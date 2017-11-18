Последний украинец гасит свет, или Спасибо безвизу

И все-таки, что бы ни говорили, а безвизовый режим с Европой – это большое завоевание майданной Украины. У украинцев появляется большее право выбора и больше демократических свобод. Вот, например, появление выходного на западный манер 25 декабря, когда римско-католическая церковь отмечает Рождество. Таким образом депутаты Рады вспомнили о "свободе совести", а заодно поддержали основной лозунг революции гидности – "Украина – цэ Европа".
Впрочем, и там рвут со своим прошлым. Ради будущего. Вот, например, в Польше министр внутренних дел и администрации Мариан Блащак говорит, что построенный в Варшаве в 1950-е годы Дворец культуры и науки нужно снести, поскольку здание является символом советского доминирования. А символы имеют большое значение, поскольку формируют взгляды, особенно молодых людей, запугивает министр.
А "безвиз", конечно, главное достижение Порошенко. К чему это я? Да вот тут выяснилось, что обладательница украинского звания "Учитель года-2016" Виолетта Македон уехала с Украины жить и работать на Туманный Альбион.
Македон не надо путать с Фарион, хотя обе из Закарпатья и обе преуспели на образовательной ниве. Награждал Македон сам президент. А теперь она стала сиделкой у пожилого британца. Говорит, что на Украине "перспективы для учителей очень туманные, как и для самой страны".
Получается, вели-вели политику – и увели. Куда? Так, глядишь, и Ляшко может уехать в Альбион вслед за Македон. Если ни одного человека не останется на Украине, для кого депутаты будут вводить новые налоги и новые праздники?
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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