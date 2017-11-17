"Незалежный" монстр зависимой Украины

Украина отказалась от Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Теперь в законе "О статусе ветеранов" война с фашистской Германией и с империалистической Японией будет называться "по-европейски": Вторая мировая. Зачем? Чтобы подчеркнуть, что Отечества, за которое воевали наши деды, уже нет. Все по Балабанову. Помните, в "Брате-2" на вопрос героя Сухорукова колоритный представитель украинской диаспоры отвечает: "Москаль мени не земляк".
Но не зависеть от своей истории – это не только странно, но и необъяснимо.
Нынешние власти, видимо, предлагают забыть, что "22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война". Война же началась Отечественная, тогда как Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года. Возникает вопрос: что делала Украина эти два года? Ответ мы знаем. Прирастала территориями от "пакта Молотова-Риббентропа", против которого сейчас так яро протестует киевский режим. Но не только.
Впрочем, если так, то для Украины она началась не как мировая, а именно как "отечественная" – в страшном и извращенном виде. Мельник, Бандера и другие "герои" нынешней Украины убили тысячи людей за свое "несоветское" отечество. Наверное, примерно такое, какое мы видим сейчас – в котором сносят памятники Красной Армии и воздвигают монументы помощникам нацистов.
Пробудив монстра под названием "украинский национализм", нынешний режим старательно кормит его. Поит кровью на юго-востоке, согревает его теплом от факельных шествий, тешит его самолюбие, увековечивая имена убийц и устанавливая им памятники.
Теперь этот монстр должен сплясать страшный танец на могилах миллионов убитых фашистами украинцев, которые сражались не только за свое отечество, но и за землю тех, кто сегодня принимает законы.
Сейчас монстр срывает эти таблички и вешает новые – "борцам за независимость Украины". Мемориальные доски, музеи и памятники "героям УПА*", появляются по всей "незалежной". В следующем году на Украине планируется празднование 150 памятных дат, на каждую из которых потратят от 800 тысяч до миллиона гривен. Нужно ли говорить, что это за даты и что это за память? Думаю, нет. Большая часть из этих 150 млн гривен будет принесено в жертву монстру под названием "украинский национализм".
Складывается ощущение, что украинские политики надеются приручить монстра. Они ошибочно полагают, что держат его на поводке. Но монстр слишком много получает и слишком быстро растет. И эта тенденция не нравится не только нам, но и полякам и венграм. Полагаю, она не нравится и немцам и французам, которым, кстати, и в голову не может прийти переименование станции "Сталинград" в парижской подземке.
Но что они могут сделать? Приструнить держателя поводка? Но ведь монстр может в любой момент сорваться с цепи, и тогда мало не покажется никому. В первую очередь тому, кто его кормил, наивно полагая, что это домашний питомец.
*Организация запрещена в РФ
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
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