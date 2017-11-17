Военный переворот? Пентагон призвал к отставке Трампа. Говорит, случайно

Секс, оружие и Twitter – потенциально опасные вещи даже по отдельности. Вместе же они и вовсе имеют эффект массового поражения. А главной "жертвой" может стать Дональд Трамп.

Что общего между США и Зимбабве? И там, и там – почти военный переворот. Дело в том, что Пентагон опубликовал в Twitter призыв к отставке Дональда Трампа.

Официальный аккаунт Минобороны США ретвитнул запись, где говорилось, что президент должен покинуть свой пост из-за подозрений в домогательствах. Текст таков: "Решение простое. Рой Мур: откажись от предвыборной гонки. Эл Франкен: покинь конгресс. Дональд Трамп: уйди с поста президента. Республиканская партия: перестаньте изображать сексуальное насилие как партийную проблему. Это преступление, как и ваше лицемерие". Запись быстро удалили, а пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт пояснила, что произошла ошибка и что ведомство не поддерживает идеи, высказанные в посте. Но осадочек остался, как и скриншоты с публикациями в СМИ.

Совсем недавно уже была одна "случайность", связанная с Трампом и Twitter: тогда сотрудник компании отключил ненадолго аккаунт президента США. Но может, сделал он это не по ошибке, а вполне нарочно, так как работал в Twitter последний день. Вот и в случае с Пентагоном поневоле задумаешься: не было ли это намеренным демаршем? Или анонсом грядущих событий? Ведь когда военные мимолетно и вроде как по ошибке, пусть даже в соцсетях, заявляют, что президента надо сменить, к таким вещам надо относиться серьезно. А то потом вдруг можно оказаться в положении Роберта Мугабе – без власти и под домашним арестом. И это еще при хорошем раскладе. А подписчиков у Пентагона в Twitter 5,3 миллиона. Целая армия. Вот это я понимаю – пропаганда на массовую аудиторию! Один-единственный твит становится "оружием массового поражения". Куда там "агитационной" российской рекламе в соцсетях. А SMM-менеджер американского военного ведомства – либо провидец, либо растяпа, либо демократ.

И ведь в США действительно идет противостояние элит, и Трампу действительно могут устроить импичмент, чему многие американцы будут только рады. Рейтинг доверия у 45-ого президента очень низкий, в интернете множатся петиции за его отставку. И все это – не только демократы, но и его же собственный разочарованный электорат.

Еще один камень, который может прилететь в огород Дональда Трампа – обвинения в сексуальных домогательствах. Началось все с Харви Вайнштейна, а закончиться может главой Белого дома, считают некоторые эксперты. Кстати, упомянутые в ретвите Пентагона Рой Мур и Эл Франкен – это видные американские политики, кандидат в сенаторы от штата Алабама и сенатор от штата Миннесота. Их как раз в харассменте и обвинили. И эти двое – лишь недавние примеры использования секс-скандалов против высокопоставленных фигур. Естественно, если они виновны, то должны понести наказание за свои недопустимые действия. Но это в том случае, если есть доказательства. Против Франкена их уже нашли, с Муром все сложнее, но оба они, скорее всего, станут объектами расследования комиссии по этике конгресса США. А год назад во время предвыборной гонки Дональда Трампа тоже обвиняли в сексуальных домогательствах и непристойном поведении. Миллиардер эти обвинения отрицает, но признает подлинность аудиозаписи, на которой он хвастается, что хватал женщин за интимные места (хотя было бы, чем хвастаться). Тогда эту тему удалось замять. В нынешних реалиях это будет очень сложно сделать.

Секс давно стал оружием, и политическим тоже. "Голый пистолет" прямо-таки, да простит меня покойный Лесли Нильсен. По законам жанра, он должен был рано или поздно выстрелить. Вопрос в том, попадет ли пуля в Дональда Трампа, и если попадет, будет ли рана для него политически смертельной.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!