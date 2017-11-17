РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Незалежный" монстр зависимой Украины

16:2117.11.2017
(обновлено: 16:22 17.11.2017)
0110
© AP Photo / Sergei Chuzavkov Факельное шествие в КиевеФакельное шествие в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Пробудив монстра под названием "украинский национализм", нынешний режим старательно кормит его. Поит кровью на юго-востоке, согревает теплом от факельных шествий. Но это не домашний питомец, дрессировке не поддается.

Украина отказалась от Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  Теперь в законе "О статусе ветеранов" война с фашистской Германией и с империалистической Японией будет называться "по-европейски":  Вторая мировая. Зачем? Чтобы подчеркнуть, что Отечества, за которое воевали наши деды, уже нет. Все по Балабанову. Помните, в "Брате-2" на вопрос героя Сухорукова колоритный представитель украинской диаспоры отвечает: "Москаль мени не земляк". 

Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© РИА Новости / Антон Денисов
Мнение: русофобия Киева требует немедленного вмешательства психиатра
То, что мы не братья и даже не земляки, нам пытаются объяснить давно. В украинской историографии не первый год существует термин "немецко-советская война". Переименование улиц в честь украинских нацистов, установка им памятников, факельные шествия – это все стало нормой для современной Украины. Ироничный смысл прилагательного "незалежная" является синонимом названия государства. "Незалежная" значит независимая. От чего или от кого не зависит или пытается не зависеть Украина, тоже понятно – от России. Стремление странное, но объяснимое. 

Но не зависеть от своей истории – это не только странно, но и необъяснимо. 

Нынешние власти, видимо, предлагают забыть, что "22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война". Война же началась Отечественная, тогда как Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года. Возникает вопрос: что делала Украина эти два года? Ответ мы знаем. Прирастала территориями от "пакта Молотова-Риббентропа", против которого сейчас так яро протестует киевский режим. Но не только. 

Вечный огонь в Киеве, залитый цементом. 7 ноября 2017
© Фото : espreso.tv
Мнение: акт вандализма против "Вечного огня" в Киеве — попытка устрашения
В материалах Нюрнбергского трибунала есть документ, в котором прописан так называемый "Меморандум Канариса от 12 сентября 1939 года", согласно которому была поставлена задача организовать выступления находящихся под покровительством нацистов украинских организаций против поляков и евреев. И вскоре несколько сотен украинских националистов начали обучаться в немецких лагерях. Ну, тогда нынешнему киевскому режиму надо открыто заявить, что для них война началась в 1939 – на стороне фашистов! 

Впрочем, если так, то для Украины она началась не как мировая, а именно как "отечественная" – в страшном и извращенном виде. Мельник, Бандера и другие "герои" нынешней Украины убили тысячи людей за свое "несоветское" отечество. Наверное, примерно такое, какое мы видим сейчас – в котором сносят памятники Красной Армии и воздвигают монументы помощникам нацистов. 

Пробудив монстра под названием "украинский национализм", нынешний режим старательно кормит его. Поит кровью на юго-востоке, согревает его теплом от факельных шествий, тешит его самолюбие, увековечивая имена убийц и устанавливая им памятники. 

Теперь этот монстр должен сплясать страшный танец на могилах миллионов убитых фашистами украинцев, которые сражались не только за свое отечество, но и за землю тех, кто сегодня принимает законы.

Национальная гвардия Украины во время митинга у здания Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог: на Украине ОУН* придали статус "священной идеологической коровы"
Еще какое-то время назад в украинских городах, селах, хуторах и поселках на домах ветеранов устанавливали таблички "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны". Они призывали не забывать, гордиться и быть благодарными людям, которые жили в этих домах. 

Сейчас монстр срывает эти таблички и вешает новые – "борцам за независимость Украины". Мемориальные доски, музеи и памятники "героям УПА*", появляются по всей "незалежной". В следующем году на Украине планируется празднование 150 памятных дат, на каждую из которых потратят от 800 тысяч до миллиона гривен. Нужно ли говорить, что это за даты и что это за память? Думаю, нет. Большая часть из этих 150 млн гривен будет принесено в жертву монстру под названием "украинский национализм".

Складывается ощущение, что украинские политики надеются приручить монстра. Они ошибочно полагают, что держат его на поводке. Но монстр слишком много получает и слишком быстро растет. И эта тенденция не нравится не только нам, но и полякам и венграм. Полагаю, она не нравится и немцам и французам, которым, кстати, и в голову не может прийти переименование станции "Сталинград" в парижской подземке. 

Но что они могут сделать? Приструнить держателя поводка? Но ведь монстр может в любой момент сорваться с цепи, и тогда мало не покажется никому. В первую очередь тому, кто его кормил, наивно полагая, что это домашний питомец.   

*Организация запрещена в РФ

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.


Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена