Военный переворот? Пентагон призвал к отставке Трампа. Говорит, случайно

Что общего между США и Зимбабве? И там, и там – почти военный переворот. Дело в том, что Пентагон опубликовал в Twitter призыв к отставке Дональда Трампа.
Совсем недавно уже была одна "случайность", связанная с Трампом и Twitter: тогда сотрудник компании отключил ненадолго аккаунт президента США. Но может, сделал он это не по ошибке, а вполне нарочно, так как работал в Twitter последний день. Вот и в случае с Пентагоном поневоле задумаешься: не было ли это намеренным демаршем? Или анонсом грядущих событий? Ведь когда военные мимолетно и вроде как по ошибке, пусть даже в соцсетях, заявляют, что президента надо сменить, к таким вещам надо относиться серьезно. А то потом вдруг можно оказаться в положении Роберта Мугабе – без власти и под домашним арестом. И это еще при хорошем раскладе. А подписчиков у Пентагона в Twitter 5,3 миллиона. Целая армия. Вот это я понимаю – пропаганда на массовую аудиторию! Один-единственный твит становится "оружием массового поражения". Куда там "агитационной" российской рекламе в соцсетях. А SMM-менеджер американского военного ведомства – либо провидец, либо растяпа, либо демократ.
И ведь в США действительно идет противостояние элит, и Трампу действительно могут устроить импичмент, чему многие американцы будут только рады. Рейтинг доверия у 45-ого президента очень низкий, в интернете множатся петиции за его отставку. И все это – не только демократы, но и его же собственный разочарованный электорат.
Секс давно стал оружием, и политическим тоже. "Голый пистолет" прямо-таки, да простит меня покойный Лесли Нильсен. По законам жанра, он должен был рано или поздно выстрелить. Вопрос в том, попадет ли пуля в Дональда Трампа, и если попадет, будет ли рана для него политически смертельной.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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