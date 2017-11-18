Когда война с Россией?.. Духи чужих предков не дают покоя Эстонии

Война, как говорится – это война... Дело серьезное. Война Эстонии с Россией – тем более. В Таллине уже готовятся. В общем, всерьез. Но кое-что все же упустили.

Когда начнется война с Россией? Таким вопросом задались некие эксперты от парламентской Партии реформ, собравшиеся на днях в Таллинском музее оккупаций. Есть в самой постановке вопроса некоторая сумасшедшинка. Это я, конечно, мягко выражаюсь, потому что не имею права определить это событие так, как мне действительно хочется. Людей, даже гипотетически предполагающих подобное развитие событий, сразу хочется отправить в закрытое помещение, из которого они не смогут самостоятельно выйти на свет божий. Пусть там себе ходят, бегают, бьются головой о стенку и бормочут на разные лады "Когда начнется война с Россией?".

Но это мечты, а действительность в Эстонии такова, что подобные люди не только ходят по улицам без смирительных рубашек, но и заседают в органах законодательной власти страны. Результаты их заседания в музее оккупаций, как и предполагалось, не принесли никакого результата, кроме одного – обвинения России во всех бедах мыслимых и немыслимых. С чем все и разошлись по домам, оставив меня как простого обывателя в некотором недоумении. Коль вы, господа, собирались на этот сеанс политического гадания, то, наверное, нужно было предварительно что-нибудь из специальной литературы по эзотерической тематике почитать. От себя предлагаю несколько методик и прошу их считать моим вкладом в дело государственной обороны.

Гадать можно… Да тут такое поле деятельности, что просто дух захватывает. Самое крутое из гаданий – это, безусловно, спиритические сеансы. Их можно проводить в каком-нибудь из уцелевших на территории страны замков, заранее прописав в пригласительных билетах строгий дресс-код: мужчины в смокингах или фраках, дамы в бальных платьях. Для придания ритуалу большей таинственности можно оговорить и наличие масок, а также средство передвижения – метла или ступа. Вызывать нужно только духи тех исторических персонажей, которые имели опыт хождения с войсками на территорию России: пусть поделятся опытом и заодно подскажут наикратчайшие пути бегства. Но этот способ гадания достаточно дорогостоящий и, как говорится, не для всех.

Наверное, можно найти и более демократичные способы гадания по российской тематике, более массовые – и пойти с ними "в народ". И тут у нас есть множество возможностей. Да хоть гадание на кофейной гуще. В Эстонии кофе любят и пьют его дома, на работе, в предприятиях общественного питания. Предлагаю разработать для такого случая простейшие инструкции, чтобы каждый заглянувший на дно кофейной чашки мог легко трактовать увиденное. К примеру, если видишь что-либо, напоминающее кремлевскую стену – война не начнется никогда, шляпу в форме цилиндра – американцы нас обманывают, очертания парохода – пора собирать вещички и драпать в Финляндию. Финляндия ни с кем не ссорится и, значит, абсолютно точно уцелеет в любой передряге. Также нужно обязать всех сознательных граждан звонить о результатах своего гадания по специальному телефонному номеру, где эти данные будут обобщать и сообщать о результатах по государственным информационным каналам.

Есть только один способ, который на сто процентов будет гарантировать полную безопасность Эстонии – и тут даже гадать не надо. Нужно убрать со своей территории все иностранные войска и наладить отношения с восточным соседом. Понимаю, что очень смахивает на утопию…

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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