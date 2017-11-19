Не решен самый важный половой вопрос? Иди служить в армию США

Еще одна победа демократов над республиканцами! Барак Обама разрешил трансгендерам служить в армии США – Дональд Трамп попытался восстановить запрет: в итоге трансгендеров в американской военной форме стало на одного больше.
Нельзя сказать, что министр обороны США Джеймс Мэттис совсем не колебался в отношении трансгендеров-армейцев. В свое время он даже одобрил шестимесячную отсрочку бараковской отмены запрета. Но, видимо, жизнь показала, что трансгендеры военному делу не помеха. Как пишут американские СМИ, их может быть до шести с половиной тысяч. Это немного, если учитывать, что общая численность американских войск заметно превышает миллион человек. Так что "врачебные занятия" за счет Пентагона можно продолжать.
Строго говоря, до сих пор, пока военные трансгендеры просто питались таблетками (это называется гормональная терапия), они обходились ведомству Мэттиса недорого, всего по восемь миллионов долларов в год. Но теперь, когда американская оборонка готова к более глубокому обслуживанию потребностей да еще в частных, как оказывается, клиниках, нули придется приписать. Ведь если все так, то резонно предположить, что число добровольцев-новобранцев из числа тех, у кого проблемы с самоидентификацией, должно резко вырасти. Кто ж не хочет жизнь поправить за бесплатно!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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