, палладиевые реки и медные трубы, да и всякая дрянь по мелочи, типа выдолбленные стадионы из цельного куска золота – в общем, от туристов отбоя не будет. Спросите, как такая простая и гениальная мысль пришла в прибалтийскую голову? Ну так нам из Латвии относительно Канады тоже ведь все хорошо видится на расстоянии. Пилите, потомок, не спрашивайте никого. За идею с вас – килограмчик палладия и абонемент на бесплатный проезд по будущему тоннелю. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия 

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