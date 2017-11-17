РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Вид снизу. Варшава собирается разрушить Д.Н.К.

16:3817.11.2017
(обновлено: 16:39 17.11.2017)
0530
© AP Photo / Czarek SokolowskiДемонстрация в честь 27-летия победы Солидарности на выборах в Польше. ВаршаваДемонстрация в честь 27-летия победы Солидарности на выборах в Польше. Варшава
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Как-то незаметно выяснилось, что польская действительность так и не вышла из советского прошлого. Ей и в его стенах комфортно. А это польским властям никак не перенести. Только снести – все вместе.

В доме повешенного не говорят о веревке, но про нынешнюю шляхту иначе и не скажешь кроме как "рожденный в Польше летать не может". У него своя, низменная логика. Чтобы взять высоту, надо сравнять ее с землей. "Сталинскую высотку" в центре Варшавы необходимо снести как "символ советского господства", объявил министр внутренних дел Мариуш Блащак. Ее вид, объяснил он, формирует у общества неправильные взгляды. Зато вид с нее впечатляет. Это самая высокая в стране смотровая площадка. Тридцатый этаж. Столица как на ладони. И власть выглядит такой мелкой. 

Города мира. Варшава
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Польша хочет снести самое высокое в стране здание. За то, что "советское"
И кажется, что беспомощная возня. Но с претензией. Разрушить Дворец науки и культуры. Ну звучит же. С какой гордостью этот самый Блащак напомнил о том, что 99 лет назад, когда Польша обрела независимость, она первым делом на площади Пилсудского разобрала церковь. Ее ведь тоже – как символ имперской России. А "снос этого сооружения был бы прекрасным подарком на 100-летие", – подхватил тему замглавы Минобороны Бартош Ковнацкий. Действительно, что может быть лучше пустого места. "Вот горшок пустой, в нем секрет простой – он никуда не денется". 

У военачальника от избытка чувств и энтузиазма даже руки зачесались. Заявил, что армия могла бы легко справиться с этой боевой задачей. Это было бы "прекрасное учение, прекрасная тренировка" для польских солдат, – поделился Ковнацкий своим Ковнацким планом. А и то верно. Совсем заскучали бойцы от безделья – за всем следят американцы. Тут же реальное дело. Освобождение Варшавы от социалистического наследия. Хотя здание относится к памятникам архитектуры. Но с памятниками здесь по нынешним временам разговор короткий. Одно слово – декоммунизация. 

Рабочие монтируют строительные леса у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мнение: уничтожая памятники Красной армии, Польша хочет "спрямить историю"
Высотка, правда, в "расстрельном" списке не значится, там 200 монументов солдатам Красной Армии. Но было бы желание. Аналог МГУ и, что самое сейчас неприятное, МИД России. СССР подарил его Варшаве в знак братской нерушимости в середине 50-х годов. Сам строил. Бескорыстно и под ключ. Здесь располагались центр польско-советской дружбы, редакции газет, Институт общественных наук. Но теперь-то ничем таким даже не пахнет. К тому же дареному коню в зубы не смотрят. А дареному дворцу – в окна. 

Однако в эти не мешало бы и заглянуть. Офисы, турфирмы, театры, магазины, рестораны, вузы, выставки, конференц-залы. Никакой идеологии. Польская действительность в ассортименте. Но, получается, что не выходит она из советского прошлого. Ей и в его стенах комфортно. А это властям никак не перенести. Только снести. Дворец науки и культуры – это же Д.Н.К. А они того и хотят, чтобы сломать этот код. Хотя генетики не советуют. Говорят, та еще мутация начнется. Впрочем, уже началась. Память здесь уничтожают на клеточном уровне. А если судить по примитивным методам, то даже на одноклеточном. 

Жители Люблина и бойцы Советской Армии на одной из улиц города. Польша, 1944 год
© РИА Новости / Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
Эксперт о рассекреченных Минобороны РФ документах: поляки правду услышат
Минобороны России, между тем, рассекретило документы о помощи Польше в военные годы. Объемы впечатляют, как сталинская высотка. Одного продовольствия в 1945 – на полтора миллиарда тех рублей. А еще части 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов восстановили пять тысяч километров железных дорог. Может, полякам их тоже разобрать?  Все равно дальше катиться уже некуда. Хотя, как и в истории с освобождением Освенцима, Варшава всегда может сказать, что это ей помогли белорусы и украинцы, а вовсе не русские.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена