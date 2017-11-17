Вид снизу. Варшава собирается разрушить Д.Н.К.

В доме повешенного не говорят о веревке, но про нынешнюю шляхту иначе и не скажешь кроме как "рожденный в Польше летать не может". У него своя, низменная логика. Чтобы взять высоту, надо сравнять ее с землей. "Сталинскую высотку" в центре Варшавы необходимо снести как "символ советского господства", объявил министр внутренних дел Мариуш Блащак. Ее вид, объяснил он, формирует у общества неправильные взгляды. Зато вид с нее впечатляет. Это самая высокая в стране смотровая площадка. Тридцатый этаж. Столица как на ладони. И власть выглядит такой мелкой.
У военачальника от избытка чувств и энтузиазма даже руки зачесались. Заявил, что армия могла бы легко справиться с этой боевой задачей. Это было бы "прекрасное учение, прекрасная тренировка" для польских солдат, – поделился Ковнацкий своим Ковнацким планом. А и то верно. Совсем заскучали бойцы от безделья – за всем следят американцы. Тут же реальное дело. Освобождение Варшавы от социалистического наследия. Хотя здание относится к памятникам архитектуры. Но с памятниками здесь по нынешним временам разговор короткий. Одно слово – декоммунизация.
Однако в эти не мешало бы и заглянуть. Офисы, турфирмы, театры, магазины, рестораны, вузы, выставки, конференц-залы. Никакой идеологии. Польская действительность в ассортименте. Но, получается, что не выходит она из советского прошлого. Ей и в его стенах комфортно. А это властям никак не перенести. Только снести. Дворец науки и культуры – это же Д.Н.К. А они того и хотят, чтобы сломать этот код. Хотя генетики не советуют. Говорят, та еще мутация начнется. Впрочем, уже началась. Память здесь уничтожают на клеточном уровне. А если судить по примитивным методам, то даже на одноклеточном.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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