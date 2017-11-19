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Не решен самый важный половой вопрос? Иди служить в армию США

10:0019.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ОлиськоПерейти в фотобанкСолдаты армии СШАСолдаты армии США
© РИА Новости / Алексей Олисько
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Завоевав почетное право на воинскую службу, американские трансгендеры получили бонус: Пентагон теперь оплачивает и операции по смене пола.

Еще одна победа демократов над республиканцами! Барак Обама разрешил трансгендерам служить в армии США – Дональд Трамп попытался восстановить запрет: в итоге трансгендеров в американской военной форме стало на одного больше. 

Военнослужащие армии США
© РИА Новости / Стрингер
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На днях некий действующий военнослужащий перенес операцию по смене пола. Что важно: тонкую хирургическую процедуру оплатило Минобороны США. Кто в кого перевоплотился – неважно. Не в этом дело. Главное – боевая человеко-единица осталась в строю. И в этом – прямая заслуга Пентагона. В его официальном заявлении от 14 ноября сказано: "Во второй половине дня военнослужащий, имеющий боевой опыт, был подвергнут операции по изменению гениталий". 

Нельзя сказать, что министр обороны США Джеймс Мэттис совсем не колебался в отношении трансгендеров-армейцев. В свое время он даже одобрил шестимесячную отсрочку бараковской отмены запрета. Но, видимо, жизнь показала, что трансгендеры военному делу не помеха. Как пишут американские СМИ, их может быть до шести с половиной тысяч. Это немного, если учитывать, что общая численность американских войск заметно превышает миллион человек. Так что "врачебные занятия" за счет Пентагона можно продолжать. 

Президент США Дональд Трамп перед военнослужащими США на военно-морской базе Сигонелла. 27 мая 2017
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
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Они и будут продолжены, невзирая, а может быть, даже и нарочно, назло поползновениям Трампа запретить хотя бы финансирование операций по пересадке половых органов. Кто это и когда указывал Пентагону, что и в каких количествах ему финансировать? Финансировать сам Пентагон – это можно, а следить за его расходами – это, как говорится, "позвольте вам не позволить"! Пусть лучше из Белого дома поблагодарят Минобороны за то, что оно согласилось представить президенту свои рекомендации по поводу судьбы трансгендеров на военной службе – могло бы вообще ничего не говорить. 

Строго говоря, до сих пор, пока военные трансгендеры просто питались таблетками (это называется гормональная терапия), они обходились ведомству Мэттиса недорого, всего по восемь миллионов долларов в год. Но теперь, когда американская оборонка готова к более глубокому обслуживанию потребностей да еще в частных, как оказывается, клиниках, нули придется приписать. Ведь если все так, то резонно предположить, что число добровольцев-новобранцев из числа тех, у кого проблемы с самоидентификацией, должно резко вырасти. Кто ж не хочет жизнь поправить за бесплатно!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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