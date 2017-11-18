Когда война с Россией?.. Духи чужих предков не дают покоя Эстонии

Когда начнется война с Россией? Таким вопросом задались некие эксперты от парламентской Партии реформ, собравшиеся на днях в Таллинском музее оккупаций. Есть в самой постановке вопроса некоторая сумасшедшинка. Это я, конечно, мягко выражаюсь, потому что не имею права определить это событие так, как мне действительно хочется. Людей, даже гипотетически предполагающих подобное развитие событий, сразу хочется отправить в закрытое помещение, из которого они не смогут самостоятельно выйти на свет божий. Пусть там себе ходят, бегают, бьются головой о стенку и бормочут на разные лады "Когда начнется война с Россией?".
Гадать можно… Да тут такое поле деятельности, что просто дух захватывает. Самое крутое из гаданий – это, безусловно, спиритические сеансы. Их можно проводить в каком-нибудь из уцелевших на территории страны замков, заранее прописав в пригласительных билетах строгий дресс-код: мужчины в смокингах или фраках, дамы в бальных платьях. Для придания ритуалу большей таинственности можно оговорить и наличие масок, а также средство передвижения – метла или ступа. Вызывать нужно только духи тех исторических персонажей, которые имели опыт хождения с войсками на территорию России: пусть поделятся опытом и заодно подскажут наикратчайшие пути бегства. Но этот способ гадания достаточно дорогостоящий и, как говорится, не для всех.
Есть только один способ, который на сто процентов будет гарантировать полную безопасность Эстонии – и тут даже гадать не надо. Нужно убрать со своей территории все иностранные войска и наладить отношения с восточным соседом. Понимаю, что очень смахивает на утопию…
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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