Своя рубашка ближе к телу. Будет ли Европа делиться газом с Украиной

К нынешнему отопительному сезону Европа подготовилась как всегда. Впрочем, так, да не так. Газа в подземных хранилищах столько же, сколько и в прошлом году. Если что, всем может и не хватить. Правда, есть один способ восполнить дефицит. За счет Украины.

Если зима будет холодной, то Европе нужно будет серьезно подумать, как согреться. Текущие поставки не рассчитаны на повышенное потребление. И если вспомнить, что лимит на добычу газа на гигантском месторождении Гронинген в Нидерландах снижен, а поставки норвежского газа весь год близки к максимуму, то у Европы (а Украина – это тоже Европа, как мы знаем) основная надежда на российский "Газпром".

Можно, конечно, перехватить СПГ у заокеанских партнеров, но, во-первых вылетит это "в копеечку", а во-вторых, не у всех европейских стран есть терминалы для приема танкеров. Что же делать? Есть газопровод "Северный поток", но он уже загружен на полную мощность. И "Газпром" вряд ли сможет увеличить суточные поставки. Учитывая все эти обстоятельства, аналитики допускают, что этой зимой в Центральной и Восточной Европе могут возникнуть перебои с энерго- и газоснабжением во время пикового потребления. Большой вопрос: будут ли в Европе в этот момент задумываться о замерзающей Украине? Самым простым решением для ЕС станет оптимизация расходов газа, то есть, экономия на реверсных поставках топлива незалежной. Их могут урезать или вовсе прекратить

Самое обидное для Киева, что это будет тот самый газ, который после транзита через Украину, Украине же перепродают европейские трейдеры и подают обратно в газотранспортную систему страны. Киев, правда, знает, как эту проблему решать самым простым способом. Газ можно просто сразу отобрать, а не гонять по трубам туда-сюда. Что незалежная в прежние времена не раз и проделывала.

Может, Европе, чтобы в очередной раз не остаться без тепла, лучше перестать "бодаться" по поводу "Северного потока-2", а побыстрей приступить к реализации проекта? Политика политикой, а холод же не тетка.

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

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