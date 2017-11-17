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Опечатка – по Трампу. Президенту США готовят "нежный путь"

16:5417.11.2017
(обновлено: 16:55 17.11.2017)
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© REUTERS / Jorge SilvaПрезидент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС. 11 ноября 2017Президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС. 11 ноября 2017
© REUTERS / Jorge Silva
В самом деле. Зачем бить по одним и тем же местам, если можно ударить еще и ниже пояса. Да, во время предвыборной кампании не сработало. Но сейчас-то тема играет. Пусть потом доказывает, что он не Вайнштейн.

С кем не бывает. Век открытого доступа. Залететь может все что угодно. И у Министерства обороны более строгих правил случается скриншот игры вместо фото отступления ИГ* под прикрытием США. Однако оно быстро исправляет недоразумение. Именно потому, что у него эти фото есть. А Пентагону предъявить нечего. Кроме оправданий пресс-секретаря. Мол, бес попутал, поэтому появился на официальном ресурсе призыв некоего пользователя отправить Дональда Трампа в отставку за домогательства. Правда, не одного, а в компании с реально замешанными в секс-скандалах сенатором Элом Франкеном и кандидатом в сенаторы Роем Муром. 

Президент США Дональд Трамп поднимается по трапу борта номер 1
© REUTERS / Minh Hoang/Pool
Военный переворот? Пентагон призвал к отставке Трампа. Говорит, случайно
"Решение простое. Мур, уходи из предвыборной гонки. Франкен, увольняйся из конгресса. Трамп, уходи из Белого дома", – так это звучало в оригинале. "Оператор заметил ошибку и немедленно удалил ее из учетных записей", – заявили в Пентагоне. Беда в том, что ее успели заметить все. И многим это понравилось. А некоторые так и вовсе сказали, что "военные выступили против президента". "Наше ведомство не одобрило бы такой контент", – умыли руки люди Мэттиса. Как-то уж очень обтекаемо. Не уточнили же, что именно не устроило их в этом контенте. Может быть, обвинения в адрес Мура, а не Трампа? Ведь ни извинений, ни обещания наказать виновных. 

Тот же Twitter, когда на 11 минут отключил своего главного клиента, хотя бы списал все на сотрудника, что работал последний день. А в Пентагоне присягу давали и должны отвечать перед верховным главнокомандующим за свои слова. Даже если они списаны. То есть ретвитнуты. Может, и не со зла. Предположим, некий служащий с доступом к ведомственному аккаунту решил поискать новости интимного характера. И совершенно случайно наткнулся на твит про Трампа. Но чтобы разместить его на официальном сайте, надо сделать это осознанно. Впрочем, он мог просто перепутать личный ящик с государственным. Как говорится, не судить же его за это. 

Президент США Дональд Трамп завершил пятидневную поездку по Азии. 14 ноября 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Уловимый Дональд, или Как Трамп оказался честным человеком
Как бы то ни было, автор, вероятно, и не предполагал, что его пост получит пять миллионов подписчиков Пентагона. А ведь среди них – и личные враги президента. И они тоже возьмут это дело на заметку. А то что же получается, демократы в конгрессе вновь пытаются организовать импичмент, а там опять все про деньги да про "российское вмешательство". Тоже надо, конечно. Но зачем бить по одним и тем же местам, если можно ударить еще и ниже пояса. Да, во время предвыборной кампании не сработало. Но сейчас-то тема играет. Чем не повод объявить, что и по Трампу "нежный путь" плачет. И пусть потом доказывает, что он не Вайнштейн. 

Так что не каждая опечатка – по Фрейду. Есть и по Трампу. Это когда не важно, что и как, лишь бы била по нему. И вроде бы Пентагону не на что жаловаться. Бюджет ему приняли рекордный. 700 миллиардов – это больше, чем у всей остальной планеты. Свобода действий абсолютная. Но Мэттис все-таки – "бешеный" пес. Стало быть, если без поводка и намордника, то и хозяина цапнуть может. Ведь работают же его люди против Трампа в Сирии. Он договаривается с Путиным по деэскалации, а они тут же позволяют ИГИЛ* уйти. Мы можем это доказать. А вот им крыть нечем. Если только снова скажут, что всего лишь случайно недосмотрели.

* Террористическая организация, запрещена в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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